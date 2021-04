Pourquoi Travis et Michael Flashback de Station 19 n’auraient pas pu être plus mignons

Un bref récapitulatif, pour ceux qui n’ont peut-être pas regardé: alors que le public revenait en 2011, Travis dînait dans l’appartement de Michael et Theo, où il a commencé à parler des enfants que lui et Michael auraient hypothétiquement un jour. Alors que Michael et Theo échangeaient un regard entendu, Travis essaya de revenir en arrière, pensant peut-être qu’il était allé trop loin trop vite en parlant d’enfants. Mais ensuite, Michael a sauté et a sorti une bague de fiançailles, ce qui a amené Travis à faire de même, et vous voudrez regarder celle-ci par vous-même (encore et encore, si vous êtes comme moi). La scène de proposition commence juste après les 2 minutes, même si cela vaut la peine d’être regardé.