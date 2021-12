L’introduction des remplacements en Angleterre a commencé dans les années 1960, lorsque la Football League n’a autorisé qu’un seul remplacement. L’ailier de Charlton Athletic, Keith Peacock, est entré dans l’histoire en entrant dans un match de deuxième division à Burnden Park, Bolton, en août 1965.

Peacock a en fait remplacé un gardien de but blessé.

Dans le passé, les joueurs blessés, y compris les gardiens de but, étaient généralement envoyés boitiller sur l’aile, malgré leurs problèmes. L’introduction d’un substitut était une étape logique.

Pourquoi trois remplacements suffisent dans le football moderne

Des blessures très médiatisées ont poussé à l’introduction de substitutions

Les matchs de haut niveau, en particulier les finales de la FA Cup, avaient souvent été entachés de blessures. Des exemples célèbres incluent Bert Trautman, qui s’est cassé le cou lors de la finale de 1955.

Le gardien de Manchester United Ray Wood s’est cassé la pommette lors d’une collision avec l’avant-centre de Bolton Peter McParland en 1957. Et Roy Dwight (Oncle of Reg, alias Elton John) s’est cassé la jambe après avoir marqué pour Nottingham Forest lors de la finale de 1959.

Un certain nombre d’autres joueurs ont subi des blessures parfois menaçant leur carrière sur cette surface immaculée de Wembley. La nature très médiatisée de ces incidents a finalement contribué à la décision de la FA d’autoriser des changements.

Trois substitutions sont devenues la norme dans les années 1990

Cet arrangement unique est resté le même pendant les 20 années suivantes. Son introduction a donné aux entraîneurs une nouvelle tactique. Puis, au milieu des années 1990, la Premier League naissante avait augmenté les options à trois remplaçants. L’utilisation de 14 joueurs sur un groupe de 16 signifiait désormais que le jeu avait définitivement changé.

Les entraîneurs avaient maintenant une plus grande variété de modifications à utiliser. Selon l’état du concours. Cependant, cela profiterait aux parties les plus riches.

Des substituts de commotion cérébrale testés

Par la suite, un ajout au processus a été l’introduction de remplacements pour les commotions cérébrales. C’est quelque chose qui a été suscité par le débat de longue date sur les blessures à la tête dans le football. L’option avait déjà été une caractéristique bienvenue des matchs de Rugby Union.

Pas toujours bon pour les fans

Les remplaçants ont certainement changé la nature du football tant pour les joueurs que pour les spectateurs. En mai 2020, en partie à cause de la pandémie de Covid, la réglementation a autorisé l’utilisation de cinq remplaçants pour les rencontres de haut niveau. Ceux-ci comprenaient des matchs de Ligue des champions. Et la pression monte pour mettre en place une telle règle en Premier League. Surtout en raison des circonstances actuelles liées à la santé et des possibilités d’épuisement des joueurs.

Encore une fois, cela augmenterait particulièrement les chances des équipes de tête. Alors que dans les parties inférieures du match national, cela aurait beaucoup moins de sens. Notamment parce que certaines équipes auraient du mal à aligner cinq remplaçants. Mais un autre facteur est l’effet négatif sur ceux d’entre nous qui regardent. Cela signifie inévitablement que la durée d’un match est prolongée. En particulier compte tenu des autres interruptions pour blessures, conférences des arbitres et tactiques dilatoires.

Un exemple extrême a été le vainqueur à la 107e minute marqué par l’Algérie en demi-finale de la Coupe arabe de la FIFA. Quelque 17 minutes de temps additionnel ont été jouées.

Les fans doivent également traiter les nombreuses variantes et les positions révisées des joueurs. Souvent, comme dans de nombreux internationaux amicaux, les étapes ultérieures sont beaucoup moins cohérentes. Pas étonnant que beaucoup partent tôt aux matchs de Wembley. Les substituts étaient un changement bienvenu, mais pour beaucoup, il y a une limite naturelle. Rugby Union a été décrit comme un match de 23 joueurs. Et ne nous orientons pas vers les équipes spéciales pour les coups de pied arrêtés. Espérons que le football évitera de suivre ces voies. Et ces problèmes temporaires disparaîtront. Trois remplaçants suffisent.

Photo principale

Intégrer à partir de .