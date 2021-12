POURQUOI ? Trump ment en disant qu’il veut que les personnes à qui il a ordonné de ne pas témoigner disent la vérité

Il n’y aura peut-être jamais une personne dans la vie politique américaine qui ait été un tel fouillis de contradictions brutes et de malhonnêteté que Donald Trump. En tant que président, il a réussi à accumuler un record de plus de 30 000 mensonges qui ne sera probablement jamais contesté. Et perdre les élections l’an dernier contre Joe Biden ne l’a pas ralenti. En fait, son « Big Lie » selon lequel l’élection a été « truquée » et « volée » s’est hissé au sommet de son hit parade.

Cependant, Trump ressent la pression du nouveau comité restreint de la Chambre enquêtant sur l’insurrection du 6 janvier. Le Comité a déjà recueilli les témoignages de plus de 300 personnes. Certains des confédérés les plus proches de Trump (c’est-à-dire Steve Bannon, Roger Stone, John Eastman, Mark Meadows) ont été assignés à comparaître. Et s’ils refusent de se conformer, ils seront probablement renvoyés devant le ministère de la Justice pour outrage au Congrès. De plus, les partisans les plus zélés de Trump au Congrès (c’est-à-dire Jim Jordan, Scott Perry) ont été invités à comparaître devant le Comité pour révéler ce qu’ils savent des activités criminelles de Trump avant, pendant et après les émeutes du Capitole.

En attendant, Trump évacue ses angoisses via son Interdiction de Twitter défiant le porte-parole. Dans un étrange tweeter il a dit que…

« Les personnes persécutées par le comité non sélectionné du 6 janvier devraient simplement dire la vérité, qu’elles sont en colère contre l’élection présidentielle RIGGED de 2020. Les gens ont droit à la liberté d’expression, et peut-être qu’il n’y a pas eu de moment dans l’histoire de notre pays où la liberté de la parole a été si totalement violé. Ils ne veulent pas parler des résultats des élections parce qu’ils savent qu’ils ne peuvent pas gagner.

On doit se demander comment Trump s’attend à ce que ses amis « persécutés » disent la vérité au Comité alors qu’il leur a ordonné de ne pas se présenter du tout. Il revendique le privilège exécutif, sur lequel il n’a aucun droit légal. Trump insiste simultanément sur le fait qu’il n’a rien à cacher pendant qu’il poursuit pour tout cacher.

Trump a raison de dire que les gens ont droit à la liberté d’expression, alors pourquoi n’autorise-t-il pas ses larbins à l’exercer ? Il est le seul à interdire à quiconque de parler librement. Le Comité souhaiterait que ses complices comparaissent et disent ce qu’ils veulent. Le Comité souhaiterait également que Trump lui-même témoigne. Et s’il n’était pas si lâche, c’est ce qu’il ferait volontairement.

Au lieu de cela, Trump déchaîne cette diatribe psychotique en prônant soi-disant que son peuple « dit simplement la vérité ». Maintenant qu’il leur a publiquement ordonné de dire la vérité, accepteront-ils de témoigner et de révéler ce qu’ils savent ? Ne comptez pas dessus. Parce qu’ils savent aussi que Trump est un tas instable d’hystérie et de peur. Même ses sycophantes les plus fidèles savent qu’il vaut mieux ne pas faire confiance à tout ce qu’il dit.

