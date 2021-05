Pourquoi Twitch ne fonctionne pas en Espagne et comment y remédier pour pouvoir regarder les vidéos | La technologie

La plateforme de streaming est en panne depuis plus de deux heures, pour une raison plutôt curieuse. Voyons ce qui s’est passé et comment y remédier.

Si cet après-midi vous prévoyez de voir un streaming de Fortnite ou Valorant dans Tic, nous avons de mauvaises nouvelles: en ce moment Twitch ne fonctionne pas en Espagne. Heureusement, il existe une solution.

Si vous entrez Twitch via son application ou son site Web Twitch.tv, vous verrez que la page fonctionne, mais lorsque vous essayez de regarder une vidéo, qu’elle soit enregistrée ou en direct, un écran noir apparaît avec un message d’erreur: Il y a une erreur réseau. Veuillez réessayer (Erreur n ° 2000). Vous pouvez le voir dans l’image d’ouverture de l’actualité. À 17 h 31, cela ne fonctionne toujours pas. MISE À JOUR: À 19 h 24, Twitch est revenu à la normale.

Pourquoi Twitch est-il en panne uniquement en Espagne? La raison est assez particulière. On dit sur les réseaux sociaux que le problème est un problème de droit d’auteur, puisque les opérateurs bloquent les sites Web piratés de séries et de films avec le domaine .tv, et cela aurait pu affecter par erreur Twitch.tv.

Apparemment, en raison d’une ordonnance du tribunal au sujet du droit d’auteur, tous les opérateurs ont bloqué l’accès au Web .tv et ont pris Twitch en avant. – CayeMario (@dramario_) 13 mai 2021

C’est un problème qui se produit avec tous les opérateurs et uniquement en Espagne, il semble donc une sorte de blocus au niveau national. Pour le moment, Twitch n’a rien dit à ce sujet.

Pour y remédier, tout ce que vous avez à faire est entrez Twitch via un VPN (réseau privé virtuel)et sélectionnez une adresse IP d’un pays autre que l’Espagne.

Il existe de nombreux VPN gratuits. Nous l’avons testé avec Windscribe en sélectionnant une adresse IP américaine, et cela fonctionne. Également dans les navigateurs dotés d’un VPN intégré, comme Epic Private Browser.

Nous mettrons à jour les nouvelles lorsque nous aurons plus d’informations.

MISE À JOUR -19: 25 – Twitch a déjà retrouvé la normalité.