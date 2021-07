Pourquoi Twitter devrait vendre

Pour Paul R. La Monica

(CNNMoney) – Grâce à un tweet erroné du directeur financier de Twitter Anthony Noto il y a quelques semaines, tout le monde sait que Twitter va racheter une entreprise. Mais peut-être que Twitter devrait envisager de se vendre plutôt que de rechercher plus d’acquisitions ?

Twitter n’a pas répondu aux attentes de Wall Street après un premier appel public à l’épargne réussi en novembre 2013.

L’action a chuté de près de 45% cette année, ce qui en fait la pire performance à ce jour sur l’indice Tech 30 de CNNMoney. La croissance des utilisateurs de Twitter n’a pas été assez forte pour impressionner les investisseurs. Et bien qu’il y ait eu des bénéfices, les revenus ont été minimes jusqu’à présent.

Pendant ce temps, la société de médias sociaux Twitter est le plus souvent comparée à ; Facebook a une année phénoménale. Les actions ont augmenté de près de 40 %.

J’adore utiliser Twitter. Vous pourriez même être un peu accro. Mais j’ai toujours considéré Twitter comme un service de niche.

Tous mes amis journalistes sont sur Twitter. Mais la plupart de mes autres amis et de ma famille l’utilisent avec parcimonie… voire pas du tout. Cependant, tout le monde que je connais est sur Facebook plusieurs fois par jour.

Et dans le monde de la publicité en ligne, l’échelle compte clairement.

C’est pourquoi Facebook, avec une valeur marchande de 210 milliards de dollars, vaut près de 10 fois ce que vaut Twitter. Et c’est pourquoi Google, qui vaut près de 360 ​​milliards de dollars, fait huit fois la taille de Yahoo.

Alors, Twitter serait-il mieux loti en tant que filiale d’une plus grande entreprise de technologie ou de médias plutôt que de chercher à se développer en acquérant des choses ? Peut-être

Twitter dispose de 3,6 milliards de dollars de cash. C’est respectable, mais ce n’est pas un si gros butin de guerre à fusionner.

Les liens de la société ont été jugés indésirables par Standard & Poor’s le mois dernier. Cela pourrait rendre difficile la croissance de l’entreprise en utilisant la dette pour conclure des accords. Et parce que le cours de ses actions est en chute libre, offrir des actions à toute cible potentielle serait probablement également une vente difficile.

Et Wall Street s’est également inquiétée d’une récente série de ventes internes dans l’entreprise, notamment des ventes des cofondateurs Evan Williams et Jack Dorsey ainsi que du PDG Dick Costolo, au cours des dernières semaines.

Mais aucune des ventes n’a été aussi bonne. Et un porte-parole de Twitter a ajouté qu'”en plus des dons altruistes, toutes les ventes d’actions des dirigeants ont été effectuées conformément aux plans de négociation automatisés enregistrés au moins 90 jours avant les ventes”.

Pourtant, il semble y avoir un sentiment que Twitter pourrait être vulnérable si le marché boursier continue de baisser.

L’un de mes abonnés Twitter, une personne qui se fait appeler @ FilmProfessor9 (naturellement) s’est demandé si l’entreprise pourrait convenir à Rupert Murdoch. Ce serait amusant. Et les gens commenceraient immédiatement à se demander si Twitter était destiné à devenir MySpace 2.0.

Mais je doute que Murdoch veuille dépenser plus de 20 milliards de dollars sur Twitter, d’autant plus que la société conviendrait probablement mieux à son entreprise News Corp. qui est plus petite que pour le plus grand conglomérat médiatique, Fox.

Pourtant, Google et Facebook pourraient facilement acheter Twitter. Alibaba aussi. Ce serait une combinaison assez intéressante qui pourrait nuire un peu au chinois Weibo, qui est une sorte de Twitter.

Et qu’en est-il d’Apple ? L’entreprise la plus valorisée au monde a une énorme quantité de liquidités dans son bilan. L’ajout de Twitter au portefeuille pourrait aider l’entreprise à se diversifier au-delà du matériel et des logiciels et la rendre plus compétitive par rapport à Google et Facebook dans la course à la publicité en ligne.

Attention, tout cela n’est que pure spéculation. Il n’y a eu aucune rumeur suggérant que Twitter cherche à se vendre ou que l’une des sociétés susmentionnées fouine.

Mais peut-être qu’il suffit pour mettre Twitter dans le jeu, c’est un ou deux actionnaire activiste désireux d’acheter une participation et ainsi générer du buzz.

Carl Icahn est souvent mentionné comme quelqu’un qui pourrait vouloir investir dans Twitter pour changer les choses… bien que cette rumeur semble être basée presque entièrement sur le fait qu’Icahn est l’un des utilisateurs de Twitter les plus expérimentés à Wall Street.

Ironiquement cependant, si la rumeur se réalisait, la plupart des gens le découvriraient probablement grâce à un tweet de @Carl_C_Icahn.