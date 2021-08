Pourquoi Twitter ne paie-t-il pas les musiciens ? – Les membres du Congrès demandent des réponses

Pourquoi Twitter ne paie-t-il pas les musiciens pour le contenu de la plateforme ? Le Congrès cherche des réponses.

Un groupe bipartite de 22 membres de la Chambre des représentants a envoyé une lettre au PDG de Twitter, Jack Dorsey. Le groupe cherche à résoudre le problème persistant de la violation du droit d’auteur sur la plate-forme – et ils veulent une réponse d’ici le 27 août.

“Le contenu créatif stimule l’engagement sur Twitter, mais contrairement à de nombreuses autres plateformes, Twitter n’a pas acquis les licences nécessaires pour garantir que tous les créateurs sont correctement rémunérés pour l’utilisation de leurs œuvres”, écrivent les membres dans la lettre. “Compte tenu de l’omniprésence de ce problème, nous aimerions mieux comprendre comment Twitter entend répondre efficacement à ces préoccupations.”

La délégation à la recherche de réponses sur les raisons pour lesquelles Twitter ne paie pas les musiciens est dirigée par la représentante Kelly Armstrong (R-ND) et Hakeem Jeffries (D-NY). Dans la lettre, les législateurs citent 1,6 million d’avis de retrait DMCA pour violation du droit d’auteur comme raison de résoudre le problème.

« Des contenus illicites supplémentaires ne sont presque certainement pas découverts, car Twitter a pris la mesure sans précédent de facturer aux créateurs une API de recherche entièrement fonctionnelle qui peut identifier les cas d’infraction à grande échelle », poursuit la lettre.

La lettre à Jack Dorsey a été signée par 22 membres du Congrès, dont :

Kelly Armstrong (R-ND)Hakeem Jefferies (D-NY)John Curtis (R-UT)Adam Schiff (D-CA)Ted Deutch (D-FL)Ted Lieu (D-CA)Ron Estes (R-KS)Mondaire Jones (D-NY)Louie Gohmert (R-TX)Veronica Escobar (D-TX)Bill Johnson (R-OH)Richard Husdon (R-NC)Greg Pence (R-IN)Ben Cline (R-VA)Billy Long (R-MO)David Cicilline (D-RI)Debbie Wasserman Schultz (D-FL)Tony Cardenas (D-CA)Debbie Dingell (D-MI)Ashley Hinson (R-IA)Ritchie Torres (D-NY)Judy Chu (D-CA) Vous pouvez voir une copie complète de la lettre demandant pourquoi Twitter ne paie pas les musiciens ci-dessous.

M. Jack Dorsey

Chef de la direction

Twitter, Inc.

1355, rue du marché #900

San Francisco, Californie 94103

Cher M. Dorsey :

Nous vous écrivons concernant le problème persistant de la violation du droit d’auteur sur Twitter et le refus apparent de la plate-forme d’y remédier.

Le contenu créatif stimule l’engagement sur Twitter, mais contrairement à de nombreuses autres plateformes, Twitter n’a pas acquis les licences nécessaires pour garantir que tous les créateurs sont correctement rémunérés pour l’utilisation de leurs œuvres. Twitter prétend qu’il n’est pas une destination principale pour partager de la musique ; cependant, les musiciens comptent parmi les comptes les plus suivis sur la plate-forme. Le problème de la contrefaçon est bien documenté. Par exemple, rien qu’au premier semestre de l’année dernière, Twitter lui-même a déclaré avoir reçu des avis identifiant 1,6 million d’infractions.

D’autres contenus contrevenants ne sont presque certainement pas découverts, car Twitter a pris la mesure sans précédent de facturer aux créateurs une API de recherche entièrement fonctionnelle qui peut identifier les cas de violation à grande échelle. Pour être clair, l’API standard offerte gratuitement par Twitter est d’une fonctionnalité si limitée qu’elle ne peut pas fournir de résultats significatifs à l’échelle de l’infraction se produisant sur la plate-forme. Alors que Twitter propose gratuitement une API plus sophistiquée aux chercheurs universitaires, il refuse ces outils aux créateurs dont les œuvres contrefaites contribuent à générer des revenus pour l’entreprise. Entre le refus de payer les créateurs pour leurs œuvres et l’obstruction à leur découverte d’œuvres contrefaites, il semble que l’utilisation non autorisée d’œuvres protégées par le droit d’auteur soit une partie non reconnue du modèle commercial de Twitter.

L’ajout de la fonctionnalité Tip Jar de Twitter, qui permet aux utilisateurs d’envoyer des paiements électroniques aux affiches, démontre un manque de compréhension et de respect pour les titulaires de droits impliqués dans le contenu publié sur Twitter. Une mesure plus ciblée qui aiderait en effet ses utilisateurs à profiter de leur créativité, serait que l’entreprise paie pour licencier le contenu sur sa plateforme. Non seulement cela améliorerait l’expérience de l’utilisateur en accordant un accès légal aux œuvres protégées par le droit d’auteur, mais cela garantirait également que les titulaires de droits soient correctement rémunérés pour leur contribution au contenu.

La conclusion d’accords de licence éviterait ainsi le statu quo dans lequel les créateurs s’appuient sur des dons financés par la foule tandis que Twitter continue de profiter de la contrefaçon de leurs œuvres.

Compte tenu de l’omniprésence de ce problème, nous aimerions mieux comprendre comment Twitter entend répondre efficacement à ces préoccupations. Spécifiquement:

1. Que fera Twitter pour permettre aux propriétaires de contenu de rechercher et d’identifier de manière significative la violation de leurs œuvres à une échelle proportionnelle au nombre de tweets contrefaits se produisant sur la plate-forme, sans frais supplémentaires pour eux ?

2. Les tweets peuvent être téléchargés en une fraction de seconde et des centaines de millions sont publiés sur Twitter chaque jour. Que fait Twitter pour s’assurer que les avis de retrait sont traités d’une manière qui correspond à cette vitesse et à ce volume ?

3. Twitter ajoutera-t-il une technologie de protection de contenu robuste sur toutes ses plateformes et la mettra-t-il en œuvre efficacement pour réduire la publication et la republiage de contenu contrefait ?

Nous vous remercions de l’attention continue que vous portez à nos préoccupations et attendons avec impatience vos réponses à ces questions d’ici le 27 août 2021.