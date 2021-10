Pourquoi Tyson Fury pourrait battre tous les poids lourds qui ont vécu, des grands comme Muhammad Ali aux icônes modernes comme Lennox Lewis et Mike Tyson

Vous pouvez faire valoir que Tyson Fury pourrait battre n’importe quel poids lourd qui a déjà vécu. Après son passionnant KO au 11e round de Deontay Wilder, Fury a déclaré que tout ce qu’il pouvait faire était de s’avérer être « le plus grand poids lourd de mon époque » lorsqu’on lui a demandé sa place dans le folklore de la boxe.

Cependant, le joueur de 33 ans a ajouté: «Sans paraître trop pointu et intelligent, je me placerais juste au sommet de la pile. Je crois que je pourrais battre n’importe qui dans l’histoire. N’importe quel homme né, je crois que j’ai de très bonnes chances de le battre.

.

Y a-t-il quelqu’un que cet homme ne peut pas battre ?

Ce n’est pas une déclaration aussi absurde que cela puisse paraître. Muhammad Ali sera sans aucun doute – à juste titre – salué comme un plus grand boxeur que Fury. Mais « plus grand » n’est pas la même chose que de dire qu’Ali pourrait battre Fury s’ils devaient, d’une manière ou d’une autre, se rencontrer dans un match mythique sur le ring.

Le fait est qu’Ali mesurait 6 pieds 3 pouces et pesait 206 livres lorsqu’il a remporté pour la première fois le titre mondial des poids lourds en 1964; seulement 6 lb au-dessus de la limite de poids du croiseur moderne. Considérant le fait que le Wilder de 6 pieds 7 pouces et 238 livres avait l’air sous-dimensionné – «maigre» selon les mots de Fury – dans ses combats avec «The Gypsy King», à quel point Ali et les poids lourds des années 1960 et 1970 seraient-ils apparus?

Le gouffre dans les compétences de boxe entre Ali et Wilder est, bien sûr, aussi large que vous pouvez l’imaginer entre deux poids lourds. Mais il y a eu un changement largement reconnu dans la division dans les années 1990 avec l’arrivée des soi-disant super-lourds. Les goûts d’Ali et Joe Frazier – sans parler des poids lourds qui les ont précédés comme Joe Louis ou Rocky Marciano – étaient sous-dimensionnés par rapport à ceux de Lennox Lewis, Riddick Bowe et les frères Klitschko, qui pesaient naturellement de 20 à 30 livres de plus.

Dans les poids plus légers, cela serait considéré comme un saut presque impossible (imaginez, disons, le poids léger Vasiliy Lomachenko combattant un poids super-moyen d’élite). Alors, est-il vraiment ridicule de suggérer que Fury aurait tout simplement été trop gros pour n’importe quel poids lourd d’il y a 40 ou 50 ans ?

On pense généralement qu’Ali est au-dessus de tous les poids lourds de l’histoire, mais il y a lieu de soutenir que Fury pourrait battre « The Greatest »

Il y avait des poids lourds géants dans le passé, comme le Primo Carnera de 6 pieds 6 pouces. Mais le « Ambling Alp » n’était pas un boxeur coordonné, lisse, rapide et efficace comme le Fury de 6 pieds 9 pouces – un boxeur qui sait également comment maximiser sa taille et s’appuyer sur des ennemis plus petits.

Si tout ce que Fury a à faire est de prouver qu’il est le meilleur des super-poids lourds modernes, alors sa liste de concurrents réalistes est considérablement réduite.

L’homonyme de Fury, Mike Tyson, a passé son début de carrière à éliminer vicieusement des hommes bien plus gros. Mais Fury est sur le point de prouver qu’il est un meilleur boxeur que « Iron Mike ». Tyson avait des compétences d’élite, de la vitesse et de la puissance. Mais il n’a jamais vaincu aucun poids lourd des compétences de Fury et est rapidement devenu découragé et unidimensionnel si un adversaire ne s’effondrait pas dès le début.

Tyson aurait une chance de puncher contre n’importe quel boxeur. Mais Fury possède des pouvoirs de résilience remarquables, capable de se relever quatre fois en trois combats contre Wilder – qui, malgré tous ses défauts, frappe aussi fort que n’importe quel poids lourd né. Et vous ne pouvez pas imaginer que l’étrange Fury soit intimidé par l’un des théâtres menaçants d’avant-combat de Tyson.

.

Klitschko s’est retrouvé dans la guerre mentale de Fury lorsqu’ils se sont battus pour les titres en 2015

Fury a déjà battu le jeune Klitschko (et même si Wladimir était à la fin de son apogée, Fury s’améliorait également et n’était pas encore à son apogée). Vitali Klitschko aurait fait un ennemi plus robuste et moins prudent et a les dimensions de Fury. Mais il est difficile d’imaginer le Britannique polyvalent être outboxé par un adversaire aussi robotique.

Cela laisse deux candidats évidents de grande taille : Bowe et Lewis. Au cours de son bref pic, Bowe a regardé presque tout le paquet comme un poids lourd, mais il manquait quelque chose à sa constitution mentale car il trouvait impossible de maximiser ses dons. Fury, pour toute sa vie de montagnes russes en dehors du ring, est remarquablement fort mentalement et dévoué une fois qu’un gros combat se produit.

Cela nous laisse avec un délicieux combat fantastique entre amis réels: Lewis vs Fury. Lewis à 6 pieds 5 pouces avec une envergure impressionnante, un pedigree amateur, un jab dominant et une puissance KO semblaient un ensemble esthétique plus agréable. Mais il était à son meilleur dans des combats courts et explosifs (comme ses victoires contre ‘Razor’ Ruddock et Andrew Golota) et pouvait se fatiguer sur de longues distances, tandis que sa vulnérabilité a été démontrée lors de ses deux défaites à élimination directe. Fury n’est pas une machine de combat parfaite, mais l’endurance et la durabilité n’ont jamais été un problème pour un homme qui semble, miraculeusement, se lever plein d’énergie après avoir été abattu.

Fury est également un poids lourd unique. Ses mouvements et ses réflexes aiguisés démentent sa silhouette parfois flasque, alors qu’il est aussi détendu – aussi calme et naturel – sur le ring que n’importe quel poids lourd depuis Larry Holmes.

‘The Easton Assassin’ Holmes était, comme Fury, un combattant polyvalent qui pouvait gagner avec différents plans de jeu. Contrairement à Fury, il a également fait preuve de cohérence en accumulant un grand nombre de défenses de titre mondial. Mais même à 6 pieds 3 pouces, Holmes était encore à l’époque d’avant les super-lourds, tout comme George Foreman pour toute sa force et sa puissance (nous avons tous vu ce qui s’est passé lorsque Foreman a rencontré un boxeur qui pouvait prendre ses meilleurs coups et lui problèmes).

. – .

Lewis était le champion incontesté des poids lourds, qui était le package complet, mais pouvait se fatiguer sur une distance

. – .

Tyson était le combattant le plus redoutable de la planète à son apogée

Cela peut sembler un blasphème de dire que Fury pourrait être battu par Holmes, Foreman, même Ali : la royauté de la boxe qui ressemblait tous, à leur manière, à de meilleures machines de combat. Mais dans d’autres sports, ce ne serait pas controversé ; la performance athlétique progresse simplement au fil des années. Au tennis, il est largement admis que Novak Djokovic ou Roger Federer détruiraient, disons, Rod Laver ou Bjorn Borg, en se basant uniquement sur les progrès réalisés par chaque génération de sportifs. Pourquoi la boxe devrait-elle être si différente ?

Le contre-argument est que la boxe est devenue un sport de plus en plus de niche au fil des décennies. Que les athlètes américains de la taille et du calibre d’Ali ou de Foreman ne font tout simplement pas partie de la division des poids lourds (ou cruiserweight); que la NFL et la NBA aspirent les meilleurs grands hommes américains avant même qu’ils ne puissent penser à lacer des gants.

Certes, le niveau de compétence des poids lourds dans les années 1970 et même dans les années 1990 semble, à l’œil critique, supérieur à ce que nous voyons dans la division aujourd’hui. Peut-être que cela suffirait à surmonter l’avantage de taille que Fury aurait sur les grands du passé.

De plus, Fury est toujours actif et a plus à montrer, d’une manière ou d’une autre. Battre Oleksandr Usyk et/ou Anthony Joshua et Fury scelle sa place de grand poids lourd de tous les temps. Perdez au cours des deux prochaines années et les critiques se demanderont à quel point Fury était vraiment l’élite, alors que la base est une victoire sur un Klitschko vieillissant et trois combats avec le Wilder défectueux.

Il est impossible de ne pas regarder l’éclat d’Ali et Holmes, par exemple, et de se demander si leurs dons supérieurs étaient si grands qu’ils pourraient surmonter l’écart de taille tout en donnant à Fury une leçon sur le ring. Mais prédire une victoire de Fury sur n’importe quel poids lourd du passé n’est pas si bizarre que cela puisse paraître.

Avec son QI de boxe élevé, sa taille, son style maladroit, sa capacité à combattre le pied avant et arrière, ses pouvoirs de récupération surhumains et sa puissance de frappe croissante, dites une chose pour Tyson Fury : il serait un énorme problème à résoudre pour tout poids lourd historique.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.