Pourquoi un amendement tardif au projet de loi américain sur les infrastructures est-il désastreux pour le marché Crypto Defi ? ⋆ Crypto nouveaux médias

La proposition de taxation de la crypto dans le projet de loi sur les infrastructures des États-Unis a suscité un énorme tollé de la part de la communauté de la crypto. Un amendement de dernière minute proposé par les sénateurs Rob Portman et Mark Warner n’exclut que les validateurs et les développeurs de preuve de travail des mesures de déclaration fiscale crypto « impossibles ». Cela pourrait à son tour s’avérer désastreux pour les crypto-monnaies Proof-Of-Stake et en particulier le marché Defi.

Wow. Le sénateur Warner et Portman proposent un amendement de dernière minute en concurrence avec l’amendement Wyden-Lummis-Toomey. C’est un désastre. Elle n’exclut que l’exploitation minière avec preuve de travail. Et cela ne fait rien pour les développeurs de logiciels. Ridicule! Voici tout ce qu’il exclut : pic.twitter.com/FA7K6NU2s0 – Jerry Brito (@jerrybrito) 5 août 2021

La nouvelle proposition est en concurrence avec l’amendement proposé par les sénateurs Ron Wyden, Cynthia Lummis et Pat Toomey qui exclurait les mineurs de Bitcoin, les développeurs de portefeuilles, les validateurs de crypto et les développeurs de protocoles. L’amendement a été proposé mercredi et serait plus inclusif que l’amendement Warner et Portman.

La proposition de taxe sur la cryptographie dans le projet de loi sur l’infrastructure oblige les courtiers en cryptographie à déclarer les obligations fiscales du client à l’IRS. L’amendement tardif proposé par le sénateur Portman rendrait impossible pour l’industrie Defi d’adhérer à la réglementation car il leur est assez difficile de suivre les clients. Cela les empêcherait de le signaler à l’IRS, ce qui pourrait forcer la fermeture d’entreprises.

Le sort des deux amendements cryptographiques sera décidé lors du vote au Sénat qui devrait avoir lieu ce samedi. La sénatrice pro-Bitcoin Cynthia Lummis avait appelé ses partisans à entrer en contact avec leurs sénateurs et leur demander de voter pour l’amendement Wyden-Lummis-Toomey. Elle a dit,

“Nous avons besoin de toi. S’il vous plaît, appelez vos sénateurs. S’il vous plaît, tweetez. S’il vous plaît, e-mail. Nous sommes confrontés à des vents contraires majeurs sur l’amendement Wyden-Lummis-Toomey. Enterrer l’innovation financière dans la paperasserie et envoyer des développeurs + des mineurs dans la collecte d’informations à la recherche d’informations qu’ils ne connaissent pas est une politique horrible.

L’administration Biden approuve un amendement crypto désastreux

L’administration Biden a étendu son soutien à la proposition d’amendement de dernière minute faite par Warner-Portman.

La Maison Blanche sur les amendements cryptographiques, déclaration de @AndrewJBates46 : pic.twitter.com/C8sG5aM3oW – Pat Ward (@WardDPatrick) 6 août 2021

La communauté crypto s’est élevée contre la proposition car elle pensait qu’elle donnerait éventuellement un laissez-passer gratuit au gouvernement sur le marché de la crypto. Beaucoup ont suggéré que la proposition régressive pourrait condamner l’industrie de la cryptographie en plein essor, de manière assez similaire à la répression chinoise du minage de crypto.

C’est pourquoi nous ne pouvons pas avoir des putains de 80 ans atteints de démence comme président https://t.co/4Ul4uMoPGx – Ryan Selkis (@twobitidiot) 6 août 2021

