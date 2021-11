Pourquoi un contre-récit médiatique est important (et comment les grandes technologies le ciblent)

L’éditeur fédéraliste Ben Domenech a rejoint Jason Chaffetz pour parler de la création de The Federalist et de la campagne actuelle des grandes entreprises technologiques pour interdire des points de vente comme celui-ci, sur le podcast « Jason In The House » de Fox News mercredi.

Notant à quel point la « vieille garde » des médias conservateurs n’était « pas engagée dans la guerre des cultures d’une manière dont je pensais qu’elle devait l’être », Domenech a déclaré qu’il, avec Mollie Hemingway, David Harsanyi et Sean Davis « se sentait comme là-bas était un besoin de nouvelles voix qui pourraient commander une direction ou venir représenter un espace d’idées qui était en train de se perdre.

« Il y avait un besoin de sang neuf, d’une nouvelle injection d’une entité qui à la fois rapporterait et analyserait les nouvelles, serait focalisée au laser sur les préjugés médiatiques et ce que nous avions l’impression d’être une combinaison vraiment organisée de la gauche et des médias travaillant dans tandem ensemble, allant au-delà des préjugés pour être vraiment propagandiste à bien des égards », a ajouté Domenech.

Il a également cité l’influence d’Andrew Breitbart dans la promotion de l’idée que la politique est en aval de la culture.

Après le lancement de The Federalist en 2013, « nous avons assez rapidement ajouté à notre équipe, y avons intégré un certain nombre de voix plus jeunes, et l’une des choses que nous avons particulièrement intégrées à ce que nous essayions de faire était d’impliquer des femmes plus jeunes dans des positions depuis le début », a déclaré Domenech. « Ce n’était pas vraiment dû à une quelconque tentative d’action positive », mais « il était grand temps que nous ayons des têtes de mât qui ressemblaient en fait aux personnes les plus importantes en termes de direction de la culture américaine ».

Depuis lors, les grandes entreprises technologiques, y compris les sites de médias sociaux et les moteurs de recherche, ont ciblé des médias comme The Federalist pour supprimer leur portée. « Le point où [search engine and social media supression] a vraiment commencé à être perceptible, c’est que nous étions assez agressifs en appelant à une enquête sur la thèse de fuite de laboratoire depuis le début », a déclaré Domenech.

Alors que « de nombreux sites de droite ont été sérieusement touchés pendant l’été pendant George Floyd, nous avons en quelque sorte commencé à l’avoir plus tôt » en avril ou mai, a-t-il ajouté.

« La plupart de ces géants de la technologie, ils ne veulent pas vraiment avoir d’histoire publique sur quoi que ce soit, donc à la place, ce qu’ils essaient de faire est essentiellement de vous bannir de l’ombre, de diminuer votre partage, de tourner les boutons et d’actionner les commutateurs qui fondamentalement empêcher que des choses qui seraient devenues virales ne deviennent virales, et ralentir particulièrement le partage de contenu à partir de chaînes qu’ils jugent être celles qu’ils n’aiment tout simplement pas.

La chaîne YouTube du fédéraliste est « tellement interdite dans l’ombre que je peux rechercher des vidéos de moi-même et ne pas les trouver », a ajouté Domenech.

Alors que « nous ne devrions plus traiter ces entreprises comme des acteurs de bonne foi » et « nous devrions faire tout notre possible pour éradiquer le type de bien-être dont elles bénéficient », a-t-il déclaré, « je ne sais pas non plus s’il existe une politique solution, et c’est pourquoi je pense que tout cela glisse davantage vers la rupture et la réglementation antitrust par rapport à la réglementation bureaucratique. »

Écoutez l’interview complète ici.