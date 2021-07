Pourquoi un contrôleur de jeu m’a aidé à repenser complètement le jeu mobile

Je joue aux jeux vidéo depuis plus de vingt ans, presque toute ma vie. Pendant tout ce temps, cela a été sur les consoles, de la NES et de la Nintendo 64 jusqu’à la PS5 et la Xbox Series X que j’ai maintenant. Malgré l’essor du jeu mobile au cours de la dernière décennie, je n’ai jamais pu m’y plonger. C’est en grande partie parce que je déteste les commandes tactiles. Ils ne sont pas propices aux types de jeux auxquels je veux jouer, principalement des expériences AAA que l’on peut trouver sur Xbox Game Pass pour Android. J’ai passé plus de temps avec certains des meilleurs contrôleurs mobiles comme le Razer Kishi et le GameSir X2 récemment, je me suis retrouvé à apprécier davantage les jeux mobiles.

Les commandes sont la pierre angulaire d’une bonne expérience de jeu.

Un jeu peut vivre ou mourir selon la façon dont vous interagissez avec lui. Les contrôles sont la pierre angulaire de l’expérience. Si vous utilisez une mauvaise manette, vous ne voudrez pas y jouer, peu importe la qualité du jeu. J’ai toujours pensé que c’était vrai même pour les consoles, et c’est une autre raison pour laquelle je n’ai pas beaucoup joué sur PS3 ou PS4 – le DualShock est une poubelle (le DualSense est génial, cependant). Et je n’ai jamais voulu jumeler ma manette Xbox avec mon téléphone pour deux raisons : 1. Je ne voulais pas continuer à la réparer avec ma Xbox, et 2. Je n’aimais pas les jeux sur mobile. C’est changé. La raison n°2 a été résolue avec le Xbox Game Pass. La raison n°1 a été résolue le plus récemment, pour moi, avec des contrôleurs mobiles.

Les contrôleurs comme le Razer Kishi et le GameSir X2 sont conçus spécifiquement pour les jeux mobiles, transformant efficacement votre téléphone en un commutateur Nintendo. Je n’ai pas à m’inquiéter de les coupler avec plusieurs appareils car je ne les utilise qu’avec mon Galaxy S10. L’activation de mon contrôleur Bluetooth GameSir X2 ne va pas allumer accidentellement ma Xbox ou PlayStation. Cela peut sembler une plainte très insignifiante – et je peux admettre que c’est le cas – mais c’était aussi une gêne constante pour moi et quelque chose que je ne voulais pas continuer à traiter.

Source : Rebecca Spear / Android Central

J’ai joué des dizaines d’heures à Fallout 4 sur ma Xbox, et je m’inquiétais de la façon dont cela passerait à mon téléphone via Xbox Game Pass. Si vous pensez que ce serait presque impossible avec les commandes tactiles, vous avez probablement raison – cela ne les prend même pas en charge (heureusement). En utilisant mon Razer Kishi, c’est presque comme si je le jouais sur console, moins le petit écran. La plus grande différence, je pense, était la sensibilité du contrôleur. Il m’a fallu du temps pour bien faire les choses afin que cela semble naturel et que je ne manque pas mes objectifs. Faire défiler mon Pip-Boy, cependant, est aussi facile que je l’avais imaginé.

Les choses sont un peu différentes avec des jeux comme Genshin Impact et Call of Duty: Mobile. Genshin Impact n’a pas réellement de support de contrôleur sur Android, ce qui, je pense, est une omission flagrante. Je l’ai dit dans mon avis, et bien que je pense que ses commandes tactiles sont étonnamment compétentes, je sais qu’il jouerait mieux avec un contrôleur. C’est pourquoi je continue d’y jouer sur ma PS5. Si la plupart des jeux étaient comme Genshin Impact sur mobile et ne prenaient pas en charge les contrôleurs, je ne pense pas que je les jouerais trop souvent.

Source : Android Central

La possibilité de jouer avec des commandes tactiles ou un contrôleur met en évidence le contraste frappant entre les deux schémas de contrôle.

Avec Call of Duty: Mobile, vous avez la possibilité de jouer avec des commandes tactiles ou un contrôleur, ce qui met vraiment en évidence le contraste frappant entre les deux schémas de contrôle. C’est comme le jour et la nuit. Call of Duty: Mobile vous oblige à parcourir le tutoriel avec des commandes tactiles avant de pouvoir connecter une manette dédiée, et ce n’est pas amusant. C’était de loin la pire expérience que j’ai eue avec Call of Duty: Mobile, à part le fait qu’il soit plein de bots. Une fois le tutoriel terminé et commencé avec ma manette, je me suis immédiatement senti plus à l’aise. Je ne pense pas que cela puisse nécessairement remplacer l’expérience de la console, mais c’est une approximation assez proche avec un contrôleur, et cela complète les jeux sur console d’une manière que les jeux mobiles avec commandes tactiles ne peuvent pas.

En ce qui concerne ces contrôleurs, vous voudrez également trouver celui qui vous convient le mieux. Pour moi, aussi agréable que soit le contrôleur GameSir X2, j’ai noté dans mon examen que la disposition de ses boutons faciaux était un ennui fréquent car j’appuyais constamment sur B quand je voulais appuyer sur A. Avec la façon dont les boutons faciaux sont légèrement décalés sur le Razer Kishi, je n’ai pas eu ce problème. Cela m’a tout de suite facilité l’utilisation.

Et si vous ne voulez pas transformer votre téléphone en Nintendo Switch, vous pouvez toujours prendre un bon support de téléphone et le fixer à votre manette PS5 ou Xbox. Je recommande fortement d’essayer quelques options pour voir ce qui vous convient le mieux, car vous manquez une tonne des meilleurs jeux Android si les commandes tactiles sont ce qui vous empêche de vous amuser.

