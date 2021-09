Pourquoi un engagement client significatif devrait être l’objectif principal des marques

Le numérique n’est pas la fin, les fondamentaux du marketing et de la publicité ne peuvent être sapés

Par Ambika Sharma

Le Covid-19 a eu un impact dévastateur sur la plupart des entreprises. Les plans marketing qui étaient bien cartographiés et les trajectoires de croissance des entreprises ont été perturbées. Les budgets marketing continuent de baisser fortement en 2021. Les spécialistes du marketing sont opposés aux risques et l’objectif principal est de vendre les produits existants aux consommateurs existants. Cette approche à faible risque est axée sur l’augmentation des ventes et l’amélioration de l’engagement des clients pour améliorer l’adoption de nouveaux produits ou mettre à niveau les consommateurs existants vers des produits plus récents. Pour équilibrer cela, les marques compensent avec de nouveaux lancements sur le marché ou des innovations de produits qui peuvent relancer un marché statique existant.

Il y a une pression sur les performances, mais l’image de marque est l’atout. La demande et les attentes vis-à-vis du numérique augmentent, ce qui ouvre la possibilité d’étendre l’empreinte numérique et de transformer la pratique du marketing numérique. Il y a une pression sur les performances et les objectifs à court terme, mais mon conseil aux clients est de créer un équilibre, le marketing à la performance peut créer un pic initial, mais ces clients ne reviendront probablement pas à une relation purement transactionnelle, l’équilibre doit être maintenu avec l’image de marque et l’engagement.

Les clients ont changé, il y a eu un changement crucial pour vouloir une relation de marque avant de vouloir un produit de marque. Les consommateurs recherchent des conversations significatives. Les marques doivent prendre l’initiative de trouver des solutions aux problèmes ayant un impact direct sur leur public ou aux problèmes sociétaux et culturels auxquels croient leurs consommateurs. En tant qu’alignement stratégique, la RSE et le marketing basé sur une cause avec une véritable empathie et une volonté de créer un impact sont importants pour les marques.

Le numérique n’est pas la fin, les fondamentaux du marketing et de la publicité ne peuvent être sapés. Aucune quantité de « reciblage » ne peut compenser une mauvaise communication ou une image de marque médiocre. Les consommateurs veulent acheter auprès de marques qui, selon eux, sont associées à une cause commune ou contribuent à la construction d’un monde meilleur. L’image de marque dans l’environnement d’aujourd’hui va au-delà du produit – la communication ou la modification des politiques internes et externes, l’engagement envers votre écosystème immédiat ainsi qu’un écosystème plus large sont une partie importante de ce changement et le numérique a un grand rôle à jouer. Cet engagement envers le changement sociétal fait de plus en plus partie de notre stratégie plus large pour les marques.

Au cours des 12 derniers mois, ce changement d’approche de la stratégie des marques sur le numérique a donné des résultats intéressants pour nous. D’un côté, nous avons permis et travaillé aux côtés d’une marque de cosmétiques et de soins de la peau pour passer de la vente directe pure au commerce électronique et au D2C avec des résultats puissants et, plus important encore, des possibilités futures. D’autre part, une marque de produits blancs qui a fait pivoter son approche vers une première numérique dans les pays du SARC avec des lignes de croissance fortes au cours des deux premiers mois.

Plus avec moins. Il y a une pression sur les budgets et donc l’équilibre devient critique à atteindre, on fait plus avec moins. Ce moins ne concerne pas seulement les budgets, mais les capacités de prise de risque des marques aujourd’hui, les possibilités de réinvention, l’agressivité pour se développer (dans la plupart des cas), la volonté d’expérimenter de nouveaux formats, entre autres facteurs. Une approche ne peut pas convenir à tous, alors que les marques grand public cherchent à croître, mais accepter les réalités des coupes budgétaires est une nécessité. Je recommande d’avoir un petit budget ouvert pour expérimenter, car la concurrence s’intensifie à tous les niveaux et sur tous les marchés. Le sentiment des consommateurs a changé, dans certains domaines à tel point qu’il n’y a plus de manuel de jeu. L’exploration de nouvelles avenues dans l’espace marketing numérique et hybride nous aide à débloquer des opportunités cachées pour nos clients qui sont autrement insaisissables.

Un client technologique dans l’espace B2B a ouvert ses portes en nous permettant de créer et de piloter un programme de marketing numérique pour les publics B2B, aujourd’hui ce programme nous a valu un prix. Le prix est formidable, mais plus que cela, c’est le processus de développement d’un nouveau format pour une campagne de marketing B2B qui a été immensément satisfaisant et gratifiant.

Malgré le sentiment d’aversion pour le risque, l’innovation est florissante. Plus probablement à cause de cela, les meilleurs spécialistes du marketing veulent identifier rapidement de nouvelles opportunités pour maintenir leur croissance agile. Ils sont constamment à la recherche de nouvelles tendances, technologies et plateformes de marketing numérique qui permettent un résultat plus intelligent avec un GTM plus rapide et des dépenses réduites. (pas de pression). Mieux gérer l’engagement numérique de manière à ce qu’il s’intègre parfaitement dans la croissance des revenus est une tendance forte, c’est l’équilibre entre les deux mondes, l’utilisation de l’IA pour le référencement par exemple a été l’un de ces changeurs de jeu pour nous, améliorant les performances et réduisant les coûts. Nous avons pu étendre ces avantages à nos clients.

La personnification est un revirement complet, lorsqu’il s’agit de propriétés détenues, en particulier la personnalisation est presque une nécessité. Les consommateurs sont disposés à fournir volontairement des informations qui rendent leur expérience pertinente, facile et leur font gagner du temps. L’évolution des parcours des consommateurs basés sur des personnalités détaillées des clients améliore le dernier kilomètre, en particulier dans les marques D2C. Au fur et à mesure que les marques créent et développent leurs propres sites Web tout en vendant sur des marchés, la compréhension de la personnification et de sa mise en œuvre a gagné en importance. L’adoption des systèmes de conception entraîne une prise en compte accrue des guides de style, des bibliothèques de modèles, des principes d’organisation, des modèles, des codes réutilisables, des playbooks et plus encore, faisant désormais partie des meilleures solutions de pratique.

Le contenu est le principal moteur de revenus du numérique, mais engloutit les budgets. C’est vrai et il n’y a pas de contournement, le contenu demande le plus de temps aux spécialistes du marketing et aux agences, toutes les histoires trop médiatisées sur les changements de dernière minute sont vraies mais il y a une raison, le contenu est le plus gros moteur de revenus sur le numérique, c’est naturel que cela prend la plupart du temps, des efforts, de la bande passante et du budget de tout plan marketing. Nous avons parlé de l’IA dans le référencement et il y a l’option supplémentaire d’être intelligent sur le contenu, de ressasser, de réutiliser, et cela va porter ses fruits. Ses milliers d’heures économisées avec une grande qualité et un excellent impact. Les éléments de contenu de la pierre angulaire sont ceux qui ont besoin de cette perfection Picasso, après quoi il y a des modifications, des adaptations dans des playbooks, des livres blancs, des vidéos et bien plus encore.

Principaux moteurs de croissance en marketing

Il y a celles-ci et de nombreuses tendances émergentes, une taille unique ne convient pas à tous, mais l’écriture sur le mur est en faveur de la vitesse, un équilibre entre expérimentation et conservatisme et surtout un dévouement obstiné à l’engagement des consommateurs de manière significative.

L’auteur est fondateur et directeur général de Pulp Strategy

