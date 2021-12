Pourquoi un film Wu-Tang n’existe pas – Raekwon raconte l’histoire

Crédit photo : Pitchfork Music Festival / CC by 2.0

Raekwon voulait faire un film Wu-Tang après le succès de Straight Outta Compton. Voici pourquoi cela ne s’est jamais produit.

Dans un extrait de ses récents mémoires, Raekwon explique pourquoi un film n’a jamais eu lieu. RZA travaillait sur des efforts pour lancer un projet scénarisé de Wu-Tang en tant que série télévisée multi-saisons. Raekwon voulait imiter le succès de NWA avec Straight Outta Compton. Raekwon révèle même qu’il a demandé un soutien pour le film majeur potentiel. Voici un bref extrait du mémoire.

« Pour moi, une série télévisée avait l’air dingue, mais j’étais poussé à voir notre histoire sur grand écran. Lorsque le film de la NWA Straight Outta Compton est sorti et a été un énorme succès à tous égards, des discussions ont commencé à circuler sur notre histoire racontée dans ce format », écrit Raekwon.

«Pendant des années, les gens nous appelaient la East Coast NWA. la série était la meilleure voie à suivre. RZA, à son tour, a convaincu certains des gars de le faire et a dit aux autres qu’ils n’avaient pas à être impliqués s’ils ne le voulaient pas.

« J’étais contre l’accord parce que je n’aimais pas les conditions, l’argent, rien de tout cela », poursuit Raekwon. «Je n’arrêtais pas de dire à RZA de regarder Straight Outta Compton, qui a rapporté 200 millions de dollars dans le monde et était le film le plus rentable d’un réalisateur noir de l’histoire. Cela n’avait aucun sens pour moi de vendre notre histoire pour une série télévisée où personne ne repartirait avec de l’argent réel. »

Raekwon dit qu’il a contacté Q-Tip de A Tribe Called Quest, qui connaissait Leonardo DiCaprio.

« La prochaine fois que Leo est venu, Tip et moi avons rencontré Leo et sa petite amie de l’époque à Brooklyn dans une vieille pizzeria à l’air mafieux près de Sunset Park. Nous avons commencé à parler de la possibilité d’un film sur le Wu-Tang et j’ai dit à Leo que j’aimerais le voir y jouer un rôle – tout ce qu’il voulait faire.

«Il était super ouvert à l’idée, et après ce repas, il a demandé aux dirigeants de sa société de production de me contacter. Nous sommes passés au niveau supérieur avec eux. Ils étaient très intéressés, alors nous avons ouvert le bal, en parlant de vrais chiffres, avec l’objectif d’une sortie encore plus grande que Straight Outta Compton.

RZA a mis le kibosh sur le potentiel contrat de film Wu-Tang avec Leonardo DiCaprio. RZA avait à cœur une série télévisée, peu importe ce que les autres gars voulaient faire.