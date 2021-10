Pourquoi un lauréat d’un Oscar a transmis le film et l’a profondément regretté

Pour de nombreux fans, la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson est une parfaite adaptation fantastique, mais pour l’acteur Adrien Brody, c’est surtout une occasion manquée. Brody a récemment révélé qu’il avait refusé un rôle dans La communauté de l’anneau lors d’une interview avec GQ où il revenait sur toute sa carrière. Il a admis qu’il l’avait regretté une fois les films sortis et continue de se demander en quoi les choses auraient pu être différentes s’il avait dit oui.

« Je ne l’ai pas compris, d’une manière ou d’une autre », a déclaré Brody à propos du projet massif qu’il a transmis. « Je ne sais pas pour quel rôle j’aurais été bon, mais c’était un personnage ressemblant à un Hobbit. Je cherchais autre chose. » Brody a déclaré qu’il regrettait sa décision dès qu’il a vu Fellowship au cinéma. Il a également déclaré qu’une partie de la raison pour laquelle il avait plus tard joué un rôle dans King Kong était de travailler avec Jackson et de rattraper son retard précédent.

« Je me souviens être allé voir le Seigneur des Anneaux au théâtre avec une ex-petite amie, et elle s’est tournée vers moi et m’a dit : ‘Tu as transmis le Seigneur des Anneaux ?!’ Je me souviens m’être senti si stupide, mais je ne pense pas que j’aurais eu le rôle de Jack dans Peter’s [King Kong]. Je ne pense pas que cela se serait traduit. »

Si Brody s’est vu offrir un rôle spécifique dans le film, il ne pouvait pas se rappeler lequel, et ni Jackson ni personne d’autre ne l’a jamais révélé dans aucune des longues discussions en coulisses de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Les films ont été tournés simultanément de l’automne 1999 à l’hiver 2000 en Nouvelle-Zélande, et ils ont été créés en 2001, 2002 et 2003. À bien des égards, ils sont responsables du boom actuel des adaptations fantastiques épiques à la télévision et au cinéma.

La trilogie est devenue l’une des séries de films les plus réussies sur le plan commercial et critique jamais réalisées, avec un total brut de 2,991 milliards de dollars de recettes mondiales. Cela a également aidé à lancer ou à revitaliser la carrière de certaines de ses plus grandes stars, ce qui a probablement influencé les regrets de Brody.

Pourtant, l’héritage de la trilogie du Seigneur des Anneaux n’est pas impeccable, et de nombreux fans se moquent des éléments les plus stupides des films par amour pour le produit global. Il souffre également de l’association avec la dernière trilogie Hobbit, qui n’a pas été aussi acclamée par la critique.

Ces jours-ci, les fans du travail de JRR Tolkien se concentrent davantage sur la prochaine série télévisée se déroulant en Terre du Milieu et produite pour Amazon Prime Video. Il porte le titre de travail Le Seigneur des Anneaux, bien qu’il raconte une histoire différente qui se déroule des milliers d’années avant que Bilbo – ou même Gollum – ne ramasse l’Anneau Unique. La sortie de l’émission est actuellement prévue pour le 2 septembre 2022.