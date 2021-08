Il est progressivement apparu comme un fait que contester le BJP s’avérera être une tâche ardue pour les deux principaux partis d’opposition, le SP et le BSP.

Étant donné que le compte à rebours pour les élections législatives dans l’Uttar Pradesh prévu l’année prochaine a déjà commencé, les activités politiques trépidantes dans cet État politiquement crucial se sont intensifiées avec chaque parti en lice faisant des démarches électorales.

Il est progressivement apparu comme un fait que contester le BJP, qui détient une majorité des trois quarts à l’Assemblée, s’avérera être une tâche ardue pour les deux principaux partis d’opposition, le Parti Samajwadi et son grand rival Bahujan Samaj Party ( BSP).

La possibilité d’une alliance entre les deux semble sombre, en raison de la guerre froide sans fin entre le chef du SP Akhilesh Yadav et le supremo du BSP Mayawati et l’échec de la candidature de 2017 lorsque les deux rivaux de longue date se sont associés pour affronter le BJP. Le parti Samajwadi avait forgé une alliance avec le Congrès seulement pour que les deux partis regrettent la décision plus tard.

S’adressant à FinancialExpress.com, le député du parti Samajwadi, Naved Siddiqui, a déclaré que les portes du parti étaient ouvertes aux petits partis qui voulaient se donner la main pour vaincre le BJP, mais le BSP et d’autres étaient occupés à déterminer leur propre arithmétique politique et non à « sauver la démocratie ”.

« Nous devons combattre le BJP pour sauver la démocratie et pour ce faire, notre chef de parti a clairement dit que tous les petits et grands partis devraient se rassembler. Mais il a également précisé que les autres partis ne semblaient pas destinés à combattre le BJP. Le BSP est également occupé dans sa propre arithmétique », a déclaré Siddiqui.

« Les habitants de l’Uttar Pradesh ont décidé de vaincre le BJP cette fois. Nous avons formulé notre stratégie pour les sondages et nous y travaillons déjà. Évidemment, nous ne pouvons pas partager cela, mais son impact sera clairement visible dans les résultats des élections », a-t-il ajouté.

Le chef du SP, Akhilesh Yadav, qui avait initialement exclu tout rapprochement avec le BSP ou le Congrès, a récemment semblé avoir une position assouplie lorsqu’il a indiqué ne chercher une alliance qu’avec des partis plus petits. Il a attribué cela à l’amère expérience du parti de s’aligner sur les principaux partis – le BSP en 2019 et avec le Congrès en 2017.

Mayawati, en revanche, a déclaré que son parti ferait cavalier seul dans les sondages de l’UP ainsi que de l’Uttarakhand. Elle a ciblé le parti Samajwadi, comparant souvent ses méthodes à celles adoptées par le gouvernement actuel de l’UP.

Interrogé sur la possibilité que BSP s’aligne sur le parti Samajwadi pour les prochains scrutins, le porte-parole national du parti, Sudhindra Bhadoria, a déclaré à FinancialExpress.com : « Le parti Samajwadi a déclaré qu’il faisait cavalier seul et nous aussi. Ils n’ont demandé aucune alliance, alors comment pouvons-nous demander une alliance.

Concernant les préparatifs du scrutin du parti, il a précisé que le parti est actif 24h/24 et 365 jours par an sur le terrain et pas seulement au moment des élections. « Nous prenons les élections très au sérieux et nous avons été actifs au cours des derniers mois et au final, nous avons montré que nous menons une mobilisation de masse, des dharnas et des manifestations. Nous avons soulevé la question des agriculteurs, du chômage et de la hausse des prix qui sont les plus grandes préoccupations des habitants de l’Uttar Pradesh.

Contrairement à ces deux grands partis d’opposition, le Congrès semble vouloir renouer avec une alliance pré-électorale, notamment avec le Parti Samajwadi. Cela a été clairement indiqué lors de la réunion de la secrétaire générale du parti, Priyanka Gandhi Vadra, avec deux travailleuses du SP le mois dernier, qui auraient été agressées lors des élections du bloc pramukh.

Après la visite, Priyanka a déclaré qu’il s’agissait d’un « combat pour la démocratie », et a ajouté plus tard que le parti était « ouvert d’esprit » pour une alliance.

Les observateurs politiques estiment qu’au lieu d’une alliance formelle, toute entente tactique entre le Congrès et le PS sera plus bénéfique pour les deux parties.

Si le Congrès conteste tous les sièges de l’État, cela pourrait gruger la banque de votes du BJP, en particulier ceux qui cherchaient une alternative au parti safran mais ne sont pas disposés à voter pour le SP et le BSP. Cependant, le SP et le BSP ont tous deux montré leur désintérêt à s’aligner sur le Grand Old Party, qui ne compte que sept députés dans l’État.

Brahmanes, OBC et OBC non Yadav : l’enchevêtrement de la politique des castes

Pour comprendre le jeu de la politique des castes dans l’État, comprenons d’abord la répartition de la population dans l’État. Les OBC représentent environ 45 à 50 pour cent de la population, ce qui en fait le plus grand bloc de vote, les Dalits et les musulmans représentent respectivement 20 pour cent et 10 pour cent de la population, un autre 10 pour cent est formé par les brahmanes tandis que les Kshatriyas représentent 9 pour cent de la population.

À quelques mois des élections de l’UP, les brahmanes sont à nouveau la prunelle des yeux de tous les partis politiques en raison de la croyance répandue dans la politique de l’État que le parti soutenu par les brahmanes forme le gouvernement.

Bien qu’ils représentent 10 pour cent des voix, on pense qu’ils peuvent influencer les élections à eux seuls dans environ 100 circonscriptions, mais avec une combinaison avec d’autres castes comme les Dalits et en arrière, la caste supérieure peut influencer les élections dans 223 sièges.

En 2007, le BSP a mis en œuvre la stratégie consistant à combiner les votes brahmane et dalit, ce qui a largement fonctionné pour le parti. En 2012, les brahmanes ont de nouveau occupé le devant de la scène pour assurer la victoire d’Akhilesh Yadav alors qu’ils se combinaient avec Backwards. En 2017, cette caste supérieure a voté en bloc pour le BJP, qui a remporté plus de 325 sièges dans le Vidhan Sabha de 403 sièges.

Même le Congrès, qui prétend ne pas croire à la politique des castes, a initialement projeté l’ancienne ministre en chef de Delhi, Sheila Dikshit, une brahmane, comme le visage du parti avant de forger une alliance avec le SP lors des élections législatives de 2017.

Cette fois, le BSP et le SP ont tenu leurs « Prabudh Sammelans » et « Prabudh Samaaj Goshthi » respectifs pour tenter de séduire les électeurs brahmanes. Celles-ci font partie de leurs stratégies électorales qui ont aidé les deux partis à accéder au pouvoir en 2007 et 2012 respectivement.

Ces réunions sont une stratégie bien pensée des parties, qui veulent capitaliser sur une idée préconçue selon laquelle les gens de l’État considèrent le gouvernement Yogi comme anti-brahmane et pro-Thakur.

D’autre part, le BJP a déjà intronisé Jitin Prasada, un éminent leader brahmane qui mobilisait la communauté pour protester contre les atrocités présumées.

Le Premier ministre Narendra Modi a intronisé Ajay Kumar Mishra, un brahmane de l’Uttar Pradesh, dans son conseil des ministres ce mois-ci. Adityanath devrait également introniser Prasada dans son ministère.

Ceci est considéré comme la tentative du parti safran d’apaiser le mécontentement de la communauté qui se sent mise à l’écart par le gouvernement actuel.

En 2017, lorsque le BJP a remporté 312 sièges dans une Chambre de 403 membres, 58 législateurs brahmanes ont remporté les billets du parti. Le nombre est supérieur à la force combinée du SP (47), du BSP (19) et du Congrès (sept) dans l’assemblée.

Pendant ce temps, le BJP mène une campagne parallèle pour courtiser les électeurs non-Yadav OBC qui représentent 35% de la population de l’État. Si l’on en croit les experts politiques, les votes non-Yadav OBC ont été l’une des principales raisons de la victoire écrasante du BJP en 2017.

Selon The Hindu CSDS-Lokniti Post-poll Survey après les élections de 2019 à Lok Sabha, Kurmis et Koeris et d’autres OBC se sont ralliés au BJP. L’enquête a révélé que les quatre cinquièmes des Kurmis et des Koeris, et les trois quarts des OBC inférieurs ont voté pour le BJP.

À l’avantage du parti du safran, ses alliés incluent l’Apna Dal, dominé par les Kurmi, tout en élargissant sa portée parmi les castes les plus arriérées (MBC), en s’alliant avec le parti Suheldev Bhartiya Samaj (SBSP) de l’OP Rajbhar en 2017 et le parti Nishad en 2019 Le SBSP a cependant rompu ses relations après les élections de 2019 à Lok Sabha.

Le Parti Samajwadi, quant à lui, a lancé ses sammelans OBC le 9 août. Le Congrès, pour sa part, a déjà tenu plusieurs conventions OBC.

Bien que le BSP ne fasse pas de telles démarches, le chef du parti Mayawati avait nommé Bhim Rajbhar président de l’État du parti il ​​y a quelques mois.

