Pourquoi un marathon fait 26,2 milles ? 10z viral

Le marathon de Londres est devenu un événement annuel très disputé (Photo: .)

Le marathon de Londres revient cette année, après que la pandémie de coronavirus a forcé sa forme traditionnelle à être abandonnée en 2020.

Les coureurs descendront dans les rues le dimanche 3 octobre, sur un itinéraire qui les mènera de Blackheath, dans le sud-est de la capitale, jusqu’à la ligne d’arrivée au centre commercial.

Le marathon moyen exige de l’endurance pour tous ceux qui relèvent le défi – avoir à parcourir un parcours d’un peu plus de 26 milles.

Mais pourquoi un marathon a-t-il cette distance spécifique ?

Pourquoi un marathon fait-il 26,2 milles de long ?

Le marathon a été créé pour les Jeux olympiques d’aujourd’hui, qui ont commencé en 1896, lorsque les organisateurs voulaient organiser un événement qui incarnerait l’esprit des Jeux antiques.

L’idée du marathon était basée sur la légende d’un messager de la Grèce antique qui a couru de Marathon à la capitale grecque pour apporter des nouvelles de la victoire sur une armée perse d’invasion en 490 av.

Cependant, tout a changé lorsque les Jeux olympiques ont eu lieu à Londres en 1908.

La légende raconte que la reine Alexandra, l’épouse du monarque régnant Edouard VII, a demandé que le marathon commence dans l’enceinte du château de Windsor – pour permettre aux plus jeunes membres de la famille royale de regarder depuis les fenêtres de leur pépinière.

La ligne d’arrivée serait devant la Royal Box du stade olympique, qui était à une distance de 26,2 milles – ou 26 milles et 385 verges, pour être plus précis.

Cette distance a ensuite été adoptée comme distance standard pour une course de marathon par l’International Amateur Athletic Association en 1921.



PLUS : Bulletin de vote pour le marathon de Londres 2022 : comment participer à la course de l’année prochaine



PLUS : La BBC risque de perdre les droits TV du Marathon de Londres au profit de ses rivaux après 40 ans de couverture

Suivez Metro sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();