Pourquoi un mariage Amazon-MGM menacera et revigorera l’art ⋆ 10z viral

Je vous présenterais bien les New Contras, mais vous les connaissez déjà : Andrew Schulz, Michael Malice, Katie Halper, Katie Herzog et, bien sûr, Joe Rogan. Cette émission elle-même a été une énorme force motrice derrière le mouvement « New Contra » que l’éditeur fédéraliste Ben Domenech et moi-même avons cherché à décrire dans un article que nous avons publié le jour des élections l’année dernière.

En décembre, nous avons écrit un suivi, inspiré par une série révélatrice de départs parallèles chez Vox. Ezra Klein est allé chez la Dame Grise. Matthew Yglesias est allé à Substack.

« Dans les médias d’entreprise, la pensée hétérodoxe est récompensée par des portes fermées », avons-nous écrit. « Dans le Far West des nouveaux médias d’aujourd’hui, c’est récompensé par des abonnements. Même s’il peut sembler risible que Klein et Yglesias aient des niveaux d’influence similaires – l’un au Paper of Record et l’autre à un bulletin d’information indépendant – c’est en grande partie vrai. Et c’est un angle mort que les anciens points de vente n’ont toujours pas corrigé.

Mais ces médias sont peu incités à corriger leurs angles morts dans cette économie médiatique éclatée, où Stephen Colbert peut être à la fois l’hôte de fin de soirée le plus polarisant et le plus réussi et des journaux comme le New York Times peuvent retirer des éditoriaux anodins des sénateurs républicains pour avoir violé les crimes de la pensée. et vraiment plaire à leur lectorat. Nous sommes tous dans des niches maintenant.

La devise est donc la confiance. Pour les consommateurs de médias polarisés, cela signifie écouter la radio ou lire le Times. Pour tout le monde entre les deux, la confiance renforce de plus en plus les voix qui privilégient l’authenticité à la brillance. Les gardiens sont partis ou corrompus. Personne ne sait à qui faire confiance – et pour une bonne raison – donc les gens qui sont d’accord avec nous à ce sujet se débrouillent bien. C’est ce qui s’est passé avec “Rising”. C’est pourquoi je suis un téléspectateur de longue date, comme beaucoup d’entre vous – et pourquoi j’ai occupé trois emplois au cours des dernières semaines, me traînant hors du lit trop tôt, bien que je sois la personne la plus anti-matin de tous les temps. Ce spectacle fait partie de quelque chose de vraiment important.

Pas plus tard que la semaine dernière, Ryan Grim et moi sommes devenus un peu viraux pour nous être battus sur l’héritage de l’impérialisme américain. Nous ne voulions pas, nous parlions juste, couvrant l’actualité comme nous l’avions fait toute la semaine. Nous étions en fait amusés par la forte réaction. Je pense que cela a révélé quelque chose de vraiment intéressant et, peut-être, d’impossible sur le réalignement politique, avec la motivation d’un côté ancrée dans un respect pour le pays et l’autre dans un véritable mépris de bonne foi pour lui.

C’est une déconnexion qui est mieux exposée et explorée à travers un débat de bonne foi. Mais c’est exactement le point. Le coup mortel légendaire de Jon Stewart à « Crossfire » n’était pas aussi grand que la presse corporative aime s’en souvenir. Il est bon de voir un débat politique représentatif dans les médias. En son absence, quelque chose d’assez laid peut se développer.

Entre Jeff Bezos. « Mercredi, Jeff Bezos a annoncé un accomplissement professionnel dont l’archivillain du cinéma Ernst Stavro Blofeld ne pouvait que rêver : posséder James Bond », a écrit Rachel Bovard dans The Federalist. Son titre était brillant : “Il n’y a pas de James Bond pour empêcher Jeff Bezos d’augmenter son pouvoir mondial.”

Avec ses expressions vides et sa cadence robotique, Bezos est vraiment le méchant parfait de Bond. C’est un méchant de Bond qui est maintenant en charge des méchants de Bond. “La question de l’économie de marché, cependant, est distincte des conséquences culturelles de l’appropriation par Amazon d’une autre voie d’expression en Amérique”, a écrit Bovard, qui a ensuite parcouru une liste d’efforts flagrants au nom d’Amazon pour préserver un monopole culturel : arrachant un documentaire totalement inoffensif sur Clarence Thomas pendant le Back History Month, déplatformant Parler comme il avait déplatformé Wikileaks, arrêtant les ventes de livres qui remettent en question les excès de l’idéologie transgenre sur les enfants.

Pensez ce que vous voulez de Clarence Thomas, de Parler ou de Ryan Anderson. Ce qui est troublant, c’est que les dirigeants de l’une des plus grandes plateformes de vente au détail et d’hébergement Web pensent que leur barre de la censure de l’entreprise devrait être aussi basse, malgré leur part de marché si élevée.

Voici plus de Bovard:

Les riches traditions de discours de l’Amérique sont construites autour d’une forte dissidence, d’un contre-récit et du cliquetis et du choc des idées sur la place publique. La libre expression est au cœur de notre épanouissement. Les Américains veulent que nos livres soient controversés, que nos médias soient curieux et que nos films soient créatifs. Mais le génie de cette création est déclenché par l’intrépidité – le genre qui n’existe que lorsque la place publique regorge de voix, plutôt que la similitude antiseptique d’une ville d’entreprise en propriété exclusive.

Il n’y a aucun moyen que j’aurais pu le dire mieux que ça. Et c’est ce que les monopoleurs américains ne comprennent pas à propos du public. Leurs monopoles culturels sont puissants, mais peut-être pas aussi puissants que leurs monopoles économiques, aussi connectés qu’ils le sont. La demande pour une pensée hétérodoxe et un débat chargé augmente alors que des monopoles comme Bezos, qui possède également le Washington Post, tentent de maîtriser le discours public.

La culture est ce qui crée la demande. Ces entreprises contrôlent les plus grandes plateformes de podcasting, services Web, streamers vidéo, etc. Mais, comme Andrew Schulz nous l’a dit à la fin de l’année dernière, “Toutes ces entreprises agissent toutes éveillées, mais ce qu’elles veulent vraiment, c’est le dollar.”

Son émission Netflix a fait ses débuts quelques semaines plus tard.

Rien de tout cela ne veut dire que les monopoles d’aujourd’hui ne justifient pas de contrôles réglementaires. Le vrai conservatisme devrait être aussi hostile au copinage que le progressisme.

Mais parfois, il est également important de donner la priorité aux contrôles culturels.