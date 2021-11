Pourquoi un meilleur marketing de contenu vous apportera plus de ventes

Un meilleur contenu équivaut à plus de ventes. Période.

J’ai les reçus à l’appui, mais c’est compréhensible que parfois c’est difficile à voir.

Parce que, pour de nombreux entraîneurs, créateurs de cours, sites d’adhésion, etc., nous mettons rarement un bouton « acheter maintenant » sur un article de blog, un épisode de podcast ou une légende Instagram.

Ce n’est pas aussi simple que de regarder les taux de conversion sur une campagne publicitaire ou une page de vente, mais c’est parce que le marketing de contenu consiste à établir des relations, et il est difficile de valoriser une relation solide.

Un bon marketing de contenu est basé sur les autorisations. Cela attire les gens vers vous au lieu de sortir pour les trouver. Il renforce les connaissances, la confiance et l’affinité au fil du temps et c’est ce qui se traduit par des bénéfices et des rendements plus importants et meilleurs.

Pourquoi le marketing de contenu offre un retour sur investissement plus élevé pour les entreprises

De manière constante, année après année, les personnes qui sondent les spécialistes du marketing trouvent des tonnes de preuves que les blogs et le marketing de contenu affichent de meilleurs résultats et un meilleur retour sur investissement que presque tout autre type de marketing :

Le marketing de contenu coûte 62 % moins cher que le marketing traditionnel et génère 3 fois plus de leads. Source : 99Firms, 2019Les organisations qui accordent la priorité aux blogs voient 13 fois le retour sur investissement de celles qui ne le font pas. Source : HubSpot, 2020Les données d’OKDork montrent que les articles de blog sont parmi les contenus les plus partagés en ligne. Source : Les spécialistes du marketing OKDorkB2B qui ont des blogs obtiennent 67% de prospects en plus que ceux qui n’en ont pas. Source : Monstre OptIn

Il est assez difficile de discuter avec trois fois plus de prospects et 13 fois le retour sur investissement, mais pourquoi est-ce vrai ? Comment ces statistiques peuvent-elles être vraies alors que les gens disent toujours que « les blogs sont morts », etc. ?

Alors que la publicité essaie d’amener quelqu’un à acheter quelque chose qu’il ne savait pas qu’il voulait (même si « acheter » dans ce cas signifie s’inscrire pour quelque chose de gratuit), le marketing de contenu est un marketing de permission. Le terme a été inventé par Seth Godin dans son livre du même nom en 1999 – et, fait révélateur, il l’a sommairement expulsé d’un groupe de professionnels du marketing et de la publicité dont il était membre à l’époque.

Seth Godin a écrit ceci sur son blog (en 2008) à propos du marketing de permission :

Le marketing par autorisation est le privilège (pas le droit) de transmettre des messages anticipés, personnels et pertinents aux personnes qui souhaitent réellement les obtenir. Il reconnaît le nouveau pouvoir des meilleurs consommateurs d’ignorer le marketing. Il se rend compte que traiter les gens avec respect est le meilleur moyen de gagner leur attention. Faites attention est une phrase clé ici, car les spécialistes du marketing d’autorisation comprennent que lorsque quelqu’un choisit de faire attention, il vous paie en fait quelque chose de précieux. Et il n’y a aucun moyen qu’ils puissent récupérer leur attention s’ils changent d’avis. L’attention devient un atout important, quelque chose à valoriser, pas à gaspiller.

Le canal que vous utilisez pour le marketing de contenu ou le marketing de permission (et j’utilise les deux de manière interchangeable ici) n’a pas vraiment d’importance ; vous pourriez diffuser une newsletter par e-mail, un blog (via votre site Web ou votre flux RSS), un podcast, des vidéos YouTube, des vidéos en direct sur Facebook ou Instgram, etc.

Ce qui est plus important, c’est qu’il soit régulier, personnel (pour votre client idéal) et, comme le dit Seth, « anticipé ».

Ce qui, de par sa nature, signifie que le contenu leur est précieux d’une manière ou d’une autre.

Cela construit une relation par sa nature même : vous avez demandé leur permission pour communiquer avec eux régulièrement, ils acceptent, puis ils trouvent le matériel si précieux qu’ils l’anticipent et en veulent plus.

Il n’est pas difficile d’imaginer pourquoi une relation comme celle-là rapporterait plus que de la publicité à un public froid qui n’a jamais entendu parler de vous.

Les 3 canaux de marketing de contenu dont vous avez besoin pour stimuler les ventes

Il y a une publicité que je reçois sans cesse sur Facebook qui parle de la façon dont « ils » (les gourous) vous ont dit de faire des publications de valeur sur les réseaux sociaux et vous feriez des ventes. Ils se moquent de cette notion – et essaient de me vendre quelle que soit leur formule pour les publications sur les réseaux sociaux qui se vendent.

Je trouve cela fascinant.

Je ne doute pas que les gens soient frustrés lorsque leurs publications sur les réseaux sociaux ne se transforment pas immédiatement en ventes. L’enfer, je sais que je fais!

Mais vraiment, est-ce ce que les médias sociaux sont censés faire dans votre entreprise ?

Il y a trois tâches que vos canaux de communication dans votre entreprise doivent accomplir :

Découverte — aidez les nouvelles personnes à vous trouver Nurture — faites le travail de création de valeur pour établir des relationsConversion — concluez la vente

Aujourd’hui, il y a cinq ou dix ans, les médias sociaux auraient pu être intéressants pour la découverte ; moins aujourd’hui. À moins que vous ne diffusiez des publicités pour obtenir de nouveaux likes sur vos profils ou que vous mettiez en œuvre une stratégie de hashtag solide ou que vous vous associez à des influenceurs, les médias sociaux ne sont pas l’endroit où les gens sont susceptibles de vous découvrir.

Et, à moins que vous ne soyez vraiment aberrant, ce n’est pas non plus là que vous allez conclure la vente.

Je suis Eleanor Strong depuis un certain temps, et elle enseigne une méthode convaincante d’écriture de publications sur les réseaux sociaux qui semble générer des ventes pour elle et pour d’autres – mais même elle ne ferme pas les ventes sur une publication Facebook ; elle utilise les messages directs et la vente sociale comme canaux de conversion. Sa méthode est le marketing de contenu à la base, elle enseigne simplement aux gens comment être beaucoup plus clair et succinct dans la façon dont ils parlent de leurs offres.

Pourtant, d’une manière ou d’une autre, collectivement, nous nous sommes mélangés sur les canaux censés faire le gros du travail dans notre entreprise.

Quels canaux utilisez-vous et lesquels vous manquent ?

Prenez juste une seconde et revenez en arrière et regardez cette liste de canaux de communication et demandez-vous quelle plate-forme (comme le courrier électronique, les médias sociaux, les podcasts, les blogs, etc.) vous utilisez pour chacun.

D’après mon expérience, voici comment le spread se déroule le plus souvent :

Découverte — il ne se passe presque rien ici. Les gens ont tendance à penser que leur podcast, leur blog ou leurs médias sociaux sont leur canal de découverte, mais à moins que vous ne fassiez des efforts sérieux dans la publicité, le référencement, les hashtags ou quelque chose de similaire, ces canaux ne fonctionnent probablement pas de cette façon.Nourrir — ils ont le plus de canaux ici, parce que nous nous sommes convaincus que nous devons être partout, mais le moins de stratégie ou de gain. Ils produisent plus de contenu, mais la qualité souffre au profit de la quantité. Et s’ils disparaissaient soudainement et arrêtaient de le produire, peu le remarqueraient ou s’en soucieraient.Ventes — pour les entreprises établies, il s’agit généralement de la plus accessible avec des entonnoirs de vente ou des appels de vente configurés pour convertir. Mais les nouvelles entreprises comprennent parfois mal et publient des messages de « vente » partout dans leurs canaux de développement et découragent les gens.

À mon avis, une réorganisation doit avoir lieu dans le temps, les efforts et les investissements que nous consacrons à nos canaux pour les équilibrer.

Au lieu d’essayer d’être partout, et si vous choisissiez un canal pour chacun ?

Est-ce que ça fait peur ? Comme si vous passiez à côté de gens qui ne se soucient pas d’être à cet endroit ?

Et si vous produisiez un contenu si bon que la plupart d’entre eux vous suivraient malgré tout ?

Pensez-vous que cela aurait un impact positif sur vos ventes ?

Et si votre contenu était aussi bon, pensez-vous que vous pourriez consacrer moins de temps et d’énergie à la découverte, car plus de personnes partageraient votre travail et vous recommanderaient de manière organique ?

Un contenu de qualité rend le marketing plus facile et plus rentable

Un meilleur contenu génère plus de ventes et moins d’investissements dans des choses comme la publicité.

Mais cela ne veut pas dire que c’est facile.

En fait, c’est pourquoi le marketing de permission est toujours l’étalon-or – parce que ce n’est pas facile. Vous ne pouvez pas faire semblant avec des hacks et des tactiques de croissance. Il doit être réfléchi, précieux et de haute qualité.

« S’il semble que vous ayez besoin d’humilité et de patience pour faire du marketing de permission, vous avez raison », déclare Seth Godin. « C’est pourquoi si peu d’entreprises le font correctement. Le meilleur raccourci, dans ce cas, n’est pas du tout un raccourci.

Auteur : Lacy Boggs

Lacy Boggs est une blogueuse fantôme professionnelle qui raconte des histoires depuis qu'elle a appris à parler pour la première fois. Après avoir utilisé ses folles compétences en narration et en journalisme pour développer son blog personnel à plus de 800 % en une seule année, Lacy s'est rendu compte qu'elle pouvait aider d'autres propriétaires de petites entreprises à faire le…