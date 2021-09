Pourquoi un million de petites choses ont dit au revoir à un personnage clé dans la première de la saison 4

Spoilers à venir pour la première de la saison 4 de Un million de petites choses, appelé “La famille d’abord.”

Un million de petites choses est revenu pour la saison 4 avec un certain nombre de cliffhangers à payer, dont le moindre n’était pas Gary attaquer Pierre chez lui pour ce qu’il a fait Sophie. Mais la plus grande tournure de “Family First” était sans doute centrée sur le personnage qui quitte la série en tant que régulier de la série, comme Dalila pris la décision de rentrer en France, et showrunner DJ Nash a déjà confirmé que l’actrice Stéphanie Szostak est vraiment parti en tant que personnage régulier. Alors, pourquoi A Million Little Things a-t-il dit au revoir si tôt dans la saison 4 à Delilah ?