Pourquoi un nombre record de travailleurs démissionnent et font grève

Le 14 septembre, une jeune femme de Louisiane nommée Beth McGrath a posté une vidéo sur Facebook d’elle-même travaillant chez Walmart. Son langage corporel montre une énergie nerveuse alors qu’elle trouve le courage de parler à l’interphone et annonce sa démission aux acheteurs. « Tout le monde ici est surchargé de travail et sous-payé », commence-t-elle, avant d’appeler des responsables spécifiques pour comportement inapproprié et abusif. « J’espère que vous ne parlez pas à vos familles comme vous nous parlez », a-t-elle déclaré avant de terminer par « f ** k this job! »

Peut-être que McGrath a été inspirée par Shana Ragland à Lubbock, au Texas, qui, il y a près d’un an, a démissionné de la même manière publique dans une vidéo TikTok qu’elle a publiée depuis le magasin Walmart où elle travaillait. Les plaintes de Ragland étaient similaires à celles de McGrath, car elle accusait les gestionnaires de constamment dénigrer les travailleurs. « J’espère que vous ne parlez pas à vos filles comme vous me parlez », a-t-elle déclaré par l’interphone du magasin avant de signer avec « F ** k les managers, f ** k cette entreprise. »

Les démissions virales de ces deux jeunes femmes mettent fin à une année de volatilité de la main-d’œuvre américaine que les économistes ont qualifiée de Grande Démission. Les femmes en particulier sont perçues comme étant à la pointe de la tendance.

La gravité de la situation a été confirmée par le dernier rapport du Bureau of Labor Statistics montrant qu’un record de 2,9% de la main-d’œuvre a quitté son emploi en août, ce qui équivaut à 4,3 millions de démissions.

Si un taux de démissions aussi élevé se produisait à un moment où les emplois étaient abondants, cela pourrait être considéré comme le signe d’une économie en plein essor où les travailleurs ont leur choix. Mais le même rapport sur le travail a montré que les offres d’emploi ont également diminué, suggérant que quelque chose d’autre se passe. Un nouveau sondage Harris auprès des personnes ayant un emploi a révélé que plus de la moitié des travailleurs souhaitent quitter leur emploi. Beaucoup citent des employeurs indifférents et un manque de flexibilité dans les horaires comme raisons de vouloir démissionner. En d’autres termes, des millions de travailleurs américains en ont tout simplement assez.

Les bouleversements du marché du travail sont si graves que Jack Kelly, contributeur principal de Forbes.com, un média pro-entreprises, a défini la tendance comme « une sorte de révolution des travailleurs et de soulèvement contre les mauvais patrons et les entreprises sourdes qui refusent pour bien payer et profiter de leur personnel. Dans ce qui pourrait être une référence à des vidéos virales comme celles de McGrath, Ragland et à la tendance croissante des publications #QuitMyJob, Kelly poursuit en disant : « Les lâcheurs font une déclaration puissante, positive et affirmant qu’ils ne le feront » ne supportez plus le comportement abusif.

Pourtant, certains conseillers suggèrent de contrer la rage des travailleurs avec des «exercices de liaison» tels que le «partage de gratitude» et des jeux. D’autres suggèrent d’accroître la confiance entre les travailleurs et les patrons ou « l’exercice[ing] curiosité empathique » avec les employés. Mais de telles approches superficielles passent complètement à côté de l’essentiel.

Les démissions doivent être considérées de pair avec un autre courant puissant que de nombreux économistes ignorent : une volonté croissante des travailleurs syndiqués de se mettre en grève.

Les équipes de tournage pourraient bientôt interrompre le travail alors que 60 000 membres de l’Alliance internationale des employés de la scène théâtrale (IATSE) ont annoncé une prochaine grève nationale. Environ 10 000 employés de John Deere, qui sont représentés par les United Auto Workers, se préparent également à faire grève après avoir rejeté un nouveau contrat. Kaiser Permanente fait face à une grève potentielle de 24 000 de ses infirmières et autres travailleurs de la santé dans les États occidentaux en raison de mauvaises conditions de salaire et de travail. Et environ 1 400 travailleurs de Kellogg au Nebraska, au Michigan, en Pennsylvanie et au Tennessee sont déjà en grève pour des salaires et des avantages sociaux médiocres.

Les grèves annoncées se multiplient et sont si rapides que l’ancien secrétaire américain au Travail, Robert Reich, a qualifié la situation de « grève générale non officielle ».

Pourtant, la représentation syndicale reste extrêmement faible aux États-Unis, le résultat de décennies d’efforts concertés menés par les entreprises pour saper le pouvoir de négociation des travailleurs. Aujourd’hui, environ 12 % seulement des travailleurs sont syndiqués.

Le nombre de grèves et de grévistes pourrait être bien plus élevé si davantage de travailleurs étaient syndiqués. Les travailleurs non syndiqués comme McGrath et Ragland embauchés par des entreprises historiquement antisyndicales comme Walmart auraient pu organiser leurs collègues au lieu de recourir à des démissions individuelles. Bien que les publications virales sur les réseaux sociaux concernant le démission aient un impact sur la conversation autour de l’insatisfaction des travailleurs, elles ont peu d’incidence directe sur la vie des travailleurs et des collègues qu’ils laissent derrière eux.

Un exemple de la façon dont l’organisation syndicale a eu une incidence concrète sur les conditions de travail est un nouveau contrat que 7 000 employés des pharmacies des magasins Rite Aid et CVS de Los Angeles viennent de ratifier. La section locale 770 des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce a négocié une augmentation de salaire de près de 10 pour cent pour les travailleurs ainsi que des avantages sociaux et des normes de sécurité améliorés.

Et lorsque les entreprises ne se conforment pas, les travailleurs ont plus de poids lorsqu’ils agissent en tant qu’unité de négociation collective qu’en tant qu’individus. Prenez les travailleurs de Nabisco qui ont fait grève dans cinq États cet été. Mondelez International, la société mère de Nabisco, a enregistré des bénéfices records pendant la pandémie avec une augmentation des ventes de ses grignotines. La société avait tellement d’argent liquide qu’elle a indemnisé son PDG avec un salaire annuel énorme de 16,8 millions de dollars et a dépensé 1,5 milliard de dollars en rachats d’actions plus tôt cette année. Pendant ce temps, le salaire moyen des travailleurs était épouvantablement bas de 31 000 $ par an. De nombreux emplois de Nabisco ont été envoyés de l’autre côté de la frontière au Mexique, où l’entreprise a pu réduire davantage les coûts de main-d’œuvre.

Après des semaines de piquetage, les grévistes de Nabisco, représentés par le Syndicat international de la boulangerie, de la confiserie, du tabac et des meuniers, ont repris le travail après avoir obtenu de modestes augmentations rétroactives de 2,25 %, des primes de 5 000 $ et une augmentation des cotisations patronales à leurs régimes de retraite. La société, qui a annoncé une augmentation de 12% de son chiffre d’affaires plus tôt cette année, peut bien se permettre cela et plus encore.

Conjuguées aux démissions massives, ces grèves ouvrières révèlent un profond mécontentement à l’égard de la nature du travail américain qui se prépare depuis des décennies. Les entreprises américaines ont joui d’une mainmise sur la politique, dépensant leurs bénéfices pour faire pression sur le gouvernement afin d’assurer des bénéfices encore plus importants au détriment des droits des travailleurs. Dans le même temps, le pouvoir des syndicats a diminué, une tendance directement liée à l’augmentation des inégalités économiques.

Mais maintenant, alors que les travailleurs fléchissent leur pouvoir, les entreprises américaines sont inquiètes.

À la suite de ces grèves et démissions, les législateurs tentent activement de renforcer les lois fédérales du travail existantes. Des groupes d’entreprises font pression sur les démocrates pour affaiblir les mesures favorables au travail incluses dans le Build Back Better Act qui est débattu au Congrès.

À l’heure actuelle, les employeurs des entreprises peuvent enfreindre les lois du travail avec peu de conséquences, car le National Labor Relations Board (NLRB) n’a pas le pouvoir d’imposer des amendes aux contrevenants. Mais les démocrates veulent donner au NLRB le pouvoir d’imposer des amendes de 50 000 $ à 100 000 $ aux entreprises qui violent les lois fédérales du travail. La loi Build Back Better Act prévoit également une augmentation des amendes infligées aux employeurs qui violent les normes de l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

La Coalition pour un lieu de travail démocratique, qui est un groupe de pression des entreprises qui veut tout sauf la démocratie sur le lieu de travail, est profondément préoccupée par ces changements proposés et a envoyé une lettre aux législateurs à cet effet.

Il reste à voir si les lobbyistes d’entreprise réussiront cette fois-ci à garder les lois du travail sans dents. Mais alors que les travailleurs continuent de quitter leur emploi et que les grèves parmi les travailleurs syndiqués se multiplient, les employeurs ignorent les signes avant-coureurs de rage et de frustration à leurs risques et périls.

Cet article a été produit par Economy for All, un projet de l’Independent Media Institute.

