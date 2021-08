Pourquoi un petit village allemand a célébré la médaille d’or de Neeraj Chopra à Tokyo lors de la finale des Jeux olympiques de javelot

Un accueil presque similaire attendait l’entraîneur-chef indien pour le javelot Uwe Hohn, qui est également allemand et est retourné à Rheinsberg après la victoire aux Jeux olympiques.

L’euphorie après que l’Indien Neeraj Chopra ait remporté la première médaille d’or sur piste et sur piste aux Jeux olympiques est en effet compréhensible en Inde, mais la célébration a maintenant traversé les côtes et a même atteint un petit village en Allemagne. Le Dr Klaus Bartonietz qui est allemand a joué un rôle indispensable dans la victoire de Chopra en remplissant le rôle crucial de son expert en biomécanique. Bartonietz, originaire d’un village peu peuplé du sud-ouest de l’Allemagne appelé Oberschlettenbach, a reçu des messages de félicitations et les meilleurs vœux de la part d’une foule de personnes. Pas moins qu’une célébrité mineure dans son village, Bartonietz a été inondé d’appels et de discussions de ses voisins qui avaient regardé la finale des Jeux olympiques de javelot où Chopra a créé l’histoire, a rapporté l’Indian Express.

Bartonietz a déclaré à l’Indian Express que ses voisins ont été particulièrement impressionnés par la façon dont Chopra a levé les mains dans un geste gagnant avant même de voir où le javelot a atterri et d’être confiant dans la victoire. Il a également déclaré qu’il n’avait pas reçu autant d’appels qu’il en reçoit cette fois-ci. Il a également mentionné que les appels qu’il recevait provenaient de gens ordinaires qui voulaient en savoir plus sur Chopra. Il a ajouté que de nombreuses personnes parmi la communauté des athlètes l’appelaient également et que c’était amusant de voir comment les choses changent.

Un accueil presque similaire attendait l’entraîneur-chef indien pour le javelot Uwe Hohn, qui est également allemand et est retourné à Rheinsberg après la victoire aux Jeux olympiques. La ville qui ne compte pas plus de 8000 habitants est devenue un sujet de discussion sur les Jeux olympiques et comment Chopra a scellé la médaille d’or pour l’Inde. Hohn a déclaré à l’Indian Express qu’il avait déjà rencontré sa mère et sa sœur et avait longuement discuté de la performance de Chopra aux Jeux olympiques. L’association de Hohn avec Chopra n’est pas nouvelle et remonte aux précédentes victoires de Chopra aux jeux asiatiques et du Commonwealth. Hohn, qui a vu Chopra devenir un champion dès ses débuts, a lui-même été sans doute le plus grand lanceur de javelot de la génération car il est le seul à avoir lancé plus de 100 mètres au monde.

Les deux complices de la plus belle victoire de Chopra sont conscients que leur séjour dans leur ville natale sera de courte durée puisqu’ils doivent regagner l’Inde d’ici fin septembre pour la préparation du Championnat du monde, des Jeux du Commonwealth et des Jeux asiatiques.

