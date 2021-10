Pourquoi un producteur d’actualités pense que le nouveau livre de Katie Couric « ruine son héritage » ⋆ .

Le livre, qui a été obtenu par le New York Post et le Daily Mail avant sa date de publication, aurait saccagé un certain nombre de personnalités de premier plan dans le monde de Katie Couric. Sans surprise, sa principale cible était sa rivale de longue date Diane Sawyer. Couric décrit ses nombreuses batailles avec Sawyer au cours d’entretiens exclusifs et devient carrément méchant à ce sujet, si l’on en croit les extraits divulgués. “Je me demande qui elle a dû faire sauter pour obtenir ça”, aurait écrit Couric à propos d’une des interviews de Sawyer avec une femme qui a donné naissance à des jumeaux à 57 ans, selon Fox News. “Je suis à peu près sûr de parler au nom de Diane quand je dis qu’aucun de nous n’a jamais eu recours à une véritable fellation pour décrocher une interview, mais nous nous sommes tous les deux engagés dans le genre métaphorique – des gardiens flatteurs, des membres de la famille et tous ceux qui faisaient obstacle à un grand obtenir.

Outre des commentaires pointus sur Sawyer, Couric aurait également écrit qu’elle avait fait tout son possible pour éviter de mentorer de jeunes rivaux et qu’elle “avait entendu des chuchotements” à propos de son ancien co-animateur Matt Lauer, qui avait quitté “The Today Show” à la suite d’allégations de inconduite sexuelle. Non seulement Couric avait une connaissance préalable de ses méfaits présumés, mais elle aurait également écrit qu’elle ressentait de la sympathie pour lui et lui a envoyé des textes exprimant son amour et sa sympathie après son renvoi de NBC.

Si Couric cherchait à faire la une des journaux avec son livre, elle a certainement atteint cet objectif, mais à quel prix ?

Lien source