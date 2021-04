Pourquoi un responsable de la banque centrale chinoise a déclaré que le Bitcoin avait un rôle important dans l’avenir

Compartir

Pour la première fois, un responsable du gouvernement chinois a reconnu la valeur du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Selon un rapport de Colin Wu, le sous-gouverneur de la Banque populaire de Chine, Li Bo, a qualifié ces actifs de partie importante de l’avenir lors du Forum de Boao pour l’Asie.

Bo a déclaré que Bitcoin et les crypto-monnaies devraient être considérés comme des investissements alternatifs et a révélé que la Chine étudiait des politiques réglementaires pour ces actifs. Les crypto-monnaies officiellement compensées ne sont pas des offres légales et des pièces stables supplémentaires “nécessiteront une surveillance plus stricte” pour être largement adoptées. Bo a dit:

Bien que cette règle réglementaire soit la règle réglementaire minimale, il existe toujours des règles réglementaires. Et il est nécessaire de s’assurer que la spéculation sur de tels actifs ne crée pas de risques financiers sérieux. En d’autres termes, avant de découvrir quelles règles réglementaires sont nécessaires, nous continuerons de maintenir les mesures et les pratiques actuelles.

Lors de l’événement, Bo a été rejoint par l’ancien gouverneur de la Banque centrale de Chine, Zhou Xiaochuan, et a souligné que la «finance», les crypto-monnaies et les actifs numériques doivent servir «l’économie réelle». Plus tard, Xiaochuan a déclaré qu’il avait une “question” de savoir si le Bitcoin et les monnaies numériques avaient des “avantages” pour l’économie réelle.

Yuan numérique chinois, attaque contre Bitcoin et le dollar?

La Banque centrale de Chine développe son RMB numérique ou yuan numérique. L’institution teste et développe actuellement l’interface utilisateur, le portefeuille et d’autres fonctionnalités de sa monnaie numérique de banque centrale (CBDC).

Le vice-gouverneur de la Banque populaire de Chine a déclaré que le gouvernement n’avait pas l’intention de “remplacer le dollar américain” ou toute autre monnaie. Bo a déclaré que la CBDC a été conçue pour “faciliter le commerce et l’investissement” et espère que le marché “choisira” la meilleure façon de le faire.

Comme l’a signalé Dovey Wan, partenaire fondateur de Primitive Crypto, la monnaie numérique et le paiement électronique (DCEP) sont en cours de test dans la province de Shenzhen. Leur première intégration pourrait provenir des frais gouvernementaux, a déclaré Wan:

(…) Premièrement, une partie des paiements municipaux et une activité économique publique seront adoptées, puis une adoption commerciale. La Chine est vraiment douée pour déployer de nouvelles infrastructures technologiques, à grande échelle, cela ne fera pas exception.

Bitcoin (BTC) se négocie à 55776 $ avec des pertes de 8,1% sur le graphique journalier. Sur le graphique hebdomadaire et sur le graphique mensuel, BTC a des pertes de 7% et 3,7%, respectivement.

BTC avec des pertes modérées sur le graphique journalier. Source: BTCUSD Tradingview

La Chine semble avoir affecté l’action des prix de Bitcoin le jour dernier. L’analyste Willy Woo a déclaré que la baisse du prix du BTC était due à l’anticipation que les mineurs «se déconnecteraient en Chine».

#marketupdate, panne, post mortem. Nous venons de voir la plus forte baisse d’un jour du taux de hachage minier depuis novembre 2017. Le taux de hachage sur le réseau a été essentiellement réduit de moitié, provoquant un chaos dans le prix du BTC lors de son effondrement. pic.twitter.com/zzdgDikjXt – Willy Woo (@woonomic) 18 avril 2021

En outre, la pression de vente accrue au cours du week-end a suffi à déclencher de nombreuses ventes de la part des «spéculateurs à court terme». Par conséquent, la volatilité du BTC est à la hausse. Woo a déclaré qu’il était toujours optimiste pour le long terme.