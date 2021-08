Pourquoi un “retest” haussier de Bitcoin en cours pourrait entraîner de nouveaux sommets Crypto new media

Le prix du bitcoin est toujours bien inférieur à son ancien record, mais la crypto-monnaie la plus élevée par capitalisation boursière au moment de la rédaction de cet article tente à nouveau de récupérer le support perdu près des sommets historiques établis plus tôt dans l’année.

Le « retest » jusqu’à présent se maintient au-dessus d’un niveau clé, et par rapport aux pics passés du marché de la cryptographie, cette fois semble presque certainement être différent. Si le schéma répétitif donne des résultats différents, cela reste à voir, mais un résultat unique cette fois-ci suggérerait un rallye vers de nouveaux sommets.

Les quatre mots les plus chers : « Cette fois, c’est différent »

Selon Sir John Templeton, l’état d’esprit le plus dangereux en matière d’investissement est de supposer que « cette fois, c’est différent ». Les marchés sont cycliques et l’action des prix présente souvent des modèles de type fractal. Même Bitcoin lui-même semble se répéter par cycles tous les quatre ans sur la base du mécanisme d’émission intégré appelé réduction de moitié.

Malgré cette prévisibilité, le déroulement du cycle peut se présenter de manière unique. Par exemple, le marché baissier de 2014-2015 était une structure profonde et arrondie, conduisant à une hausse et un sommet spectaculaires en 2017. Un nouveau test raté a conduit à des sommets plus bas supplémentaires et à une configuration en triangle descendant qui s’est finalement effondrée.

Un nouveau test de l’ancien support devenu résistance tient jusqu’à présent | Source : BTCUSD sur TradingView.com

En 2019, Bitcoin a rebondi du plus récent creux du marché baissier, entamant un nouveau cycle de crypto-monnaies. Après avoir dépassé l’ancien plus haut historique de l’actif la même année, la résistance restante au-dessus a conduit à un autre nouveau test raté et à une phase baissière soutenue.

Bitcoin a de nouveau dépassé le niveau, mais cette fois, le nouveau test semble se maintenir, ce qui pourrait conduire à de nouveaux sommets à venir.

Le manque de résistance pourrait ramener Bitcoin à la découverte des prix

Le manque de résistance durant cette phase du cycle pourrait entraîner un résultat différent des deux sommets précédents, malgré les conseils de Sir Templeton. Les retests passés ont également échoué en dessous de la ligne médiane sur les bandes de Bollinger, qui est une moyenne mobile simple de 20 semaines sur le graphique hebdomadaire ci-dessous.

BTC se situe au-dessus du BB moyen sur ce nouveau test, pas sur les autres | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Le nouveau test actuel l’a placé au-dessus de la bande de Bollinger moyenne, qui en soi peut être utilisée efficacement comme signal d’achat ou de position longue.

Notez que lors du dernier marché haussier, une fois que le prix du Bitcoin a pu se maintenir et rester au-dessus de la moyenne SMA, la tendance haussière s’est rarement interrompue à partir de ce moment. C’est également à ce moment-là que la principale crypto-monnaie par capitalisation boursière a atteint les dernières étapes du dernier marché haussier.

Alors, cette fois est-elle vraiment différente ? Sans résistance au-dessus, récupérer ce niveau avec un nouveau test réussi ne pourrait pas être plus optimiste pour Bitcoin.

Après un échec à la hausse, les marchés retestent souvent une fourchette. En cas de succès, les prix pourraient passer par la fourchette précédente. En cas d’échec, le prix trouve une fourchette ci-dessous à la place. Avec moins de résistance que les sommets précédents, le nouveau test #Bitcoin le plus récent pourrait être haussier. Mais BTC doit tenir. pic.twitter.com/0uznyPk5kC – Tony « The Bull » Spilotro (@tonyspilotroBTC) 19 août 2021

