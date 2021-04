Pourquoi une action SPCE cratérisée peut-elle avoir plus de risque de baisse

Vierge Galactique (NYSE:SPCE) se sont écrasés après un rallye moonshot pour commencer 2021. Mais quelles sont les chances d’un deuxième lancement? Ou y a-t-il une mission habitée plus durable que les investisseurs en actions SPCE devraient explorer? Jetons un coup d’œil aux conditions du marché sur et sur le graphique des prix, puis proposons une détermination ajustée au risque alignée sur ces informations.

Source: Tun Pichitanon / Shutterstock.com

Aller audacieusement là où aucun homme n’est allé auparavant, ou plutôt aucun investisseur antérieur de SPCE. Début janvier et en tant que bénéficiaire du GameStop (NYSE:GME) échange de mèmes à court terme, les parts de la société de tourisme spatial de Sir Richard Branson ont grimpé de près de 150% en moins de trois semaines pour atteindre des niveaux records. Un intérêt très court à l’époque dépassant 70% du flottant de l’action a certainement joué un rôle dans le rallye spectaculaire. Pourtant, comme pour ses pairs bien courtisés, la montée en puissance de l’action SPCE n’a pas duré.

De GameStop à AMC (NYSE:AMC), la mûre (NYSE:BB), Koss Inc. (NASDAQ:KOSS) et d’autres, les actions SPCE ont plongé presque aussi vite. Et en moins de quatre semaines de trading, Virgin Galactic était de retour sur la rampe de lancement avec une usure évidente. Alors, que s’est-il passé exactement?

L’histoire courte

Le carburant à taux court considérablement réduit des ours brûlés et battus qui se couvrent à la hausse est un choix évident pour la forte correction boursière de la SPCE de 62%. Aujourd’hui, la quantité d’actions vendues à découvert s’élève à 15% relativement maigres. Le fait est que la statistique autrefois exorbitante semble avoir perdu plus de 85% lors de la montée.

Selon MarketBeat, le pourcentage d’actions SPCE vendues à découvert était tombé à 10% du flottant de l’action près de son pic de valorisation début février. Mais Virgin a une autre menace dont elle ne peut tout simplement pas se débarrasser.

Pour être honnête, la correction boursière de Virgin Galactic au cours des deux derniers mois a probablement été aidée par des défis de test dans le désert du Nouveau-Mexique, qui persistent à ce jour. Mais l’autre frein sur les actions SPCE et peut-être plus mortel à plus long terme est un autre vaisseau tentant de pénétrer hardiment dans le territoire extraterrestre de Virgin.

Concurrence de Tesla (NASDAQ:TSLA) L’entreprise SpaceX du PDG d’Elon Musk semble avoir contribué à la chute du cours de l’action de SPCE. SpaceX travaille actuellement sur des prototypes, des décollages et atterrissages verticaux ou des tests VTOL pour son vaisseau spatial appelé Starship.

En cas de succès, Starship sera le plus grand navire du monde doté de ces capacités. Cela pourrait avoir un impact important sur la mission du SPCE. Il existe des contraintes réelles de voler une demi-douzaine de clients payants pour quelques minutes de vol en apesanteur très coûteuses. Le fait est que le vaisseau spatial de SpaceX serait capable de transporter 100 touristes pour des voyages extraterrestres uniques qui pourraient théoriquement durer des semaines.

En fin de compte, parier contre Elon a toujours prouvé une proposition commerciale perdante. Et plutôt que de s’inquiéter de la taille des passagers baissiers de la SPCE un jour donné, les investisseurs haussiers pourraient être de plus en plus enclins à abandonner définitivement cette mission.

Graphique de prix hebdomadaire de l’action SPCE

Source: Graphiques par TradingView

Je serai le premier à l’admettre, il n’y a pas longtemps, les visuels techniques sur l’action SPCE avaient mon intérêt en tant que nom à acheter, car les actions découpaient un motif triangulaire plus petit. Combiné avec Virgin trouvant un support en dehors du niveau de retracement de 62% lié à son plus bas historique de novembre 2019 et en défiant la zone de lancement de l’action hors d’un triangle plus grand avant le rallye massif de cette année, SPCE était sur le radar pour les achats.

Mais une décision d’achat d’actions de la SPCE reste en suspens. Il peut également être désactivé de manière permanente.

Une approche attentiste détaillée basée sur une cassure au-dessus de la résistance de la configuration près de 33,50 $ et soutenue par un croisement stochastique haussier n’a pas eu lieu. De plus, le positionnement dans SPCE favorise désormais une initiation baissière proche. Ceci est basé sur ce que nous voyons et sur le tableau des prix.

L’indicateur secondaire étant déjà croisé à la baisse, je chercherais à obtenir une exposition courte car les actions perdent le niveau de 62%, ainsi qu’un support triangulaire si la SPCE descend sous le chandelier doji en forme de marteau de la semaine dernière. À partir de là, une combinaison de papillons à tendance baissière de 26 $ / 22 $ / 18 $ qui est centrée de manière rentable près d’un support de zone plus profonde de 17,50 $ à environ 21,50 $ semble être un bon moyen de s’habiller.

A la date de publication, Chris Tyler ne détient, directement ou indirectement, aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Chris Tyler est un ancien market maker de produits dérivés basé sur le plancher sur les bourses américaines et du Pacifique. Les informations proposées sont basées sur son expérience professionnelle mais strictement destinées à des fins éducatives uniquement. Toute utilisation de ces informations relève à 100% de la responsabilité de l’individu. Pour obtenir des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.