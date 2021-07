Pourquoi une autre vague d’Altcoins est probable selon la domination de BTC Crypto new media

La domination de la BTC a toujours eu un effet inverse sur les mouvements de prix des altcoins. Historiquement, la domination BTC détermine la direction dans laquelle la valeur des altcoins oscille. Jusqu’à présent, Bitcoin a maintenu une domination majoritaire sur le marché. Mais au fur et à mesure que le temps passe, cette domination diminue à mesure que les altcoins voient plus de demande.

La domination BTC montre simplement combien il y a de demande pour le bitcoin par rapport aux altcoins. Plus la domination BTC augmente, plus la demande d’altcoins diminue. Cela signifie que pour que les altcoins augmentent davantage, la demande de bitcoins doit baisser.

Au fil des ans, cette domination a diminué à mesure que de plus en plus d’investisseurs investissent dans des altcoins. L’une des raisons à cela est que de nombreux investisseurs ont le sentiment d’avoir raté le coche avec le bitcoin et essaient donc de se lancer suffisamment tôt sur les altcoins. D’autres tournent autour des nouvelles avancées technologiques réalisées par les projets altcoin. Par conséquent, les investisseurs investissent de l’argent dans des projets auxquels ils croient.

Comment la domination actuelle de la BTC affecte les Altcoins

La domination de la BTC a continuellement diminué au cours des deux derniers mois. Actuellement dominant à 48,97 %, le bitcoin détient désormais moins de la moitié de la domination totale du marché. Cette tendance montre que la demande d’altcoins est à la hausse. Ainsi, la domination de BTC continuera de voir des chiffres en baisse.

À mesure que la domination diminue, la valeur des altcoins continuera d’augmenter. Les tendances du marché indiquent que la domination de la BTC est sur le point de chuter après la dernière reprise.

La domination de la BTC est actuellement inférieure à 50 % | Source : Capitalisation boursière BTC Dominance sur TradingView.com

Lorsque cela se produit, la demande d’alts devrait augmenter très rapidement. Conduisant à une autre vague à la hausse pour le marché des altcoins. Des pièces comme la pièce numéro 2 Ethereum devraient gagner encore plus de domination à mesure que le projet gagne en notoriété dans le secteur de l’investissement. Avec ETH 2.0, le réseau passe à la preuve d’enjeu et utilise beaucoup moins d’énergie pour miner. L’impact environnemental réduit signifiera que l’exploitation minière deviendra moins un problème.

Ce que cela signifie pour Bitcoin

Les alts qui gagnent en dominance n’annulent pas la valeur du bitcoin. Actuellement, il y a plus de 5 000 pièces sur le marché qui se disputent toutes des parts de marché. Et certains de ces projets sont accompagnés d’idées et de technologies très innovantes. Ainsi, on s’attend à ce qu’avec le temps, certains de ces projets deviennent populaires. Par conséquent, gagner plus de parts de marché à mesure que de plus en plus d’investisseurs entrent sur le marché.

La domination décroissante du BTS signifie simplement que le bitcoin n’est pas le seul actif numérique dans lequel les investisseurs se précipitent. Malgré une domination décroissante, le bitcoin reste la pièce numéro 1 sur le marché. Être la première crypto-monnaie et la raison pour laquelle les crypto-monnaies sont actuellement si populaires.

Mais alors que les alts se rassemblent dans ce que l’on appelle généralement la «saison des alts», le bitcoin continuera de voir sa domination décliner. Cela se traduira par un ralliement massif du prix des altcoins à mesure que l’intérêt pour eux augmente.

Image en vedette de CryptoPotato, graphique de TradingView.com