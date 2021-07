Pourquoi une bonne défense fait une meilleure attaque dans le stock SKLZ

Les ours ont écrasé la concurrence dans Skillz (NYSE :SKLZ) Stock. Mais est-il enfin temps de parier sur la fin du rapport sur les résultats de la semaine prochaine ? Regardons ce qui se passe hors et sur le graphique des prix, puis proposons une détermination ajustée au risque qui pourrait conduire à des prix en argent démesurés tout en évitant intelligemment un scénario de game over.

Cela a été moche pour la plupart des investisseurs haussiers de SKLZ. Il n’y a aucun moyen de contourner cela. Depuis la finalisation de sa fusion inversée SPAC avec Flying Eagle Acquisition Corp. en décembre, les actions ont été sanctionnées.

Les investisseurs qui parient sur la plate-forme d’esports mobiles dès le départ sont assis sur des pertes d’au moins 13% à 37% s’ils achètent des actions SKLZ alors qu’elles ont commencé à être négociées sous le symbole SKLZ le 17 décembre.

C’est loin d’être une belle performance.

Et au milieu, la perte de 26 % de Skillz depuis le début de l’année. Assez, la piqûre se sent probablement plus misérable étant donné que les moyennes de référence ont atteint des records en 2021.

Cela empire cependant, pour certains investisseurs de SKLZ. Un ou plusieurs acheteurs ont payé pour jouer à SKLZ pour 46,30 $ début février. Cette décision d’achat ignominieuse a marqué un niveau record d’actions à 70 % du prix du marché d’aujourd’hui.

Défis pour le stock SKLZ

Alors, qu’est-ce qui ne va pas pour les investisseurs, à part bien sûr la population baissière assez importante de Skillz d’environ 20% et où la puanteur de l’action est devenue rose ?

L’environnement de marché plus difficile de cette année pour les actions à croissance multiple plus élevée, qui a commencé sérieusement en février, a certainement joué un rôle clé dans l’action baissière.

Ils sont partout. FuboTV (NYSE :FUBO). C3.ai (NYSE :IA). Technologies de la porte ouverte (NASDAQ :OUVERT) ou alors Tesla (NASDAQ :TSLA) pour n’en citer que quelques-uns. Et comparativement, l’action SKLZ n’est pas unique dans sa plongée corrective profonde cette année.

Mais les ours dépassent-ils leur accueil ? L’ensemble des preuves suggère fortement que cela pourrait être le cas. Et il va de soi qu’une formidable opportunité pour les acheteurs d’actions SKLZ pourrait se trouver à proximité.

Quelques rayons de soleil

Aujourd’hui, la plate-forme de jeu mobile a beaucoup de choses en sa faveur. Non seulement Skillz séduit les joueurs avec ses jeux et tournois d’esports, mais son modèle visant à augmenter la monétisation pour les développeurs de contenu critique a été un succès.

De plus, la stratégie de paiement pour le jeu mise en avant de l’équipe, dont SKLZ écume les revenus, fonctionne également intelligemment.

Au cours des deux derniers trimestres, Skillz a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires fulgurante et a augmenté ses prévisions de ventes pour l’année entière à 375 millions de dollars. Et cela a été soutenu par SKLZ en augmentant avec succès ses utilisateurs payants plutôt que de concentrer les ressources sur sa base globale. Au premier trimestre, cela représentait une croissance de 81 % en glissement annuel. Bonne droite?

Un partenariat et une expansion clés

Ce n’est pas tout ce que Skillz a dans sa manche non plus.

Le stock de SKLZ se développe d’autres manières significatives et attrayantes qui devraient continuer à profiter au joueur. Plus tard cette année, Skillz entre en Inde. C’est la première expansion de l’entreprise à l’international et il va sans dire que c’est un marché énorme.

Skillz s’est également associé à la NFL pour proposer des jeux sur le thème du football à la plate-forme Skillz dans le cadre d’un défi de développement coparrainé. But!

De plus, et surtout, lors du confessionnal du premier trimestre, la possibilité que la plate-forme de Skillz fasse un mouvement latéral sur le marché des jeux en direct de plus en plus populaire a été offerte.

Tout bien considéré, les investisseurs optimistes ont de quoi être optimistes. Et aujourd’hui, cela inclut le limogeage en profondeur du stock SKLZ près de la ligne des 14 verges. Non seulement l’action est très éloignée de son défi du milieu de terrain de février, mais elle offre également aux acheteurs une valeur plus élevée hors et sur le tableau des prix.

Graphique des cours hebdomadaires de l’action SKLZ

Source : Graphiques par TradingView

Avec la correction de l’action SKLZ au cours des derniers mois qui l’a réduite à une moyenne capitalisation de 5,6 milliards de dollars et une compression multiple réduisant son ratio de ventes d’environ 40x à environ 16, la valeur relative est indéniablement entrée en jeu. Mais le tableau des prix SKLZ peut-il garantir la santé absolue de la remise d’aujourd’hui ?

Techniquement et à cette fin, j’aimerais voir SKLZ former un autre bas pivot. Avec des supports angulaires et de la bande de Bollinger à proximité, une bougie de fond hebdomadaire pourrait être une variation plus basse, égale ou plus basse d’un modèle à double ou triple fond par rapport aux chandeliers en surbrillance de mai et d’avril.

Étant donné que le rapport sur les bénéfices devrait être publié après la clôture des marchés le 3 août, la confirmation souhaitée pourrait se produire rapidement. Raisonnablement, cela pourrait également rendre un achat propre difficile au mieux. Mais il est certain que l’achat d’actions SKLZ avec une protection couverte ne sera pas possible immédiatement après le rapport.

Compte tenu de ces limites du monde réel et pour les investisseurs prêts à tolérer des risques uniques liés aux bénéfices, un écart d’achat haussier hors-jeu avec son effet de levier supérieur et ses qualités défensives à toute épreuve est logique.

Une combinaison privilégiée que les investisseurs peuvent encourager aux côtés d’autres batailles de territoire d’importance, et qui semble bonne sur le graphique des cours de l’action SKLZ est la verticale d’appel haussier à 17,50 $ / 25 $ de janvier.

À la date de publication, Chris Tyler ne détient pas (directement ou indirectement) de positions sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché des produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.