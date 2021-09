Pourquoi une dandine de pingouins a placé Shiv Sena en tête des sondages BMC

Le Shiv Sena bénéficie d’un avantage dans le BMC. (Photo d’archive)

Avant les scrutins cruciaux du BMC, sept pingouins hébergés au zoo de Byculla à Mumbai ont non seulement mis le Shiv Sena dans une position avec l’opposition BJP, mais ont également dressé l’allié du Congrès contre lui. Le Shiv Sena dirige un gouvernement de coalition dans le Maharashtra en alliance avec le Congrès et le NCP. Le Shiv Sena a le dessus dans le BMC. Bien qu’il soit en alliance avec le Sena au sein du gouvernement de l’État, le Congrès a jusqu’à présent déclaré qu’il contesterait seul les sondages BMC, ce qui a peut-être conduit à un nouveau face-à-face entre les deux partis.

Qu’est-ce que le nouveau face-à-face?

Notamment, le zoo de Byculla a reçu les pingouins pour la première fois en mars 2017. Étant donné que les primates non volants ont besoin d’un climat différent et que leurs habitudes alimentaires sont également différentes, une offre d’une valeur de 11,5 crore de roupies a été lancée un an après en 2018 pour l’entretien des oiseaux. . Le contrat touche maintenant à sa fin et la BMC a lancé un nouvel appel d’offres d’une valeur de Rs 15,26 crore pour la maintenance des birts pour les 36 prochains mois. L’appel d’offres intervient à un moment où l’État ne s’est pas encore complètement remis des blessures de la deuxième vague de la pandémie de COVID-19 et la troisième vague est attendue à tout moment dans un proche avenir.

Le BJP et le Congrès critiquent Shiv Sena pour l’appel d’offres

Le Congrès et le BJP ont dressé des armes sur la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) dirigée par Shiv Sena pour l’appel d’offres. Ils ont également interrogé le Shiv Sena sur l’augmentation du coût de l’appel d’offres. Les partis d’opposition ont également critiqué le pouvoir Shiv Sena pour n’avoir pas réussi à créer un système de gestion interne au cours des cinq dernières années, lorsque les pingouins ont été amenés pour la première fois au zoo depuis la Corée du Sud. Prabhakar Shinde du BJP a déclaré qu’à un moment où l’accent devrait être mis sur l’amélioration de l’infrastructure sanitaire et civique, le BMC est prêt à dépenser 15 crores de roupies pour « entretenir les pingouins VVIP ». Il a qualifié cela de cas de priorités déplacées. Ravi Raja du Congrès a déclaré que ce type de dépenses n’est pas justifié et que la société doit définir ses priorités correctement.

BMC défend sa décision

La BMC a défendu l’appel d’offres. Le chef du BMC, Iqbal Chahal, a affirmé hier que les pingouins ont contribué à augmenter la collecte des revenus du zoo. Iqbal a déclaré que si les revenus du zoo s’élevaient à Rs. 2,10 crore entre avril 2014 et mars 2017, il a augmenté de Rs. 12,26 crore à Rs. 14,36 crore entre avril 2017 et mars 2020. Huit pingouins ont été achetés au prix de Rs 45 crore en 2017, dont un était mort.

