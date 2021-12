Pourquoi une gestion des risques à l’échelle de l’entreprise est-elle nécessaire dans l’Inde post-pandémique

Lorsque nous réfléchissons à l’énormité de ces défis qui nous attendent, l’impact de la pandémie actuelle pâlit dans une relative insignifiance.

Le gouvernement et les autorités réglementaires ont la baguette magique pour résoudre tous nos problèmes. Pour que India and India Inc. réussisse, les politiques publiques et la législation doivent faciliter cette voie vers le succès. La transformation macroéconomique est la seule voie vers le bien-être microéconomique. Ce sont des notions communément admises. Cependant, ce n’est peut-être plus la seule voie pour relever les défis socio-économiques complexes auxquels l’Inde, l’industrie indienne et les citoyens indiens sont confrontés. Analysons le scénario.

Nous vivons peut-être la meilleure des époques en termes de réussite commerciale et macroéconomique.

L’année dernière, l’Inde est devenue la cinquième économie mondiale (en termes de PIB nominal) et la troisième économie mondiale (en termes de PIB par parité de pouvoir d’achat). Le Sensex atteint un sommet historique de 60 000. En 2020-2021, l’Inde a connu l’afflux de capitaux propres le plus élevé jamais enregistré de Rs 2,74 lakh-crore, et une réserve de change de plus de 640 milliards de dollars. Au cours du prochain quart de siècle, près de 80 % de la population indienne, c’est-à-dire plus de 100 millions de personnes, passeront à la classe moyenne alors que l’Inde deviendra une économie de 45 000 milliards de dollars (en parité de pouvoir d’achat). Leur revenu par habitant augmentera trois fois par rapport aux niveaux actuels d’environ 2 000 $. Parmi la courtoisie des nations, l’économie indienne aura la combinaison enviable d’ambition, de taille et de capacité.

Nous vivons probablement les pires moments en termes d’iniquités socioéconomiques.

Malgré 30 ans de libéralisation économique, le revenu journalier moyen d’un ménage agricole est d’environ 336 (gains agricoles et non agricoles). Les 1 % les plus riches de l’Inde détiennent plus de 40 % de la richesse nationale et les 60 % les plus pauvres de la population ne possèdent que 4,8 % de la richesse du pays. Au cours des 15 dernières années, plus d’un million d’Indiens sont morts à cause de la tuberculose, du paludisme et du cancer. Pourtant, nous n’avons pas été en mesure de faire des investissements substantiels dans les infrastructures de santé publique pour lutter contre les maladies endémiques en Inde. À l’exception de l’année pandémique, les dépenses totales de santé de l’Inde (paiements et dépenses publiques) ne représentent que 3,6% du PIB, le plus bas parmi les pays BRICS. La moyenne des pays de l’OCDE était de 8,8 % du PIB, alors qu’elle était de 16,9 % pour les économies développées comme les États-Unis et de 11,2 % pour la France et l’Allemagne. Avec 18 % de la population mondiale, l’Inde n’a accès qu’à 4 % des ressources mondiales en eau. Par conséquent, près de 50 millions de personnes sont touchées par la sécheresse à un moment de l’année ; et 16 crores n’ont pas accès à l’eau potable. Selon le rapport 2018 de l’OMS, 14 des 20 villes les plus polluées au monde se trouvent en Inde. Près de 17 lakh décès en Inde en 2019 étaient attribuables à la pollution de l’air, le plus grand nombre de décès liés à la pollution dans tous les pays du monde. Sur les 6,2 millions de tonnes de déchets annuels générés en Inde urbaine, seulement 20 % sont traités. La dégradation de l’environnement coûte au pays plus de 80 milliards de dollars US chaque année. Près de 4 millions d’Indiens sont touchés par des maladies d’origine hydrique chaque année. Nous perdons plus de 15 lakhs d’enfants à cause de la diarrhée seulement.

Lorsque nous réfléchissons à l’énormité de ces défis qui nous attendent, l’impact de la pandémie actuelle pâlit dans une relative insignifiance. C’est la mine terrestre de risques que chacun de nous en tant qu’individus et institutions, entreprises et gouvernements, devra traverser avant de pouvoir se prélasser dans la gloire d’être reconnu parmi les trois premières économies mondiales. Un examen attentif révélerait que ces risques ne se limitent pas aux problèmes liés aux finances ou aux opérations, ou à des couches spécifiques de la société. Ils imprègnent tous les aspects de la vie d’un Indien ordinaire – inégalités économiques, malnutrition, santé publique, eau potable, dégradation de l’environnement, changement climatique, etc. La liste est longue et incrédule. Par conséquent, le moment est venu pour les entreprises, le plus grand acteur non gouvernemental de l’écosystème avec le plus grand accès aux ressources et aux talents de première qualité, d’examiner la gestion des risques au-delà du prisme évident d’un système de conformité basé sur des règles. Il ne suffira plus de cocher la case réglementaire pour assurer un succès durable et inclusif. L’approche unique des autorités de réglementation et des associations professionnelles pour normaliser la fonction de risque peut ne pas suffire.

Passer de la conformité à une culture de gestion des risques

Pourquoi je le dis ? Pourquoi les entreprises doivent-elles faire quelque chose que la réglementation ne les oblige pas à faire actuellement ? Il est pertinent ici de souligner le fait que les réglementations sont majoritairement élaborées sur la base de l’expérience passée ou de problèmes émergents. Ils peuvent ne pas toujours être en mesure de prévoir et de réguler à la vitesse à laquelle se déroulent les changements socioéconomiques et géopolitiques. La récente pandémie nous a également éveillé à cette dure réalité. De plus, la fréquence à laquelle presque tous les règlements sont contestés en dehors du Parlement retarde encore l’intégration juridique de nombreux processus vitaux. Alors que l’Inde émerge parmi les 5 premières nations du monde, les enjeux pour le pays et l’économie sont bien plus importants qu’ils ne l’étaient lorsque nous étions dans le top 10. Par conséquent, dans l’intérêt personnel, il est nécessaire de faire preuve d’agilité pour anticiper et traiter les risques au niveau de l’entreprise qui ne sont pas actuellement identifiés dans les mandats de conformité de routine. Ne pas le faire peut épargner à l’entreprise des ramifications juridiques, mais l’exposera à des risques pouvant menacer son existence même. Une étude d’avril 2020 de l’Institute of Risk Management a révélé que 32% des 950 organisations mondiales interrogées n’avaient pas envisagé le risque de pandémie ou quelque chose de similaire avant qu’il ne se produise. Près de 20 % des organisations qui ont envisagé le risque de pandémie n’ont ensuite rien fait à ce sujet. Cependant, 94 % pensaient que les arguments en faveur de la gestion des risques étaient renforcés par l’expérience de la pandémie. Dans les deux cas, cela n’était pas imposé par la réglementation ou les systèmes de conformité.

La pandémie mondiale est l’un des développements déterminants de ce siècle qui incite les entreprises à passer d’une approche du risque basée sur la conformité qui est cloisonnée et principalement axée sur les risques évitables et internes, à une approche holistique de la gestion des risques d’entreprise ( ERM) qui aide à gérer les risques stratégiques et à anticiper les risques externes. L’ERM se concentre sur la relation entre la gestion des risques et la gouvernance, la responsabilité sociale, la durabilité et la prospérité organisationnelle, qui sont tous interdépendants et intégralement essentiels au succès durable de l’entreprise.

Avec le besoin d’un changement de mentalité aussi urgent, auquel le monde de l’entreprise n’a pas été préparé, les solutions ne seront pas seulement descendantes. Ils devront également être ascendants. Ils naîtront non seulement des délibérations dans les salles du conseil, mais aussi des discussions dans les salles de classe. Les solutions émergeront à travers une convergence de cet objectif commun entre les universités et l’industrie pour faire face aux risques dans les sphères sociétales et économiques.

Créer des professionnels du risque d’entreprise holistiques

Un début de cette exigence urgente de dirigeants, de gestionnaires, de décideurs et de citoyens conscients des risques devra être fait dans les salles de classe des établissements d’enseignement supérieur indiens. À cette fin, la sensibilisation à une approche contextuelle de la gestion des risques est vitale. Pendant de longues décennies, les dirigeants et les managers ont examiné le paradigme risque vs récompense. Le XXIe siècle ne permet plus ce luxe. Nous devrons envisager un paradigme risque/responsabilité plus holistique. Les jeunes étudiants devront être formés avec les capacités de percevoir les situations nuancées qui émergeront dans les décennies à venir et de réduire considérablement, sinon totalement, l’impact négatif des entreprises et de leurs décisions sur les personnes, la société et l’environnement. Ils devront être formés à regarder les choses de manière plus structurée et proactive, plutôt que de manière ponctuelle et réactive. Le premier est la gestion des risques, le second est la gestion de crise.

Ce changement de paradigme requiert des compétences d’intégration qui sont cruciales dans la prise de décision. Dans le scénario actuel, la plupart de l’apprentissage dans les universités se déroule en silos. Les élèves sont exposés à des matières spécifiques en classe. Mais les décisions du monde réel ne sont pas prises de cette façon. Une approche multidisciplinaire est indispensable. Dans les décennies à venir, la compétence clé pour les professionnels désireux d’atteindre les échelons supérieurs du pouvoir serait la capacité de voir la situation dans son ensemble, de relier les points et de réduire l’impact négatif des risques non seulement sur la rentabilité de l’organisation, mais sur un grand nombre de ses parties prenantes, notamment les clients, les employés, les partenaires de la chaîne d’approvisionnement, la communauté locale et l’environnement.

À l’avenir, la capacité d’une entreprise à gérer efficacement ses risques dépendra du sérieux avec lequel ses dirigeants de toute la hiérarchie de gestion prennent sa fonction de gestion des risques à l’échelle de l’entreprise lorsque le soleil brille et qu’il n’y a pas de nuages ​​à l’horizon. Malheureusement, le ciel est déjà couvert. Mais il y a de l’espoir. Et pour cela, il faudra commencer par former de tels leaders tournés vers l’avenir dans les salles de classe des établissements d’enseignement supérieur indiens.

(Shashank Shah est la chaire de recherche du conseil d’administration de l’Institute of Risk Management, en Inde. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

