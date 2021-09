Pourquoi une hôtesse de l’air d’Alaska Airlines a expulsé cette femme de son vol

Apparemment, les hauts courts peuvent vous faire démarrer de certains vols commerciaux aux États-Unis, si les actions de cette hôtesse de l’air d’Alaska Airlines en sont une indication.

Fairbanks, Alaska, résident et musicien Ray Lin Howard – autrement connu sous son personnage « Fat Trophy Wife » – a publié une vidéo TikTok il y a trois jours qui a maintenant recueilli plus de 2 millions de vues. Dans ce document, elle déplore que la police l’ait juste escortée hors d’un avion. Et “comment se passe ta soirée ?” Dans la vidéo, Howard parle également à un moment donné avec la police. En leur disant que le personnel de la compagnie aérienne s’était approché d’elle et l’avait « harcelée » à cause du haut qu’elle portait, qui révélait son ventre.

Meilleure offre du jour L’outil électrique le plus vendu d’Amazon est 5 étoiles et il est à 25 % de réduction ! Prix ​​catalogue :199,00 $ Prix :149,00 $ Vous économisez :50,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Controverse des hôtesses de l’air d’Alaska Airlines

Elle dit qu’elle a mis une autre chemise lorsqu’on lui a demandé. Mais les membres du personnel ont continué à la confronter, explique Howard dans la vidéo. “Dire que je ne peux pas porter ça parce que mon ventre est visible et que c’est inapproprié.”

En fin de compte, son histoire est que le personnel d’Alaska Airlines l’a approchée à trois reprises. La troisième et apparemment la dernière fois ? Elle leur a dit, frustrée : « Si vous voulez me virer, virez-moi. J’ai fait ce que tu m’as demandé de faire.

@fattrophywife @Alaska Airlines a appelé la police sur moi pour avoir porté cette tenue #bbw #plussize #plussizeedition #flying #airline #alaskaairlines #bbws #thicktok son original – Trophée

Selon Howard, la compagnie aérienne l’a suivie après les actions de l’hôtesse de l’air d’Alaska Airlines. Dans une autre vidéo publiée sur son compte TikTok, elle dit que la compagnie aérienne l’a remboursée pour les trois sièges qu’elle a achetés. Et lui a offert un code de réduction pour les futurs vols.

“Nous sommes en contact avec l’invité”, a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué fourni à Insider, ajoutant qu’elle s’engageait à faire la lumière sur cette situation. « Notre objectif est de fournir un service attentionné à tous nos clients. Lorsque nous n’atteignons pas cet objectif, nous faisons tout notre possible pour y parvenir.

Lire les petits caractères

Une partie de la couverture de cet incident, comme ce traitement du New York Post, s’est concentrée sur l’évaluation de Howard de l’ensemble. Ce personnel de la compagnie aérienne l’a expulsée du vol parce que son “estomac était visible” et parce que, selon ses propres termes, elle est une “femme grosse, tatouée et métisse”.

Soit dit en passant, ce n’est pas le seul incident comme celui-ci ces dernières semaines. Impliquer une hôtesse de l’air d’Alaska Airlines, c’est-à-dire descendre sur un dépliant féminin pour sa tenue vestimentaire. Et ce client a ensuite rendu public l’incident sur un compte TikTok de premier plan. Le 31 juillet, TikToker Sierra Steadman a déploré que le personnel d’Alaska Airlines l’ait également distinguée. Plus précisément, pour porter un crop top et un short. “Je ne me suis jamais sentie plus dégradée, honteuse, embarrassée, en colère ou triste”, a-t-elle déclaré dans la légende de sa vidéo TikTok sur l’incident. “F ALASKA AIRLINES !!!!!!!”

La compagnie aérienne, cependant, publie sur son site Web des détails importants concernant le code vestimentaire qui semblent applicables ici. Selon le site Web d’Alaska Airlines, le code vestimentaire est «décontracté et l’exigence est simplement une apparence soignée et soignée. Les vêtements souillés ou en lambeaux et les pieds nus ne sont jamais acceptables. On s’attend à ce que vous fassiez preuve de bon sens, mais les agents du service clientèle auront l’autorité finale de refuser de voyager pour une tenue ou une apparence inappropriée.