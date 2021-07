Pourquoi une légende comme Mel Brooks se démarque à côté de partisans comme Stephen Colbert .

Mentionnez Mel Brooks dans une foule et vous obtiendrez l’une des deux réactions.

Certains commenceront à réciter des lignes classiques de ses films, comme…

« Remettez la bougie ! » Il se prononce « Fronkensteen ». C’est marrant, elle n’a pas l’air druish !

Ou, ils se lamenteront sur le fait que les guerriers de la culture actuelle ne permettraient pas la fabrication des selles flamboyantes de Brooks aujourd’hui. Les deux soulignent l’esprit durable de Brooks, son humour à couper le souffle et sa volonté d’aller là où le rire mène.

La légende de la comédie fête ses 95 ans cette semaine, une occasion comme une autre de célébrer son héritage comique. Il est toujours aussi fort, donnant des interviews et hurlant chaque fois qu’une caméra s’approche.

Son héritage compte encore plus dans la culture étouffante d’aujourd’hui. La comédie est actuellement sous assistance respiratoire, écrasée par des règles de veille vacillantes qui étouffent l’intention créative.

Ne frappez pas. Certains groupes ne peuvent pas être ciblés pour la satire Ne faites pas honte à l’apparence de quelqu’un Soyez un allié avant tout

Les entreprises tyranniques des Big Tech rendent encore plus difficile le mépris des règles susmentionnées. C’est un miracle que Brooks n’ait pas encore été annulé.

Il ne l’a pas fait pour plusieurs bonnes raisons. La foule réveillée a parfois des grands-pères dans certains comédiens. Don Rickles est décédé en 2017, mais la foule réveillée tôt l’a laissé seul. Il est possible qu’un sentiment similaire les empêche de faire de même avec Brooks.

Cela aide qu’il avertisse à plusieurs reprises qu’il ne pourrait pas faire Blazing Saddles, une attaque vertigineuse contre le racisme, dans le climat actuel. Brooks n’appelle pas la foule réveillée par son nom dans ces déclarations, mais nous savons tous ce qu’il veut dire.

Il a parlé avec éloquence sur la question de la liberté d’expression et de la comédie. Rares sont ceux qui abordent le sujet avec l’autorité qu’il apporte en la matière.

“Eh bien, pour moi, ils sont un peu trop stricts sur, vous savez, ce qui est de mauvais goût et ce qui est de bon goût”, a déclaré Brooks. «Je veux dire, m**********r, le mot MF, c’est intentionnel, il a du grain. Il a la vérité, la vérité et le courage. Et vous ne pouvez pas inonder les gens de vérité et de courage si vous faites attention à ne pas sortir des lignes. Tu dois sortir des lignes. Et je pense que le politiquement correct est trop, je suis désolé de le dire, est trop politiquement correct.

La légende a un autre atout dans sa manche pour éviter la police PC. Il est joyeux, optimiste et gentil, même lorsqu’il raconte une blague coquine. Cet esprit imprègne son travail et sa personnalité publique. C’est le voisin avunculaire qu’on ne veut jamais quitter, le gars sans un soupçon de méchanceté dans le cœur.

C’était la norme dans les cercles de la comédie, avec des stand-ups plus pointus comme Richard Pryor et George Carlin laissés pour jeter les coudes les plus pointus.

Aujourd’hui, trop de comédiens mènent avec leurs poings. Pensez à Stephen Colbert, Samantha Bee et Jimmy Kimmel. Leur souvent méchant à ceux qui ne pensent pas comme eux. L’usurpation d’identité d’Alec Baldwin vous a toujours rappelé à quel point la série, et plus directement l’acteur, détestait le 45e président.

Brooks a montré un rare éclair de colère publique l’année dernière lorsqu’il a soutenu Joe Biden lors de la campagne présidentielle de l’année dernière. La vidéo avait toujours un sens pudique, loin des bordées les plus méchantes contre le président Trump de l’époque.

La culture d’aujourd’hui pourrait utiliser une nouvelle comédie dans le moule Young Frankenstein ou The Producers. Nous avons tous désespérément besoin d’un rire, du genre qui rapproche les deux côtés de l’allée idéologique. Nous avons encore plus envie d’une âme comique comme Brooks, quelqu’un qui nous fait sourire pour correspondre au sien.

[Cross-posted from Hollywood in Toto.]