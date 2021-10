Pourquoi une République démocratique fondée en opposition à la monarchie tolère-t-elle les milliardaires ?

– d’Alternet

Dans le post de jeudi, j’ai imaginé un monde dans lequel les conservateurs placeraient l’égalité au centre de leur sensibilité. C’était amusant, quoique peu réaliste. Comme l’a dit un lecteur, les conservateurs ne font jamais ça. S’ils le faisaient, ils seraient libéraux. Mais le but de l’exercice était moins pratique qu’imaginatif. À la racine des nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés se trouvent des questions épineuses auxquelles il est difficile de répondre. Mais il y a aussi un manque d’imagination.

Je ne veux pas dire que nous avons besoin d' »ajustements d’attitude ». Je veux dire que nous avons tendance à accepter les conditions comme si elles étaient naturelles plutôt que ce qu’elles sont, ce qui est construit. Alors aujourd’hui, je veux étirer notre imagination en posant une question d’une simplicité trompeuse. Pourquoi notre république démocratique, fondée en opposition à la monarchie, tolère-t-elle les milliardaires ?

Je dis « trompeusement », car la question peut inciter à une réponse rapide : pourquoi pas ? La plupart des Américains pensent que les milliardaires n’ont pas l’intention de nuire, de gagner leur richesse et, dans l’ensemble, de profiter à la société. Certains Américains pensent même que les milliardaires méritent notre respect. Après tout, ils vendent des choses que les consommateurs aiment, innovent dans des technologies utiles, et certains, comme Warren Buffet et Bill Gates, donnent leur fortune à de bonnes causes. Mais que se passe-t-il si je suggère que cela rationalise une abomination démocratique ?

Passons à travers la brume pour énoncer clairement deux choses sur la façon dont une personne devient milliardaire. Premièrement, c’est avec la bénédiction du gouvernement. Deuxièmement, c’est avec la volonté du gouvernement de détourner le regard. Le marché libre n’est pas libre. Le très obscène riche ne serait pas aussi obscènement riche s’il l’était. Les milliardaires ne sont donc pas autodidactes. Ils sont politiquement, légalement et socialement faits. Pourtant, la grande majorité des Américains a tendance à croire que les milliardaires sont comme les choses.

Je ne suggère pas une sorte de complot malveillant. Je signale simplement une évidence. Jeff Bezos vaut 200 milliards de dollars. (Il finance personnellement toutes ces fusées vers l’espace.) Il n’est pas humainement possible pour un homme de travailler si dur si vite pour gagner 200 milliards de dollars. (Cela fait un peu plus de deux décennies qu’il a fondé Amazon.) Il doit y avoir un système établi en tandem avec le gouvernement, ou avec l’approbation tacite du gouvernement, pour faire un tel tas d’argent.

Dix pour cent du pays détient 89 pour cent des actions de Wall Street, selon de nouvelles données de la Réserve fédérale. « Les 1% les plus riches ont gagné plus de 6 500 milliards de dollars en actions de sociétés et en fonds communs de placement pendant la pandémie », a rapporté CNBC cette semaine. (Les 90 pour cent inférieurs détiennent environ 11 pour cent des actions.) Tout cet argent inutilisé est, en outre, imposé à des taux inférieurs aux revenus que vous gagnez avec votre travail.

Si c’est taxé du tout. Beaucoup de gens extrêmement riches cachent leur richesse. (Gerard Ryle, chef du Consortium international des journalistes d’investigation, a déclaré à propos du réseau mondial de paradis fiscaux secrets et légaux : « Les personnes qui pourraient mettre fin au secret … en profitent elles-mêmes. Il n’y a donc aucune incitation pour eux à y mettre fin. .”) Pendant ce temps, la capacité du gouvernement américain à trouver de la richesse à imposer a été entravée par des décennies de famine de ressources de l’IRS. Le résultat, selon Michael Hiltzik du LA Times, a été un « écart fiscal » qui a atteint un incroyable « 630 milliards de dollars en 2019 – plus de 2,5 % du produit intérieur brut et environ 17,5 % des plus de 3 600 milliards de dollars dus ».

Disons-le encore, avec émotion. Les très riches de façon obscène doivent plus de 3 600 milliards de dollars. Ce montant en dollars devrait vous sembler familier. C’est à peu près le même qui est marchandé par les démocrates et la Maison Blanche. Si elle est adoptée, la législation serait, avec un autre projet de loi de dépenses, le plus gros investissement dans le peuple américain depuis les années 1960. Dépenser autant est controversé, mais ce ne serait peut-être pas le cas si les très riches obscènes n’avaient pas, comme ils le font depuis des années, donné l’impression qu’il n’y a pas assez d’argent à dépenser pour les biens et travaux publics. Il y a toujours eu assez d’argent, mais cette idée continue de vivre, en partie à cause de l’incapacité des gens normaux à imaginer une alternative.

Je n’ai pas encore expliqué pourquoi les milliardaires sont une abomination démocratique. Je vais terminer avec ça. Je pense que cela aidera à imaginer une alternative politique.

Qu’est-ce que cela signifie lorsqu’un gouvernement de, par et pour le peuple traite les très riches de manière obscène d’une manière qu’il ne traite pas, et ne traiterait jamais, le peuple ? Cela signifie que le gouvernement, fondé en opposition à la monarchie, a trouvé des moyens de remplacer l’ancien ordre des plus grands mortels (rois et reines) par un nouvel ordre de plus grands mortels. Au lieu d’avoir du «sang magique», comme l’a dit Lindsay Beyerstein, ce nouvel ordre a de l’argent magique, ce qui signifie qu’ils en ont tellement qu’ils peuvent créer des industries entières pour rationaliser leur existence, forçant ainsi le reste d’entre nous à nous battre les uns contre les autres. sur l’opportunité de payer pour des choses comme le collège communautaire.

Ce n’est pas seulement faux.

C’est une abomination démocratique.

