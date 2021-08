Pourquoi une stratégie de marque intégrée est vitale et comment la développer

La première étape pour les spécialistes du marketing est de définir l’objectif principal de la marque et d’en faire le point central de leur stratégie de marque.

Par Peeyush Dubey

La société mondiale de conseil et de conception de marques, Landor & Fitch, a récemment publié une recherche perspicace sur l’importance de considérer les marques comme plus qu’un simple outil de communication, mais comme un atout stratégique à nourrir, construire et protéger. Alors que le rapport s’est principalement intéressé aux marques du secteur informatique indien, l’idée est pertinente pour toutes les industries. Le rapport m’a obligé à réfléchir à l’importance d’une stratégie de marque intégrée et aux étapes clés pour qu’une marque puisse la construire et la pérenniser. Cela devient encore plus critique dans le monde post-pandémique. Que ce soit en B2B ou B2C, les marketeurs doivent repenser la façon dont ils positionnent leur marque et se connectent avec leur public. Dans cet article, je propose des étapes simples qui peuvent être appliquées dans n’importe quel secteur ou région. Les principaux objectifs de toutes les équipes marketing devraient être :

– Comprendre le changement d’acheteur

– Naviguer dans leurs trajets, et

– Enrichir leur expérience à chaque point de contact

Avec cette charte simple, les marketeurs peuvent aborder facilement le nouveau monde. Regardons attentivement chacun d’eux :

– Comprendre le changement d’acheteur – La pandémie a provoqué une perturbation ethnographique dans toutes les industries. Les habitudes d’achat, les habitudes de consommation, les habitudes de visionnage, les normes sociales ont tous changé. Qu’il s’agisse d’une serviette en papier ou d’une solution d’intelligence artificielle, le processus d’achat n’est plus ce qu’il était. Le premier travail des marketeurs est donc de comprendre ces changements et leur impact sur le comportement des consommateurs. Comment leur motivation a-t-elle changé, comment sélectionnent-ils les options maintenant, comment recherchent-ils des produits, quels facteurs affectent leur perception de votre marque, qui influence leurs décisions dans le nouvel ordre social et votre équipe de service client est-elle prête à répondre à leurs questions ? en temps opportun ? Autant de questions auxquelles chaque marque doit répondre.

– Naviguer dans leurs voyages – Au tournant de ce siècle, le travail d’un marketeur était plus simple. Ils connaissaient leurs canaux de communication et leur public suivait un modèle prévisible. Les marques ont sauté sur tous les supports de promotions sur les panneaux d’affichage, la presse écrite, la radio et la télévision, réitérant les mêmes scripts ou des concepts similaires sur ces canaux. La même chose n’est plus vraie. Les canaux sont fragmentés, de nouvelles plateformes émergent régulièrement et le parcours client est imprévisible. L’entonnoir ne fonctionne pas de la même manière non plus. Chaque voyage pourrait commencer sur une plate-forme différente et suivre un schéma irrégulier. La pandémie a encore ajouté à cette complexité. Les marques doivent être actives sur plus de canaux et avoir une véritable stratégie omnicanale, par opposition à une simple stratégie multicanale où une marque peut être présente sur toutes les plateformes mais pas connectée de manière transparente.

– Enrichir leur expérience – Venons-en maintenant à la partie dont on a le plus parlé et le moins compris. Alors que les clients accèdent à votre marque sur plus de plateformes que jamais

– Les spécialistes du marketing doivent penser à l’expérience hors domicile, à l’expérience de bureau, à l’expérience mobile, à l’expérience sur tablette et même à l’expérience de montre. Selon l’étude State of the Connected Customer de Salesforce (octobre 2020) qui a interrogé plus de 15 600 consommateurs et entreprises dans le monde, 66 % des personnes interrogées s’attendaient à ce que les entreprises comprennent leurs besoins et leurs attentes. Ils attendaient également des parcours connectés, de la personnalisation, de l’innovation et de la protection des données. Celles-ci ne sont possibles que lorsque les marques orientent leur stratégie autour de l’expérience client. Pour réussir dans le monde d’aujourd’hui, il est impératif de toucher le bon client, au bon moment, sur le bon écran.

Développer une stratégie de marque intégrée :

– Avoir un but authentique – La première étape pour les spécialistes du marketing est de définir l’objectif principal de la marque et d’en faire le point central de leur stratégie de marque. Pour une entreprise automobile, cela pourrait être la sécurité, pour une entreprise technologique, cela pourrait être l’innovation. Chez LTI, nous avons défini l’objectif central de notre marque à résoudre, et il est le même pour toutes les parties prenantes

– clients, prospects, employés, partenaires d’alliance, fournisseurs, actionnaires et grand public. C’est l’étoile polaire qui guide toutes les communications.

– Augmentez chaque canal avec d’autres – pour les entreprises B2C, l’impression et la diffusion doivent conduire à un transfert numérique. Pour les entreprises B2B, les conférences et les webinaires doivent être la première étape pour nourrir les prospects grâce au télémarketing. Les messages doivent être intégrés sur les canaux détenus, gagnés, payés et partagés.

– L’importance d’être axé sur les données – l’un des aspects essentiels du marketing moderne est la quantité exponentielle de données dont disposent les spécialistes du marketing pour décider. Tout en respectant la confidentialité et la sécurité des données, les stratèges de marque doivent créer une vue à 360 degrés des clients pour offrir des expériences personnalisées, prédire leur comportement et tirer parti des

puissance des 3A – Analyse, automatisation et IA.

– Soyez en temps réel et proactif – avec une approche de marketing programmatique, les spécialistes du marketing peuvent développer une stratégie sociale, locale et mobile (SoLoMo) pour atteindre de manière proactive leur public avec un message ciblé. À l’ère du commerce social, les décisions sont prises de manière impulsive, mais les marques doivent être prêtes avec leurs bases pour être du bon côté de cette tendance.

– Réalisez que c’est un voyage, pas une destination – L’un des sites les plus visités de Barcelone – Basílica de la Sagrada Família, est en construction depuis 1882 ! Ce fait n’enlève rien à sa beauté ou à son intérêt. De même, le rôle d’un stratège de marque n’est jamais accompli. C’est un voyage qui doit continuer.

L’auteur est directeur marketing, LTI (L&T Infotech)

