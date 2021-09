Pourquoi Universal Studios resserre les restrictions en cas de pandémie

Les parcs à thème sont à nouveau ouverts et bien que les choses soient pour la plupart revenues à la normale, il y a encore beaucoup d’incertitude en ce qui concerne la variante delta du coronavirus. Cela a conduit différents États, différents comtés et même différentes villes à adopter des approches très différentes pour des endroits comme les restaurants, les stades et les parcs à thème. Le type de règles en place dépend beaucoup de l’endroit où vous vous trouvez. Et en ce moment, être dans le comté de Los Angeles signifie voir de toutes nouvelles règles qui signifient qu’Universal Studios Hollywood est sur le point de devenir le plus grand parc à thème du pays à exiger une preuve de vaccination pour entrer.