Pourquoi Valtteri Bottas mérite plus de respect chez Mercedes

Il y a quelque chose qui ne va pas avec la façon dont on parle de Valtteri Bottas comme s’il avait déjà été abandonné par Mercedes.

Bien sûr, la spéculation répandue autour du deuxième siège chez Mercedes a été un gros sujet de discussion en Formule 1 cette saison, mais Bottas ne devrait pas être écarté de la possibilité de conserver sa conduite pour l’instant.

Alors que George Russell et Esteban Ocon ont été évoqués comme candidats possibles pour ce trajet, ainsi que des personnes extérieures à la propre écurie de Mercedes, le fait demeure que Bottas a encore une chance de s’approprier à nouveau ce siège pour 2022 – qui doit être une position étrange dans laquelle se retrouver à un niveau personnel, en auditionnant pour un rôle que vous détenez déjà.

Alors que Bottas n’a remporté «que» neuf victoires chez Mercedes, il est monté 50 fois sur le podium pour l’équipe au total. Cinquante. Mis à part la domination globale de la voiture, il a presque toujours été là où l’équipe avait besoin de lui pour remporter le championnat des constructeurs année après année.

Vous ne pouvez certainement pas en dire autant des pilotes Red Bull correspondants aux côtés de Max Verstappen après le départ de Daniel Ricciardo.

Toto Wolff a rompu avec ses évaluations équilibrées habituelles après un week-end frustrant du Grand Prix de Monaco, ce qui implique que Bottas était en partie responsable de sa retraite bizarre après la défaillance de son écrou de roue avant droit, ce qui signifie que son pneu ne pouvait pas être changé dans les stands.

Wolff a laissé entendre que Bottas s’était arrêté avant sa marque des stands, ce qui signifie que son mécanicien devait appliquer le pistolet à roue à un angle qui, à son tour, a causé l’échec. Les trois autres pneus ont été changés avec succès et en temps utile, il est donc clair que Bottas manquer ses marques n’était pas un problème insurmontable.

Mais il y a une conversation plus large en jeu ici, les commentaires de Wolff semblant faire de son chauffeur le bouc émissaire de quelque chose qui n’était probablement pas de sa faute. Critiquerait-il publiquement Lewis Hamilton pour le même incident? Vous ne soupçonnez pas.

Que le chef d’équipe établisse ou non son stand au fur et à mesure que Bottas quitte l’équipe n’est que de la spéculation à ce stade, mais ce n’est pas un bon signe qu’il est ouvertement critiqué en public, aussi injustifié soit-il.

Le tristement célèbre tag «wingman» est resté fidèle à Bottas, équitablement ou injustement, ce qui, combiné à la saga des commandes d’équipe à Sotchi en 2018, l’a amené à se demander s’il voulait ou non continuer dans le sport.

L’homme lui-même reste remarquablement autocritique, affirmant récemment qu’il pensait que l’équipe s’attendait à ce qu’il remporte un championnat du monde maintenant, alors il maintient la pression sur lui-même pour remporter ce titre insaisissable.

Bottas est toujours une figure populaire au sein de l’équipe, Hamilton rejoignant les appels pour alléger le Finlandais et le surnommait un «coéquipier incroyable» et que la paire s’est continuellement combinée pour fournir les résultats dont l’équipe a besoin.

Il est largement admis que Bottas a joué le deuxième violon contre Hamilton au cours de ses cinq saisons chez Mercedes, mais il se trouve dans la position peu enviable d’essayer de battre peut-être le meilleur pilote qui ait jamais existé dans des machines égales.

Ses performances de qualification ont toujours été proches du niveau de Hamilton, avec une moyenne respectable de + 0,237s derrière son coéquipier en moyenne tout au long de la saison 2020. De même, avoir deux voitures en compétition à l’avant ouvre des options stratégiques pour l’équipe en course – y compris le passage du champion en titre à un deux arrêts en Espagne qui lui a valu la victoire dans la course.

En plus de cela, la malchance a également joué un grand rôle dans sa quête de titre – en particulier l’année dernière. Une panne de pneu à Silverstone, une crevaison à Monza et Bahreïn, des débris à Imola, des dégâts de contact en Turquie, un arrêt au stand bâclé à Sakhir et une panne de bloc d’alimentation au Nürburgring ont tous entravé ses espoirs dans une voiture Mercedes aux commandes.

Cependant, la critique ne devrait pas complètement échapper au joueur de 31 ans – bien sûr, cela ne devrait pas. Sur ses 17 pole positions, sept seulement ont été converties en victoires.

De plus, il n’aurait pas dû être en position au Grand Prix d’Émilie-Romagne où Russell était à portée de frappe dans une Williams avant que la paire n’entre en collision, et ne pas jouer le match d’équipe quand on lui a demandé de se déplacer pour Hamilton en Espagne peut ne pas avoir l’a aidé avec ses patrons.

Ce n’est pas souvent que vous pouvez vous tourner vers Red Bull comme un lieu de diplomatie et de patience autour de leurs pilotes, mais Christian Horner est allé au-delà des attentes d’Alex Albon la saison dernière pour dire que le siège était à lui de perdre, plutôt que d’aligner activement un remplaçant. trop tôt.

Mercedes pourrait se contenter de montrer le même respect à son pilote actuel – et que tout le monde le laisse un peu de relâche à ce début de saison. Bottas a déclaré qu’il souhaitait que son avenir soit décidé d’ici l’été, il faudrait donc lui donner l’espace pour montrer ce qu’il peut faire avant qu’une décision ne soit prise.

