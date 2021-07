Pourquoi VAR n’a pas annulé le penalty controversé de l’Angleterre contre le Danemark

Raheem Sterling a remporté une pénalité controversée en prolongation pour l’Angleterre (Photo: .)

Le penalty controversé de l’Angleterre contre le Danemark n’a pas été annulé par le VAR, car la décision de l’arbitre Danny Makkelie de pénaliser Jannik Vestergaard pour avoir pris contact avec Raheem Sterling ne pouvait pas être considérée comme une erreur claire et évidente.

Une compétition passionnante s’est déroulée dans les prolongations après que l’Angleterre n’ait pas réussi à faire valoir sa domination territoriale face à une équipe danoise obstinée, qui avait pris la tête grâce au superbe coup franc de Mikkel Damsgaard.

Un but contre son camp de Simon Kjaer a aidé les Trois Lions à revenir dans le match, mais ils n’ont pas réussi à se frayer un chemin jusqu’à ce qu’ils obtiennent un coup de pied dans des circonstances fortuites.

Vestergaard a pris un contact minimal avec l’ailier de Manchester City Sterling, mais comme la décision sur le terrain a été en faveur de l’Angleterre, le responsable du VAR n’a pas été en mesure d’annuler le verdict initial.

Comme l’a expliqué l’ancien arbitre de Premier League Peter Walton sur ITV: “Ce doit être une erreur claire et évidente, il y a aussi une vérification du haut du corps par le défenseur danois.

Schmeichel sauve depuis le point… MAIS KANE FERME LE REBOND À LA MAISON ! ð????´ó ??§ó ??¢ó ??¥ó ??®ó ??§ó ??¿ð????´ó ??§ó ??¢ó ??¥ó ? ?®ó ??§ó ??¿ð????´ó ??§ó ??¢ó ??¥ó ??®ó ??§ó ??¿#ENG mène en prolongation!!! ð????²#ENGDEN | #ITVFootball | #Euro2020 pic.twitter.com/kZdBM3deRe – ITV Football (@itvfootball) 7 juillet 2021

“Gardez à l’esprit qu’il doit s’agir d’une erreur claire et évidente pour qu’une décision sur le terrain soit modifiée.”

“Il y touche, est-ce qu’il se coupe les talons lors de la même tentative?” a ajouté l’ancien international anglais Lee Dixon. «Il met le pied dedans, je ne suis pas sûr qu’il y ait beaucoup de contacts. Ne soyez pas trop excité.

«L’arbitre est sur place en ce qui concerne sa vision, son pied entre-t-il en contact, il ne peut pas en voir. On dirait pas que c’est son pied droit

Pour frotter le sel dans les blessures du Danemark, Kasper Schmeichel a sauvé l’effort de Harry Kane, mais le ballon est revenu dans la trajectoire de l’attaquant et il a eu la simple tâche de faire exploser le ballon devant le gardien bloqué.

