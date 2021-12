Pourquoi vend-on plus de tests d’antigènes en Catalogne qu’à Madrid ?

20/12/2021 à 15:07 CET

.

Les ventes de tests d’autodiagnostic antigénique ont marqué la semaine du 7 au 13 décembre un record historique depuis qu’ils sont délivrés sans ordonnance en pharmacie en hausse de 3,1% par rapport à la semaine précédente et 32,7% par rapport au pic atteint en août, dépassant pour la première fois le stock disponible.

À l’époque, selon les dernières données du cabinet de conseil Iqvia, ils étaient distribués dans les pharmacies espagnoles 1 439 656 unités, alors que le stock des pharmacies était de 1 428 698, ce qui a entraîné les problèmes de disponibilité enregistrés ces derniers jours dans bon nombre de ces bureaux dans toute l’Espagne.

Catalogne monopolisé le chiffre d’affaires le plus élevé, avec 278 797, suivi par Andalousie (206 075), Madrid (195.491), Communauté Valencienne (170.701), Pays Basque (117 468), Galice (95 237), Castille et Leon (80 576), Aragon (62 195), les îles Canaries (38 134), Asturies (37.398), Baléares (36 744), Murcie (36 450), Castille–La tache (30 369), Navarre (20 688), Cantabrie (14 037), Estrémadure (11 966) et La Rioja (7322).

Les ventes enregistrées entre le 7 et le 13 décembre représentent 3,1% de plus que la semaine précédente et 32,7% de plus que la semaine précédente. pic de la pandémie enregistré entre le 26 juillet et le 1er août.

Cependant, des sources à la fois de la Fédération des distributeurs de produits pharmaceutiques (Fedifar), de Cofares et du Conseil général des facultés pharmaceutiques ont déjà signalé l’Efe lorsque les premiers problèmes de disponibilité ont commencé à survenir, qu’avant la fin de l’année le marché, désormais stressé mais pas hors de Stock, aura tendance à se régulariser lorsque les constructeurs auront adapté l’offre à la demande.

Depuis le 20 juin dernier, date à laquelle ils peuvent être achetés sans ordonnance, les pharmacies ont délivré au total 10 140 742 tests antigéniques rapides, la majorité en Catalogne (22,12 %), en Andalousie (15,9 %) et à Madrid (13,57 %).