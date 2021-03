Pourquoi vendre du Bitcoin à 61k $ pourrait être une erreur? ⋆ Crypto nouveaux médias

Le Bitcoin (BTC) a dépassé les niveaux de 61500 $ le samedi 13 mars, atteignant son nouveau record absolu avec l’appel massif des acheteurs. Cela a été un voyage phénoménal pour Bitcoin (BTC) de moins de 4,5K $ il y a exactement un an lors du crash du marché de Covid.

Alors que Bitcoin (BTC) entre dans la découverte de prix avec cette dernière flambée, certains indicateurs montrent que le prix n’a pas encore atteint un sommet et qu’il y a donc place pour une expansion supplémentaire. Le co-fondateur et directeur technique de Glassnode – Rafael Schultze-Kraft – que le bénéfice / la perte non réalisé net de BTC reste stable malgré la hausse des prix, ce qui est un indicateur sain.

Il ajoute que cela «indique que la capitalisation boursière n’augmente pas à un rythme excessivement plus rapide que les prises de bénéfices et les nouvelles entrées de capitaux». Fait intéressant, même à ce nouveau record de Bitcoin, nous n’avons pas encore atteint la zone de cupidité / euphorie.

UNE #Bitcoin l’augmentation des prix alors que NUPL reste stable est saine. Indique que la capitalisation boursière n’augmente pas à un rythme excessivement plus rapide que les prises de bénéfices et les nouvelles entrées de capitaux. Pas au sommet, nous n’avons même pas franchi .75 dans la zone de cupidité / euphorie. pic.twitter.com/EajtHKTeZx – Rafael Schultze-Kraft (@ n3ocortex) 13 mars 2021

Une autre donnée en chaîne de Santiment montre que le dernier rallye des prix BTC intervient au milieu de son offre d’échange en baisse continue. D’autre part, les jetons dormants Bitcoin sont en mouvement car les baleines enregistrent des bénéfices tandis que les jeunes investisseurs de détail achètent continuellement.

🥳😎 #Bitcoin L’histoire a été faite une fois de plus, puisque 60 000 $ ont été violés à 11 h 22 UTC! Plusieurs facteurs clés soutiennent la capacité de $ BTC pour continuer à atteindre ces nouveaux sommets, tels que son faible ratio d’offre sur les bourses, et la circulation des fonds dormants. https://t.co/ORlwHr5DlD pic.twitter.com/z99FdC2FHs – Santiment (@santimentfeed) 13 mars 2021

Eh bien, si cela ne suffit toujours pas pour vous convaincre de conserver vos Bitcoins, voici quelques autres indicateurs fondamentaux qui se trouvent actuellement dans un territoire très sain, créant ainsi davantage la portée d’un rallye majeur à venir.

Le printemps est en train de se décharger, les fondamentaux sont superbes. Les indicateurs tactiques tels que le taux de financement, le SOPR et l’ASOL sont tous en territoire très sain, tous donnant #Bitcoin beaucoup d’énergie pour cette prochaine étape. pic.twitter.com/l2qlYIGTOQ – Jan et Yann (@Negentropic_) 13 mars 2021

Prochain objectif de prix Bitcoin (BTC) à 100 K $

Avec ce rallye des prix BTC révolutionnaire et imparable en 2021, tout le monde est enthousiasmé par la direction que prendra Bitcoin à partir de maintenant. PlanB, auteur du modèle populaire Stock-to-Flow (S2F), a déclaré que le prix du BTC pouvait atteindre des niveaux de 100 000 $ entre avril et septembre de cette année.

Les données basées sur les options en chaîne de Skew Analytics sont également valables. Le graphique ci-dessous montre que la probabilité que Bitcoin atteigne les niveaux de 100 000 $ d’ici décembre 2021 est de 20%. D’autre part, la ligne grise montre qu’il y a environ 18% de probabilité qu’elle atteigne cette étape plus tôt d’ici septembre 2021.

À court terme, l’évangéliste Bitcoin Max Keizer déclare que le prix peut très bientôt atteindre 77000 dollars. Cependant, sa prévision de prix BTC d’ici la fin de 2021 reste ferme à 220K $.