Pourquoi Verstappen et Bottas ont évité les pénalités de limites de piste · .

Max Verstappen et Valtteri Bottas ont évité les pénalités lors du Grand Prix de France bien qu’ils n’aient pas suivi les instructions du directeur de course sur la façon de rejoindre le circuit après avoir couru à côté.

Le pilote Red Bull a perdu la tête en début de course après une sortie de piste au deuxième virage. Plus tard dans la course, Bottas est sorti large au virage quatre.

Dans les deux cas, la FIA avait établi des instructions sur les itinéraires que les pilotes devaient suivre pour rejoindre le circuit. Cependant, comme l’a expliqué le directeur de course Michael Masi, les pilotes et les équipes ont été informés avant la course que chaque cas serait « examiné selon ses mérites », et pour Verstappen et Bottas, les exigences ont été levées.

Verstappen a raté le virage deux au départ et est passé à droite de la première borne jaune à l’intérieur du virage. Aux termes du règlement délivré aux pilotes durant le week-end, il lui était donc demandé de “rejoindre la piste en franchissant les deux rangées de blocs dans le run-off en passant à droite du premier et à gauche du second”.

Au lieu de faire cela, Verstappen a rejoint la piste après les deux bornes, perdant une position face à Lewis Hamilton. Conduire entre les blocs dans la zone de dégagement lui aurait coûté beaucoup plus de temps.

Masi a déclaré qu’il aurait été impossible pour Verstappen de se conformer aux exigences à ce stade du circuit.

“Nous avons vu Max partir dans cette zone l’autre jour où il était assez clair qu’il aurait été physiquement impossible d’arriver à ce point, de manœuvrer, car cela dépend de la trajectoire sur laquelle vous arrivez”, a-t-il déclaré. expliqué.

Les bornes “sont placées là pour ce qui a toujours été la trajectoire la plus courante consistant à quitter un premier virage et à rejoindre”, a ajouté Masi. “Il a été examiné et estimé que dans cette circonstance, il était tout à fait clair que Max a ralenti, perdu une position, a rejoint de manière sûre, et donc aucune autre action n’était nécessaire”.

Plus tard dans la course, Bottas est sorti large au virage quatre et a dépassé la borne à l’intérieur du virage à gauche. Les règles stipulaient qu’il devait « rejoindre la piste en conduisant à gauche du bloc dans le run-off avant le virage cinq », ce qu’il n’a pas fait.

Masi a confirmé qu’il était convaincu que Bottas avait rejoint la piste en toute sécurité.

“Il a été estimé que là où Valtteri est parti au sommet du virage quatre, il a probablement fait la chose la plus sûre dans ces circonstances, a perdu beaucoup de temps et a rejoint de manière sûre. Il a donc été jugé qu’aucune autre action n’était nécessaire.

«Cependant, cela a été compté comme l’un des siens, appelons-le,« trois coups »vers un drapeau noir et blanc, que vous ne voyez évidemment sur un écran nulle part. Mais c’était certainement l’un des trois qui a été pris en compte, qui était son seul pendant la course.

