Pourquoi Vince McMahon était “le plus bruyant et le plus en colère qu’il ait jamais été” dans les coulisses de WWE RAW cette semaine

Il semble que même à 76 ans, Vince McMahon ne soit pas un homme avec qui jouer.

PW Insider a rapporté que l’équipe d’écriture créative de la WWE a eu l’un de ses “jours les plus longs de tous les temps” lundi pour RAW.

WWE

M. McMahon a toujours le dernier mot à la WWE

McMahon aurait été “extrêmement mécontent” des plans initiaux de RAW. Il a « déchiré le script » plusieurs fois au cours de la journée, y compris les plans originaux qui lui ont été présentés, et même la réécriture initiale.

Il a ensuite commencé à demander de nouvelles idées créatives, dont certaines étaient dites bonnes et d’autres moins bonnes selon le rapport.

McMahon a toujours rejeté tout ce qui lui était proposé en formulant lui-même les nouveaux plans qui ont fini par être diffusés sur l’émission USA Network. Cela aurait été finalisé environ une heure avant l’heure du spectacle.

McMahon aurait été “la source la plus bruyante et la plus en colère” qu’une source l’ait jamais vu un jour de spectacle – et cela veut dire quelque chose.

WWE

La WWE doit s’améliorer si elle veut à nouveau conclure de gros contrats télévisés à l’avenir

Les réécritures à la WWE ne sont pas nouvelles. McMahon est bien connu pour avoir changé les choses le jour de RAW et avoir réécrit la série même après qu’elle ait déjà commencé dans certains cas.

L’infrastructure de la WWE est très différente de ce qu’elle était à l’époque de l’Attitude. Un petit cercle d’environ quatre ou cinq personnes écrirait des semaines de WWE TV à la fois et McMahon a été cité comme disant qu’ils travaillaient souvent à rebours du prochain WrestleMania.

Ils savaient quelles allaient être leurs correspondances de bannière et ont travaillé à rebours pour créer les bonnes histoires pour eux.

De nos jours, la WWE est une société cotée en bourse et McMahon a beaucoup plus à faire. La WWE compte environ 40 écrivains et Bruce Prichard qui est le tampon entre eux et McMahon.

WWE

McMahon dirige la WWE depuis le milieu des années 80 et prend toujours les grandes décisions au milieu des années 70

Il semble que McMahon ne pense pas aux émissions jusqu’au jour où elles sont diffusées et pour être honnête, dans certains cas, cela se voit.

Cela dit, la WWE vient de vivre une bonne semaine dans les classements.

SmackDown était à 2,25 millions vendredi et c’est le deuxième plus haut de l’année, juste après le retour des fans le 16 juillet.

RAW a atteint 1,91 million, ce qui est légèrement en baisse par rapport à la semaine précédente, mais c’est une belle augmentation par rapport au 1,6 million qu’ils faisaient à l’ère sans fans.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.