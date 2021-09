Pourquoi Vince McMahon s’est-il réservé pour remporter le titre Royal Rumble et WWE la même année

Vince McMahon est la plus haute puissance de la lutte professionnelle depuis des décennies maintenant.

Lorsque vous êtes l’homme en charge de la plus grande entreprise de lutte au monde, vous pourriez être tenté de vous donner un peu de gloire de temps en temps.

WWE

Vince McMahon dirige la WWE depuis le milieu des années 1980 et prend toujours les grandes décisions au milieu des années 70

En 1999, McMahon a eu une sacrée année. La WWE était au milieu d’une guerre avec la WCW pour la suprématie de la lutte lundi soir.

Après avoir perdu dans les classements pendant 83 semaines consécutives, la WWE a finalement franchi un cap au début de 1998 avec l’ascension fulgurante de Stone Cold Steve Austin et l’arrivée à WrestleMania de Mike Tyson.

S’il ne fait aucun doute qu’il s’agissait de renversements de tendance tangibles, McMahon lui-même était le talon le plus chaud de toute la lutte professionnelle. En fait, il pourrait être le talon le plus chaud qui ait jamais existé si l’on considère que la célébrité sans précédent de Steve Austin est le résultat direct de leur rivalité.

La chaleur nucléaire a commencé lorsque McMahon a doublé Bret Hart alors qu’il quittait l’entreprise. Le Montreal Screwjob a besoin de sa propre fonctionnalité (et en a une), mais pour supposer, Hart était sur le point de quitter la WWE pour la WCW et il a refusé de laisser tomber le titre à l’ennemi réel Shawn Michaels dans son pays d’origine, le Canada.

WWE

Bret Hart a été mis dans son propre mouvement de soumission par Shawn Michaels et Vince McMahon a appelé à la cloche – le Montreal Screwjob

Ainsi, McMahon a estimé qu’il n’avait pas le choix de prendre de force le titre à Hart et de se faire virer par l’arbitre en direct à la carte. Cela a immédiatement fait passer McMahon d’employé de la WWE et d’annonceur visible à un propriétaire bien connu.

En 1999, The Rock et Stone Cold Steve Austin sont les deux meilleurs groupes de la compagnie. McMahon a recruté The Rock et en tant que champion de la WWE, mais Austin cherchait toujours à atteindre le sommet avec son vieil ennemi, McMahon.

Le premier succès du président est venu quand il est entré dans le Royal Rumble numéro deux – Austin était numéro un – et il a tout gagné, nous laissant croire qu’il avait assuré sa place dans l’événement principal de WrestleMania.

Vince McMahon est arrivé numéro deux au Royal Rumble 1999

Avec l’aide de The Rock, Vince McMahon a remporté le Rumble

McMahon a perdu sa place à WrestleMania la nuit suivante. Il ne s’agissait pas de le gagner, il s’agissait d’être l’arrière ultime et d’empêcher Austin de le gagner.

Finalement, Austin se rendrait à WrestleMania 15 et battrait The Rock pour le titre.

Plus tard dans l’année, McMahon s’est retrouvé dans une querelle avec le désormais solo Triple H. The Game menait D-Generation-X au cours des deux dernières années depuis le départ de Shawn Michaels, mais maintenant il éclatait en célibataire Star.

Pendant le premier règne de Triple H en tant que champion, McMahon le détrônerait avec l’aide de son rival de longue date, Steve Austin. McMahon a rendu un visage après qu’Austin l’ait banni de la télévision grâce à sa victoire sur The Undertaker à Fully Loaded.

Vince McMahon a battu son futur gendre pour remporter le titre de la WWE

À la suite de la stipulation, McMahon a abandonné le titre un jour plus tard, mais Steve Austin a décrété qu’il était autorisé à revenir sur WWE TV en échange d’un tir au titre, que McMahon a accepté.

Une rivalité se préparait entre McMahon et Triple H et les choses s’intensifieraient lorsqu’il épousa la fille de McMahon, Stephanie (ils n’étaient pas ensemble à l’époque, mais l’histoire les a rapprochés, puis ils se sont mariés pour de vrai en 2003).

Stephanie McMahon est devenue un personnage à part entière de la WWE une fois qu’elle s’est retournée contre son père et s’est alignée sur Triple H

Triple H serait le champion deux fois de plus au moment où le jour de l’an 2000 arrivait et à partir de ce moment-là, il était un événement principal cimenté.

En surface, il semblait que McMahon s’était réservé pour la gloire, mais la situation dans son ensemble consistait toujours à faire d’autres stars. Steve Austin et Triple H sont deux des plus grands de tous les temps, vous devez donc dire que cela a plutôt bien fonctionné tout bien considéré.