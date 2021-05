Spoilers.

Netflix a annoncé vendredi que la troisième saison de sa romance “Virgin River” – basée sur la série de livres de Robyn Carr – sortira début juillet. Je suis tombé sur la série récemment en attendant avec impatience de me remettre de la chirurgie buccale, et à la fin du premier épisode, j’étais intrigué par le potentiel de la série.

Avec des vues panoramiques sur les montagnes filmées à Vancouver et en Colombie-Britannique, la représentation de la petite ville éponyme de Virgin River, en Californie, est charmante. Il y a beaucoup de place pour des intrigues réconfortantes si peu originales, car la série voit l’infirmière des urgences de Los Angeles, Mel Monroe, déménager en ville pour soulager le chagrin de la perte de son mari. Lorsque Mel rencontre Jack, le bel ex-Marine propriétaire du bar local, il est évident que le genre «romance» de l’émission se concentrera autour d’eux deux.

“Virgin River” ressemble un peu à quelqu’un qui a relooké le catalogue Orvis de Hallmark Channel, mais j’espérais que l’esthétique de la petite ville et l’inclusion de certains drames médicaux et criminels retiendraient mon intérêt. Cela ne me dérange même pas un peu de schmaltz dans une romance, mais je ne pouvais pas me résoudre à me soucier de la plupart des personnages de “Virgin River” ou de leur vie amoureuse indécise.

La plus grande intrigue voit la romance naissante de Mel et Jack menacée lorsque, après avoir rompu avec sa petite amie précédente Charmaine, Jack découvre que Charmaine est enceinte. Un triangle amoureux émerge alors que Mel continue de lutter contre son chagrin, Charmaine rivalise pour l’attention et l’implication de Jack en tant que père de son enfant, et personne ne sait vraiment ce qu’il veut ou comment l’obtenir.

C’est la principale raison pour laquelle «Virgin River» échoue. Au lieu de rechercher quelque chose de plus significatif, les personnages principaux essaient simplement de comprendre leur propre bonheur et se rassurent mutuellement qu’ils le méritent.

Les meilleures histoires, en particulier les romans, sont liées entre elles par des thèmes comme le sacrifice, l’honneur, la patience ou le courage. Les histoires d’amour durent quand elles sont empreintes d’altruisme, de devoir et d’espoir : quand servir les autres vient avant l’autosatisfaction bon marché.

“A Tale Of Two Cities” est une romance résonnante et déchirante à cause de l’amour non partagé mais sacrificiel de Sydney Carton pour Lucie. La romance de Lancelot et Guenièvre était à la fois tragique et émouvante en raison de leur devoir et de leur honneur qui rendaient l’amour impossible. En tenant compte des défauts de ses amants, «Orgueil et préjugés» montre l’humilité, la patience et la grâce qu’exige l’amour. L’adaptation de 1992 de l’épopée «Le dernier des Mohicans» de James Fenimore Cooper, malgré son genre d’aventure, raconte une romance magistrale de bravoure, de confiance et de sacrifice.

Comparé à de tels exemples, « Virgin River » semble enfantin. Il n’y a rien de mal à vouloir être heureux ; un tel désir n’est qu’humain. Le bonheur peut également jouer un rôle pertinent et bénéfique dans la prise de décision. Mais il est dangereux de supposer que quelqu’un vous le doit. Et lorsque le plaisir immédiat est la référence la plus élevée par laquelle vous mesurez votre bonheur – ou prenez des mesures affectant les personnes que vous aimez – il est superficiel.

Bien sûr, Jack lutte avec son sens de la «responsabilité» envers Charmaine, mais ses actions ne sont pas à la hauteur. Plutôt que de choisir de s’engager pleinement dans sa famille grandissante, Jack s’accroche à l’excuse qu’il ne peut tout simplement pas se rendre amoureux de Charmaine, et est plutôt amoureux de Mel.

“Vous méritez d’être heureux”, a déclaré Mel à Charmaine dans la saison deux. “Je sais”, répond Charmaine. C’est précisément ce genre de recherche justifiée de l’épanouissement personnel qui rend la romance de «Virgin River» si oubliable.

Malheureusement, cela reflète trop le fait que de nombreux Américains considèrent aujourd’hui la romance : comme un moyen jetable de plaisir personnel et d’auto-gratification. La porte tournante de notre culture de rencontres occasionnelles, de divorces et de phobie de l’engagement est un signe de personnes qui ne veulent pas que les obligations limitent leur quête du plaisir.

Mais le concept de « ce que je veux », surtout lorsqu’il est confondu avec « ce que je mérite », est aussi évasif que temporaire. Une romance émouvante – comme toute histoire significative – doit être enracinée dans quelque chose de plus profond et de plus permanent que le droit égoïste.

L’intrigue secondaire de “Virgin River”, suivant l’employeur de Mel “Doc” Mullins et son ex-femme et potins de la ville Hope McCrea, se rapproche de refléter ce quelque chose de plus profond. Après un divorce officieux il y a 20 ans, Doc et Hope sont toujours amicaux et veillent l’un sur l’autre. Doc essaie de reconquérir Hope, et bien que leur relation ne manque pas d’échecs et de bizarreries, elle semble toujours plus authentique que les pitreries angoissantes de Mel, Jack et Charmaine.

“Que vous le réalisiez ou non”, dit Doc à Hope, “il n’y a pratiquement rien que je ne ferais pas pour vous rendre heureux.” Aussi simple que cela soit, c’est rafraîchissant de voir quelqu’un dans la série pour qui l’amour n’est pas synonyme d’auto-indulgence.

L’esthétique de plein air et de petite ville de “Virgin River” était suffisante pour me faire cliquer sur “prochain épisode” pendant que je me remettais d’une chirurgie buccale. Mais dès que j’ai pu vaquer à mes occupations, j’ai trouvé que finir la série était assez inintéressant.

Comme dans la vraie vie, l’égoïsme des personnages principaux était rebutant et une mauvaise réplique de l’amour. Comme leurs aventures indécises, regarder “Virgin River” peut être un moyen de divertissement rapide, mais cela ne vous laissera rien de durable.

Elle Reynolds est stagiaire au Federalist et senior au Patrick Henry College, étudiant le gouvernement et le journalisme. Vous pouvez suivre son travail sur Twitter à @_etreynolds.