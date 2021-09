Pourquoi vos amis autrement intelligents pensent des choses stupides ⋆ 10z viral

par Clarice Feldman, penseuse américaine :

Tant de nos amis et de notre famille vivent des vies pénibles, travaillent, entretiennent des ménages, s’occupent des membres de la famille qu’ils n’ont pas le temps de remettre en question les comptes rendus d’actualités qu’ils entendent sur leurs autoradios tout en conduisant les enfants à l’école, en faisant leurs courses, pour l’essentiel et en se déplaçant. . Et s’ils reçoivent des journaux ou regardent les informations, ils n’en reçoivent que pour un en-tête et quelques graphiques ou un octet rapide avant que d’autres choses plus urgentes ne nécessitent leur attention. Ceux d’entre nous qui ont plus de temps et d’intérêt pour l’actualité ont une image totalement différente et cela rend nos discussions avec eux si difficiles. Nous vivons dans deux réalités différentes.

Je vous donne quatre exemples tirés des reportages de cette semaine. L’antisémitisme du Squad (et une partie non négligeable du parti démocrate), les patrouilles à cheval à Del Rio, l’audit électoral en Arizona, et les mails de Hunter Biden. Dans trois des exemples, on peut voir comment, si l’erreur n’était pas involontaire, l’effort pour corriger l’enregistrement était soit faible, soit inexistant, donnant lieu à une hypothèse raisonnable que les éditeurs ne craignaient pas de laisser aux lecteurs une impression totalement fausse pour le profit de Biden et de la gauche.

L’antisémitisme de la brigade

Pour ceux d’entre nous qui y prêtent attention, le passage à l’antisémitisme d’une partie non négligeable du parti démocrate est indéniable. Mais, probablement parce qu’ils partagent ce point de vue, les éditeurs du New York Times se sont efforcés de déguiser cela. Cette semaine, les efforts d’Alexandria Ocasio-Cortez, de son équipe et de leurs complices pour retirer les fonds du budget du Dôme de fer d’Israël, une arme défensive majeure contre les attaques à la roquette, se sont soldés par une défaite. Le Times a publié une citation d’elle sur la perte de leur édition imprimée, qu’ils ont ensuite retirée des éditions en ligne : « Le NYT supprime la ligne disant que l’AOC a changé le vote du dôme de fer à cause des « lobbyistes et rabbins influents ». Extrait du Journal juif :

L’article indiquait qu’Ocasio-Cortez avait “en larmes” décidé de modifier son vote après une réunion avec ses collègues membres de l’équipe, ce qui, selon l’article, “a souligné à quel point le vote était déchirant même pour les progressistes francs, qui ont été pris entre leurs principes et le des voix pro-israéliennes encore puissantes dans leur parti, telles que des lobbyistes et des rabbins influents. » Il a ensuite été modifié pour dire que la question « soulignait à quel point le vote était déchirant, même pour les progressistes au franc-parler, qui ont été pris entre leurs principes et les voix pro-israéliennes encore puissantes dans leur parti ». Au moment de la rédaction de cet article, l’article ne fournit pas de note de l’éditeur expliquant le changement.

Les lecteurs les plus fidèles du Times dans l’Upper West Side de Manhattan se sont-ils jamais rebellés contre les notions du Times et de l’AOC sur Israël et la nécessité d’une mesure défensive aussi importante ? Qui sait? Peut-être étaient-ils trop occupés à courir jusqu’à Zabars et à publier des messages Black Lives Matter sur leurs linteaux pour le remarquer. D’autres ont cependant :

“En tant que fier sioniste et rabbin, j’ai été surpris d’apprendre que nous, les rabbins, avons des pouvoirs bien au-delà de ceux des hommes mortels qui pourraient en quelque sorte cajoler AOC pour qu’elle change son vote anti-israélien en ‘présent'”, rabbin Abraham Cooper, doyen associé et directeur de l’Agenda mondial d’action sociale au Centre Simon Wiesenthal, a déclaré dans une déclaration au Journal. « Une autre explication est que les tropes anti-israéliens de The Squad ont dépassé leur quota hebdomadaire. » La directrice exécutive de Stop Antisemitism, Liora Rez, a également déclaré dans une déclaration au Journal : « Nous ne savons pas si nous lisons le ‘Daily Stormer’ de Richard Spencer ou une pièce vintage de 1939 Die Wehrmacht ! Chaque fois que nous pensons que le [New York Times] ne peuvent pas descendre plus bas avec leur mépris pour le peuple juif, ils nous choquent avec plus d’antisémitisme. Le représentant Ritchie Torres (D-NY) a tweeté : « L’hypothèse contenue dans l’histoire est que le soutien à Iron Dome, qui défend les civils contre les tirs de roquettes incessants, ne peut s’expliquer que par le pouvoir (« lobbyistes et rabbins influents ») plutôt que par principe. L’antisémitisme causal ne cesse de me choquer.

Quoi qu’il en soit, si je me souviens bien, ce n’est pas la première fois que de grands journaux publient des articles de façon non éthique, et pire encore, ce n’est pas la première fois que les éditeurs impriment en ligne le matériel édité de façon furtive sans alerter les lecteurs de l’édition imprimée.

Del Río

Joe Biden n’a jamais manifesté la moindre inquiétude pour les Haïtiens jusqu’à ce que des milliers de personnes traversent la frontière sud et campent sous un pont à Del Rio, au Texas. Pas plus tard qu’en 1994, il a déclaré : « Si Haïti s’enfonce tranquillement dans les Caraïbes ou s’élève à 300 pieds, cela ne devrait pas avoir beaucoup d’importance en termes de notre intérêt. » Mais l’image du camp de migrants a certainement agacé les amateurs de frontières ouvertes avec des images horribles de migrants illégaux démunis campant par milliers sous le pont. La FAA a même momentanément interdit à Fox News de couvrir la scène par drone.

Un photographe sur le terrain, Paul Ratje, a pris des photos de membres de la patrouille frontalière à cheval empêchant les gens de se disperser dans le pays où ils éviteraient même un traitement minimal. Les citadins qui peuplent les salles de rédaction et les médias sociaux de gauche n’ont peut-être jamais vu les rênes fendues que les cavaliers des patrouilles frontalières utilisent pour contrôler les chevaux, mais en les voyant, ils se sont précipités pour publier les clichés de Ratje, affirmant que les cavaliers fouettaient les migrants. Ce n’est pas le cas, a déclaré le photographe, mais le faux compte s’est propagé loin et a été acheté avec hameçon, ligne et plomb par l’administration.

Ratje est une photographe basée à Las Cruces et est à Del Rio depuis vendredi. Il a dit qu’il avait pris les photos du côté mexicain. “Je ne les ai jamais vus fouetter qui que ce soit”, a déclaré Ratje. “Il le balançait, mais cela peut être mal interprété lorsque vous regardez la photo.” Les photos ont suscité d’immenses critiques de la part de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux et la Maison Blanche a déclaré qu’elle enquêterait. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a qualifié les images d'”horribles”. Le vice-président Kamala Harris a également été interrogé sur les photos et les a qualifiées de profondément troublantes. Harris a également déclaré qu’il y avait une enquête approfondie sur la façon dont les agents traitent les migrants.

Biden a menacé les agents de la patrouille frontalière, affirmant qu’ils « paieraient ».

WhippingGate a fait boule de neige avec l’appât de course habituel. La représentante californienne Maxine Waters et le présentateur de CNN Chris Cuomo ont invoqué l’esclavage. “Même l’administration Biden a alimenté le récit avec la Maison Blanche condamnant les images” horribles “et le Département de la sécurité intérieure lançant une enquête et retirant les chevaux de la patrouille frontalière.”

Les agents de la patrouille frontalière, qui font un travail incroyable dans le cadre des règles d’engagement absurdes de l’administration, ont été calomniés à la fois par l’administration et la plupart des médias. (Comme il leur était au moins temporairement interdit d’utiliser des chevaux pour patrouiller dans ce paysage accidenté, Babylon Bee a suggéré de manière satirique qu’ils devaient maintenant patrouiller cette zone de la frontière en Segway armés de nouilles de piscine.

On pourrait dire que c’était une erreur honnête, mais aucun des « vérificateurs des faits » des médias n’a vérifié que l’histoire de la flagellation était fausse, et le Washington Post, CNN, NBC, AP, USA Today et Snopes sont silencieux sur la fausse histoire. De cela, on peut raisonnablement déduire qu’ils sont heureux de colporter des mensonges pour faire avancer un programme d’ouverture des frontières.

Si vous entendez vos amis et voisins dénoncer les tactiques abusives de la patrouille frontalière, vous savez d’où ils tirent leurs informations. Soyez gentil, mais expliquez à Ratje et divisez-leur les rênes si vous pouvez obtenir un mot sur le bord.

Comté de Maricopa

Contre d’énormes pressions, un audit indépendant a finalement été conclu sur le vote dans le comté de Maricopa, en Arizona. Et la vrille a commencé. Chez PJ Media, Matt Margolis détaille à quel point la couverture du rapport d’audit a été corrompue.

CNN et d’autres ont conclu que l’audit a prouvé que Biden avait remporté l’Arizona car le nombre de mains correspondait aux résultats officiels du sondage. Ouah ! Il y a beaucoup plus dans l’histoire. Comme le constate Margolis, le résumé de l’audit montre bien plus que cela :

Il republie le tableau montrant les vastes écarts et autres problèmes troublants trouvés par l’équipe d’audit dans un État où Biden a à peine gagné. Les audits ont révélé qu’« il existe suffisamment de divergences entre les différents systèmes qui, conjointement avec certaines de nos conclusions, suggèrent que le delta entre les candidats à la présidentielle est très proche de la marge d’erreur potentielle pour l’élection. » Les divergences démontrent qu’il y avait un potentiel substantiel de fraude et le refus de Maricopa de permettre aux auditeurs de contrôler ces 57 734 bulletins de vote dans lesquels des divergences ont été trouvées, signifie « nous ne saurons jamais si les résultats des élections étaient légitimes ».

Les courriels du chasseur Biden.

En octobre 2020, peu avant les élections, le New York Post a publié un scoop sur les e-mails de Hunter Biden.

Hunter Biden a présenté son père, alors vice-président Joe Biden, à un cadre supérieur d’une entreprise énergétique ukrainienne moins d’un an avant que l’aîné Biden ne fasse pression sur des responsables gouvernementaux ukrainiens pour qu’ils limogent un procureur qui enquêtait sur l’entreprise, selon des courriels obtenus par la poste. La réunion inédite est mentionnée dans un message d’appréciation que Vadym Pozharskyi, un conseiller du conseil d’administration de Burisma, aurait envoyé à Hunter Biden le 17 avril 2015, environ un an après que Hunter a rejoint le conseil d’administration de Burisma à un salaire rapporté de jusqu’à 50 000 $ par mois. “Cher Hunter, merci de m’avoir invité à DC et de m’avoir donné l’opportunité de rencontrer votre père et de passer [sic] quelque temps ensemble. C’est la réalité [sic] un honneur et un plaisir », lit-on dans l’e-mail. Un précédent e-mail de mai 2014 montrait également Pozharskyi, qui serait l’exécutif n°3 de Burisma, demandant à Hunter des « conseils sur la façon dont vous pourriez utiliser votre influence » au nom de l’entreprise. La correspondance à succès – qui va à l’encontre de l’affirmation de Joe Biden selon laquelle il n’a «jamais parlé à mon fils de ses relations commerciales à l’étranger» – est contenue dans une énorme mine de données récupérées à partir d’un ordinateur portable.

Ni Hunter ni Joe n’ont contesté le compte. Au lieu de cela, comme le rapporte le Wall Street Journal cette semaine,

Les deux hommes comptaient plutôt sur le reste des médias pour servir de cordon sanitaire, et n’ont-ils jamais fait. Twitter a bloqué le flux du Post pendant un certain temps, de peur que les Américains ne puissent lire les e-mails et leur contenu. Une presse intéressée à dire la vérité sur les deux candidats aurait insisté pour confirmer l’histoire du Post et aurait examiné les e-mails par elle-même. Au lieu de cela, ils se sont levés presque comme un seul pour dénoncer le Post et prétendre sans preuve que les e-mails auraient pu être de la désinformation russe. C’était une triste répétition du récit de collusion avec la Russie de 2016, que la presse a fouetté pendant plus de deux ans, mais nous savons maintenant qu’il a été concocté par la campagne d’Hillary Clinton. Nous savons également maintenant que l’histoire de la désinformation par courrier électronique russe était fausse. Mais cela n’a pas empêché 50 anciens responsables du renseignement de signer une déclaration le 19 octobre 2020, qui a lancé le canard russe.[snip]Les signataires comprenaient des fabricants de mythes de collusion avec la Russie comme les anciens responsables d’Obama James Clapper et John Brennan, mais l’ancien directeur de la CIA de Bush Mike Hayden et l’ancien directeur de la CIA d’Obama Leon Panetta auraient dû mieux le savoir.

Il ne fait aucun doute que le quatrième pouvoir déforme massivement les faits en faisant avancer leurs programmes. Peut-être que la meilleure devise pour eux serait « des nouvelles que vous ne devriez pas utiliser ».

Lire la suite @ AmericanThinker.com