Pourquoi vos factures d’épicerie augmentent (et devraient seulement grossir) ⋆ .

Les Américains ont dépensé beaucoup d’argent en épicerie au cours de la dernière année – et ce n’est pas seulement parce qu’ils mangeaient plus de repas à la maison. Selon le Bureau of Labor Statistics, les prix des denrées alimentaires ont bondi de 3,9% en 2020, soit près du triple du taux d’inflation.

Malheureusement, cette tendance semble sur le point de se poursuivre. Le département américain de l’Agriculture estime que les factures d’épicerie pourraient augmenter de 3% supplémentaires en 2021, tandis que certains experts parient sur des problèmes à plus long terme.

«Je pense que les prix alimentaires vont continuer à augmenter pendant probablement une bonne année, un an et demi», prévient Phil Lempert, fondateur de SupermarketGuru.com.

Les acheteurs ressentent déjà le resserrement. John Kermaj, un habitant de Long Island, a récemment déclaré à NBC News: «Nous avions l’habitude d’acheter ce produit pour 30 $. Maintenant, c’est 60 $. »

Les aliments de base comme le blé, le maïs, le soja et la viande sont parmi les produits qui connaissent la plus forte hausse des prix. La viande a grimpé de 5,5% l’année dernière et les prix des fruits comme les pommes, les fraises et les agrumes ont augmenté de 11,3%.

Ce n’est pas une mince affaire.

Avant la pandémie, le nombre d’Américains en situation d’insécurité alimentaire diminuait régulièrement. Cette tendance s’est inversée l’année dernière. Les chercheurs de l’Université Northwestern estiment que l’insécurité alimentaire a doublé pendant cette période, mettant 23% des ménages en danger de souffrir de la faim. Il est probable que ce problème ne fera qu’empirer à mesure que le coût de la nourriture continue d’augmenter.

Alors, qu’est-ce qui cause le pic? Une tempête parfaite, vraiment. Le mauvais temps, le stockage, la demande accrue de la Chine, les interruptions de la navigation mondiale et l’inflation causée par l’impression extrême de monnaie par les banques centrales reçoivent tous des mentions honorables. Mais un nombre important de facteurs à blâmer peut être attribué aux verrouillages et aux politiques réglementaires du gouvernement.

Les usines de transformation de la viande ont été l’une des industries les plus durement touchées par les verrouillages. Beaucoup ont été forcés de fermer pendant de longues périodes et d’autres ont investi dans de nouveaux équipements et technologies coûteux pour réduire leur main-d’œuvre en personne. Ces coûts ont bien sûr été finalement supportés par le consommateur et les fermetures ont entraîné des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Les deux ont fait monter le prix de la viande.

Les chercheurs de l’Université Northwestern estiment que l’insécurité alimentaire a doublé pendant cette période, mettant 23% des ménages en danger de souffrir de la faim.

Ces fermetures ont non seulement touché les usines de conditionnement de la viande et leurs employés, mais aussi celles de nombreuses entreprises connexes du secteur de la transformation des aliments. Les fermetures ont également eu un impact sur les agriculteurs, les installations d’expédition et de distribution, les entreprises qui produisent les contenants et le plastique nécessaires pour stocker la viande et les épiciers. Dans un marché, une action gouvernementale peut avoir un effet d’entraînement sur des centaines d’autres industries, et c’est certainement ce qui s’est passé ici.

Le coronavirus et les verrouillages n’ont pas nécessairement causé tous les problèmes dans l’industrie de la viande, mais ils ont exacerbé les problèmes existants. L’industrie était déjà aux prises avec des réglementations gouvernementales absurdes qui obligent les agriculteurs à gaspiller du bon bétail et les empêchent de vendre directement aux consommateurs. Combinées aux verrouillages, ces politiques ont commencé à menacer notre chaîne d’approvisionnement.

Le membre du Congrès Thomas Massie a attiré l’attention sur ce problème il y a plus d’un an et a averti qu’il pourrait conduire à une pénurie de viande. Le républicain du Kentucky a exhorté le Congrès à soutenir son PRIME Act pour abroger ces règlements, mais ses avertissements sont restés lettre morte.

La loi PRIME permettrait aux petits transformateurs de viande appartenant à des États-Unis de prendre une grande partie du relâchement de la fermeture des gigantesques multinationales de la viande. L’alternative à ne pas adopter la loi PRIME est les pénuries de viande, les animaux gaspillés et les fermiers en faillite.https: //t.co/Yo2ud5AARf – Thomas Massie (@RepThomasMassie) 3 mai 2020

D’autres producteurs du secteur agricole ont eu du mal à obtenir les travailleurs nécessaires pour accélérer la production. Partout au pays, les petites entreprises n’ont pas été en mesure de ramener les Américains sur le marché du travail, car beaucoup continuent de bénéficier de prestations de chômage accrues qui paient plus que le travail.

Le célèbre économiste Thomas Sowell a déclaré: «Il n’y a pas de solutions. Il n’y a que des compromis. » Ce principe a certainement été mis en évidence pendant la pandémie, car le gouvernement a fait de nombreux compromis dans ses tentatives d’atténuer la crise.

Il n’y a pas de solutions. Il n’y a que des compromis.

En fin de compte, nous savons que bon nombre de leurs solutions prescrites – fermeture des espaces extérieurs, verrouillage, nettoyage des surfaces avec de l’alcool – étaient des échecs abjects. Mais les compromis faits en échange de promesses de sécurité accrue ne disparaîtront pas de sitôt.

Les flambées actuelles des prix alimentaires et les problèmes d’instabilité alimentaire qui en résultent ne sont que les dernières d’une longue série de conséquences que les Américains ont subies à la suite des tentatives de solutions du gouvernement en 2020.

Les virus sont effrayants. Mais la montée de l’insécurité alimentaire nous rappelle que toutes les politiques s’accompagnent de compromis – et que les interventions gouvernementales alimentées par la panique ne font souvent qu’aggraver une crise.

REGARDER: Liberté vs Peur: De quel côté êtes-vous?