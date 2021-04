Pourquoi vos mains sont toujours froides: voici les raisons | Vie

Beaucoup de gens se plaignent de sentir les mains gelées tout le temps. Ce phénomène est généralement bénin et est dû à différentes raisons, bien que son origine ne doive pas être perdue de vue.

¿Tes mains sont froides même pendant les mois d’été ou dans votre maison chaleureuse? Vous n’êtes pas seuls, car des millions de personnes souffrent de ce problème inconfortable – mais généralement inoffensif. Les causes sont diverses: de la génétique à certaines maladies chroniques, en passant par l’âge ou la morphologie.

Commençons par les raisons bénignes: plus vous êtes âgé, plus vos mains sont froides, car au fil des ans, nous avons tendance à avoir un métabolisme plus lent. Votre poids joue également un rôle important: il est plus fréquent chez les personnes minces, qui ont moins de masse musculaire et de graisse dans le corps.

En revanche, le mode de vie est un vecteur crucial: il est recommandé d’éviter la nicotine et la caféine pour éviter ce mal, puisque les deux substances resserrent les vaisseaux sanguins. Il est également important de faire de l’exercice régulièrement pour avoir une bonne circulation, ainsi que pour surveiller votre alimentation. Lorsque vos mains sont froides, sauter, se frotter les mains ou se regrouper sont des solutions rudimentaires mais efficaces.

Les experts suggèrent que si vous percevez vos mains toujours froides ou engourdies, il est conseillé de consulter un médecin pour écarter des causes plus graves. Les mains froides sont l’une des symptômes d’anémie et d’hypothyroïdie. Le diabète, qui réduit la circulation sanguine, peut également le déclencher. Une autre cause pourrait être un cœur faible en raison d’une maladie cardiaque, de sorte que le corps donne la priorité à l’envoi de sang vers son noyau, laissant les extrémités moins nourries.

Maladie de Raynaud: une autre cause possible

Les mains froides sont également un signe de avoir une maladie inoffensive appelée maladie de Raynaud. Selon les données recueillies par Medline Plus, il s’agit d’un trouble rare des vaisseaux sanguins qui affecte généralement les doigts et les orteils. Les vaisseaux sanguins se rétrécissent comme mécanisme de survie lorsque la personne ressent le froid ou le stress, empêchant le sang d’atteindre la surface de la peau et rendant la zone touchée verte ou bleue. Quand le flux revient la peau devient rouge et la personne ressent des picotements ou des battements.

Une caractéristique notable de la maladie sont les doigts qui changent de couleur, quelque chose surnommé comme “le drapeau français “parce que les doigts deviennent blancs parce qu’il n’y a pas de circulation sanguine, puis bleus en raison du manque d’oxygène et puis rouges lorsque le sang revient aux doigts”. L’apparition des symptômes peut être due à air froid hivernal, espaces sur-climatisés en été, ou même saisir un sac de congélateur dans le supermarché.

le les gens dans les climats plus froids ont une plus grande tendance à développer cette condition, qui est également plus fréquente chez les femmes, les personnes ayant des antécédents familiaux de la maladie et les personnes âgées de plus de 30 ans. Pour atténuer cette maladie, il est recommandé d’éviter le stress, de garder les mains et les pieds au chaud, et de se mouiller les mains dans de l’eau tiède dès que l’on perçoit les premiers signes de la crise.

La maladie de Raynaud est étonnamment courante. Selon John Osborne, directeur de Heart State Cardiology à Dallas, Texas, il affecte 4% et 20% des personnes dans le monde. Une forme rare et plus grave de Raynaud touche moins d’une personne sur 1000. Dans ces cas, le sang peut être complètement bloqué et provoquer des plaies sur les mains qui, si elles ne sont pas traitées, peuvent entraîner une gangrène et, très rarement, une amputation. Heureusement, il existe des médicaments efficaces pour ces cas qui aident à augmenter le flux sanguin.

Cet article a été publié sur TICbeat par Andrea Núñez-Torrón Stock.