Pourquoi vos paiements devraient-ils être effectués avec le Lightning Network ? Plus de laBITconf 2021

Lucas Ferreira de Lightning Labs, et Dulce Villarreal, développeur informatique, étaient présents à BITconf 2021, où ils ont animé une présentation visant à répondre : Pourquoi vos paiements devraient-ils se faire avec le Lightning Network ? Pour ce faire, ils ont expliqué que Lightning Network est un protocole conçu pour améliorer l’évolutivité de Bitcoin. Cela est possible car le Lightning Network fonctionne comme une deuxième couche au-dessus de Bitcoin. Celui qui permet à cette crypto-monnaie de faire des choses qu’elle ne pourrait normalement pas faire et plus précisément, des transactions instantanées et avec des commissions très faibles.

Ils ont commenté que Lightning est Bitcoin, ce n’est pas un autre réseau, ce n’est pas une autre Blockchain. « Ces morceaux de satoshis qui sont envoyés dans Lightning sont le seul protocole qui soit Bitcoin », a déclaré Villarreal tout en soulignant qu’il était très important de le comprendre pour comprendre le potentiel de cette technologie.

Pour comprendre un peu le potentiel de cette technologie, il faut garder deux choses à l’esprit. La première est que Bitcoin a été créé en tant que solution de monnaie numérique. La seconde est que cet objectif est impossible à atteindre dans l’état actuel du réseau et du logiciel Bitcoin. La raison en est très simple : Bitcoin a du mal à évoluer.

Pour cette raison, une nouvelle façon d’effectuer des transactions rapidement était nécessaire, facile à utiliser et compatible avec Bitcoin sans apporter de modifications majeures.

Maintenant, lors de la présentation, ils ont souligné que Bitcoin est un enregistrement comptable où toutes les transactions de blockchain sont enregistrées et que Bitcoin est la blockchain la plus sûre. Comprenant cela, ils ont expliqué à travers une analogie commerciale, que quelle que soit la taille des entreprises, le Lightning Network peut être utilisé en ouvrant un canal de paiement, à travers lequel des centaines de transactions seront effectuées entre deux entreprises, sans avoir besoin de faire confiance à l’une d’elles. l’autre précisément à cause des propriétés qu’offre le réseau.

Cependant, ils ont souligné que pour effectuer une transaction avec quelqu’un dans Lightning, il n’est pas nécessaire d’avoir un canal de paiement avec chaque personne avec laquelle vous allez effectuer une transaction. C’est-à-dire qu’une fois le canal ouvert, ses participants peuvent échanger des actifs entre eux instantanément en utilisant les fonds stockés dans ledit canal. En résumé, cela signifie que les parties impliquées dans un canal de paiement Lightning Network peuvent s’effectuer des paiements instantanément.

Quels sont les canaux de paiement sur le Lightning Network ?

Les canaux de paiement sont le fondement du Lightning Network. Un canal de paiement est en fait une transaction multi-signatures sur la blockchain avec au moins l’un d’eux envoyant des fonds. Dans ce canal, chaque personne dispose d’une clé privée et chaque future transaction ne pourra être effectuée que si les clés des deux parties signent. Ceci comme moyen de consensus sur le fait que la transaction a été approuvée pour être exécutée par les deux parties.

Ils ont souligné que Lightning, c’est comme donner des super pouvoirs à Bitcoin, car il va maintenant être omniprésent. Avec Lightning, vous pouvez atteindre le coin le plus éloigné de la planète. Toute personne possédant un téléphone peut utiliser Lightning et Bitcoin, étant accessible à tous.

Maintenant, vous penserez que si Bitcoin dispose d’un réseau aussi puissant et étendu, alors pourquoi devrait-il améliorer son évolutivité. La réponse courte est : parce qu’en améliorant l’évolutivité, les transactions sont effectuées plus rapidement et sont moins chères.

Opportunités que le Salvador offre à l’Amérique latine

Au cours de l’entretien, ils ont également mentionné que l’Amérique latine a des problèmes spécifiques dans la région, qui sont connus de beaucoup de gens, mais le fait qu’El Salvador a décrété Bitcoin légal est une opportunité pour l’Amérique latine, car pour la première fois dans l’histoire, nous voyons une révolution financière sans précédent.

«Avec Bitcoin et Lightning, il est possible d’investir dans notre avenir, pour la première fois tout le monde peut investir en pensant à une retraite pour quand ils seront vieux, ou pour payer un amortissement hypothécaire, beaucoup de gens n’ont pas la possibilité de le faire dans L’Amérique latine, car elle n’a même pas de compte bancaire. Avec Bitcoin et Lightning, c’est possible », a déclaré Villarreal.

La foudre n’est pas censurée

Ils ont également exprimé qu’avec le réseau Lightning, l’utilisateur n’a à demander à personne l’autorisation de l’utiliser, il n’a qu’à télécharger une application sur son téléphone portable et c’est tout, sans renoncer à ses données. Sans confisquer les montants des transactions de Satoshi dont ils disposent, sans geler le solde. Il n’y a pas de censure.

Ils ont souligné qu’avec Bitcoin et Lightning, personne n’est illégal, « aucun humain n’est illégal », ont-ils soutenu. À ce stade particulier, ils ont mentionné les immigrants dans le monde, en particulier ceux des États-Unis, qui, étant des migrants, sont traités comme des personnes de seconde classe.

Ils ont également souligné que non seulement aux États-Unis cela pouvait être vu, ils ont pris comme exemple le fait existant des Vénézuéliens en Argentine et au Mexique qui à un moment donné ont été traités différemment, mais qui sauvent que Bitcoin est pour tout. « Il n’y a pas de place pour le racisme, Bitcoin ne voit pas la couleur de votre peau, que vous soyez un homme ou une femme, que vous ayez ou non des papiers. Vous pouvez simplement ouvrir un portefeuille Bitcoin et avoir accès à cette technologie. »

Pour sa part, Lucas Ferreira a commenté que Lightning permet d’effectuer des paiements qui n’étaient pas possibles auparavant, des paiements dans des endroits où auparavant les gens ne pouvaient pas payer, parce qu’ils n’y avaient pas accès, qu’ils n’étaient pas bancaires, ou pour quelque raison que ce soit. En même temps, il protège votre vie privée, offrant des niveaux élevés de sécurité et d’anonymat. Cela est dû au fait que les transactions se produisent hors chaîne, de sorte que les paiements sont pratiquement impossibles à suivre. C’est un outil de liberté et que tout le monde peut utiliser.

