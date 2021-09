Pourquoi votre équipe devrait créer des applications cloud natives

Un récent rapport de Red Hat et CCS Insight a révélé que 85 % des développeurs EMEA ont automatisé dans une certaine mesure leur processus de déploiement d’applications. Cette tendance n’est pas si surprenante, étant donné que le développement rapide et évolutif d’applications est une priorité dans l’environnement commercial actuel. Pour faciliter une telle automatisation, cependant, les entreprises doivent repenser totalement leurs tactiques et adopter un processus de développement d’applications natif du cloud.

A propos de l’auteur

Erica Langhi est architecte de solutions senior (EMEA) chez Red Hat.

Dans une approche de développement native du cloud, les entreprises cherchent à développer des applications qui peuvent tirer pleinement parti des capacités de l’infrastructure de cloud computing, tout en utilisant également les principes du cloud computing pour informer le développement et la maintenance des applications. L’objectif d’un modèle natif du cloud est de développer, déployer et gérer des applications dans des délais plus courts en améliorant l’évolutivité, la flexibilité et l’agilité des développeurs et des équipes d’exploitation.

Pour parvenir à un modèle natif du cloud, les entreprises sont encouragées à adopter trois technologies de base – les microservices, les conteneurs et les API – et à effectuer un changement culturel crucial – l’adoption d’un paradigme DevOps au sein de leurs équipes.

Adopter des technologies cloud natives

L’évolutivité du modèle de développement d’applications cloud native est obtenue en veillant à ce que les applications soient hautement modulaires et divisées en composants indépendants plus petits. Cela permet aux équipes d’échanger des composants individuels d’applications sans avoir besoin d’attendre une version importante, et réduit également le risque de panne inattendue des applications.

Pour commencer ce changement modulaire, les équipes doivent adopter une architecture de style microservices, qui implique de segmenter explicitement les applications en composants modulaires. Ces modules, ou « services », fonctionnent ensemble, chacun exécutant ses propres processus et effectuant de petites tâches en tant que composants de la plus grande application.

Cependant, le simple fait d’avoir une architecture de microservices est insuffisant pour exploiter pleinement l’évolutivité offerte par le modèle natif du cloud, et à lui seul, il ne capitalise pas sur les ressources de l’infrastructure cloud. Pour y parvenir, une architecture cloud native nécessite également que les équipes adoptent des conteneurs, qui servent à exécuter les composants individuels d’une architecture de microservices. Les conteneurs permettent aux équipes de regrouper des applications avec l’ensemble de leur environnement d’exécution dans un ensemble indépendant, permettant aux composants individuels de l’application d’être mis à jour, remplacés ou supprimés indépendamment.

Elles peuvent également être conçues pour être à la fois portables et indépendantes de l’environnement, ce qui leur permet d’être natives du cloud au sens le plus littéral du terme : les applications basées sur des conteneurs peuvent être déployées dans et à travers n’importe quel environnement cloud, qu’il soit public, privé ou hybride. Pour cette raison, les conteneurs sont si populaires dans l’espace informatique de l’entreprise, avec 71% des développeurs EMEA utilisant activement des conteneurs sous une forme quelconque et 43% des développeurs les trouvant principalement utiles pour simplifier l’intégration et la cohérence des systèmes et composants internes.

Pour parvenir à l’intégration et à la cohérence, cependant, les conteneurs doivent être capables de communiquer entre eux. Pour cela, vous avez besoin d’une plate-forme d’orchestration telle que Kubernetes et, en plus, vous pouvez tirer parti des interfaces de programmation d’applications (API). Les API sont des ensembles de définitions et de protocoles qui permettent aux produits, services et conteneurs individuels de communiquer entre eux.

Cela évite aux équipes de devoir régulièrement construire et maintenir de nouvelles structures de connectivité et simplifie le processus d’intégration de nouveaux composants d’application dans des architectures préexistantes. Ceci, à son tour, permet aux équipes de gagner du temps pour se concentrer sur d’autres tâches urgentes et joue plus largement dans l’objectif natif du cloud d’un modèle de développement rapide, évolutif, collaboratif et intégré.

Adopter un modèle DevOps

L’adoption d’un modèle DevOps est le dernier élément clé du développement d’un processus rapide et évolutif de développement d’applications cloud natives. Un changement culturel plutôt qu’une technologie, le modèle DevOps fonctionne de concert avec des microservices, des conteneurs et des API pour tenir les promesses du cloud natif.

Le modèle DevOps voit les équipes de développement et d’exploitation fusionner pour le processus de déploiement et de développement d’applications, ce qui automatise à son tour les processus entre les équipes. Cette automatisation des interactions entre les deux équipes signifie que DevOps permet aux organisations de travailler sur l’itération des applications en parallèle, en pratiquant l’intégration continue (CI) et la livraison continue (CD).

Les DevOps peuvent désormais itérer sur les logiciels les uns à côté des autres, le temps de déploiement peut être amélioré et le nombre d’erreurs peut être réduit, permettant aux équipes de livrer beaucoup plus rapidement et de capitaliser sur le potentiel technologique offert par l’adoption de microservices, de conteneurs et d’API.

Lorsqu’ils sont utilisés ensemble, les DevOps, les API, les conteneurs et les microservices permettent aux équipes de créer, d’évoluer et d’itérer rapidement sur des applications complexes avec une vitesse et une flexibilité qui seraient inconcevables dans n’importe quel autre modèle de développement d’applications. De cette façon, cloud-native répond à l’activité fondamentale d’un processus de développement d’applications rapide et évolutif qui permet aux équipes de développer, déployer et gérer des applications dans des délais plus courts, en rencontrant moins d’erreurs et de retards coûteux.

Dans l’environnement commercial pressant d’aujourd’hui, une transition vers le cloud peut être essentielle pour vous donner, à vous et à votre équipe, l’avantage dont vous avez besoin pour satisfaire vos clients, pouvoir innover avant vos concurrents et libérer pleinement le potentiel de votre technologie et de vos équipes à livrer. leurs meilleurs résultats.