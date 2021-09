Pourquoi votre prochain robot aspirateur a besoin d’un accessoire de vadrouille

Vous pouvez régler l’aspirateur à poils les plus épais et les plus puissants au même endroit pour qu’il fonctionne pendant une minute d’affilée, mais s’il fonctionne sur un déversement séché ou sur de la boue vraiment tenace, il ne fera probablement jamais le travail. Bien que les aspirateurs puissent aspirer les débris en vrac, il est indispensable de mouiller vos sols et de leur donner un bon gommage. Heureusement, tout comme les aspirateurs-robots en sont venus à éliminer la poussière et les cheveux de vos mains, les accessoires de vadrouille pour aspirateurs-robots de qualité peuvent leur permettre d’étendre leur capacité à nettoyer complètement vos sols.

L’aspirateur robot typique a quelques poils en rotation qui aident à diriger la poussière, la saleté et d’autres débris vers le centre où ils sont aspirés. Bien que cela puisse faire un peu de travail pour desserrer certains dégâts légèrement collés, vous constaterez probablement avec le temps que vos sols commencent à avoir l’air sales même s’ils peuvent sembler propres. Les déversements séchés et les traces de chaussures mouillées (surtout si vous venez de neige traitée avec du sel) peuvent vraiment s’accumuler et ils ne répondront pas à votre aspirateur, quelle que soit la fréquence à laquelle vous programmez des nettoyages.

Cependant, vous n’avez plus besoin de sortir un seau et une éponge pour vous attaquer à ces dégâts. Un nombre croissant de robots aspirateurs vous permettra de les convertir en petites machines à laver pratiques avec juste un échange rapide de quelques composants.

Source : Nick Sutrich / Android Central

La poubelle de ces aspirateurs robots se détache comme d’habitude, mais plutôt que de la rattacher, vous pouvez glisser sur un accessoire de nettoyage spécialisé fourni avec un réservoir d’eau et une surface de nettoyage enfoncée dans le sol, le mouillant et le frottant simultanément.

Vous trouverez des modèles de base qui font simplement glisser la surface de la vadrouille sur le sol pendant que le robot aspirateur se déplace dans la pièce. Cela peut aider pour les dégâts plus légers comme les filigranes ou les petits déversements, mais ce n’est qu’un début. Certains modèles déplacent en fait la surface de nettoyage dans un mouvement de récurage pour vraiment mettre la pression sur les dégâts séchés. Cela fera un meilleur travail de creusement pour nettoyer votre sol en un seul passage.

Source : Nick Sutrich / Android Central

Pour tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité, vous voudrez qu’elle soit livrée sur un aspirateur robot intelligent qui peut cartographier les pièces et suivre des zones prédéfinies. Si vous optez pour un accessoire de nettoyage sur un aspirateur robot plus simple, vous pouvez le trouver en train de tremper votre tapis ou même de salir vos tapis et moquettes s’il fait glisser un tampon de vadrouille souillé sur eux. Certains aspirateurs robots qui ont une vadrouille complètement intégrée dans leur conception peuvent même sortir et passer l’aspirateur et la vadrouille dans le même travail, en soulevant la vadrouille pour l’éloigner des tapis et en la repoussant lorsqu’elle est sur un sol dur.

Une fois que votre assistant robot nettoie et passe l’aspirateur, vous pouvez vous détendre en sachant que vos sols resteront propres pour vous. Ne soyez pas trop laxiste sur le dépoussiérage, au moins jusqu’à ce que les drones commencent à arriver avec des accessoires de plumeau.