Pourquoi votre site Web a besoin d’une page 404 personnalisée

Avez-vous déjà été frustré parce que vous avez essayé d’accéder à un site Web et n’avez vu qu’un avertissement d’erreur de serveur ? Si c’est le cas, vous savez à quel point il est irritant lorsqu’une page Web ne se charge pas et vous ne savez pas pourquoi. Les visiteurs de votre site Web peuvent partager ces mêmes frustrations si vous n’avez pas de page 404 personnalisée sur votre site.

Une page 404 alerte les utilisateurs lorsqu’ils ont atteint une page de votre site qui ne fonctionne pas. Ils ont peut-être mal saisi une URL, essayé d’accéder à une page qui a été supprimée ou essayé d’accéder à une page dont l’URL a changé. Une page 404 peut également indiquer que les serveurs de votre site Web sont en panne.

Alors que de nombreux thèmes et plug-ins de sites Web sont fournis avec des modèles de page 404, une page 404 personnalisée vous permet de ravir vos visiteurs lors d’une situation frustrante. Il construit une image de marque cohérente, aide à remettre les utilisateurs sur la bonne voie et laisse une impression positive de votre entreprise.

Six raisons pour lesquelles votre site a besoin d’une page 404 personnalisée

Les pages 404 ne sont pas seulement nécessaires pour les sites Web d’entreprise. Vous en avez également besoin pour les sites Web personnels. Voici pourquoi:

1. Gardez les utilisateurs sur votre site s’ils atteignent un lien rompu

Lorsqu’un visiteur arrive sur un lien rompu, il peut faire l’une des deux choses suivantes :

Devenez frustré et quittez votre site pour un autre qui est plus facile à naviguer. Restez sur votre site parce que vous essayez de les orienter dans la bonne direction.

Évidemment, vous voulez qu’ils choisissent la deuxième option. Une page 404 efficace les empêchera de partir. Il leur dit ce qui s’est mal passé et tente de les aider à trouver ce qu’ils recherchent.

2. Transformez ce qui pourrait être une expérience utilisateur frustrante en quelque chose de positif

Votre page 404 est une opportunité de transformer un événement négatif en un événement positif pour vous et l’utilisateur.

D’un point de vue commercial, la page 404 vous permet de réengager ce qui aurait pu être un consommateur mécontent. Vous pouvez toujours gagner un nouveau client en fournissant des liens vers des pages importantes telles que des pages de produits, des articles de blog récents ou une page de dons.

Pour l’utilisateur, une page 404 personnalisée peut transformer une nuisance en quelque chose d’agréable. Une page 404 originale peut les faire sourire et améliorer leur perception de votre marque. Cela vous sépare également de vos concurrents qui n’ont peut-être pas autant réfléchi à l’expérience utilisateur.

3. Améliorez le taux de rebond de votre site Web et augmentez le temps que les utilisateurs passent sur votre site

Votre taux de rebond est le pourcentage de visiteurs qui quittent votre site après avoir visité une seule page. Atteindre une page d’erreur est une raison courante pour laquelle cela se produit. Mais combien de temps les utilisateurs restent sur une page est également important à considérer.

Parce que les pages 404 n’ont pas beaucoup de contenu, les visiteurs n’y passent pas beaucoup de temps. Vous pouvez les motiver à rester plus longtemps sur le site avec une page 404 personnalisée qui inclut des liens internes. De plus, vous leur facilitez l’accès à d’autres pages en les évitant de faire défiler le menu de navigation de votre site ou de cliquer sur le bouton de retour du navigateur.

4. C’est important pour l’optimisation des moteurs de recherche (SEO)

Une page 404 n’est pas seulement une opportunité de garder les visiteurs sur votre site. C’est aussi une composante nécessaire du référencement pour votre entreprise. Lorsque les moteurs de recherche se rendent compte que les sites ont des taux de rebond élevés, ils les considèrent comme non pertinents et de mauvaise qualité. Cela peut nuire à votre classement dans les moteurs de recherche.

Les pages 404 personnalisées aident à éviter cela. Comme je l’ai mentionné ci-dessus, inclure des liens internes sur votre page 404 encourage les utilisateurs à rester plus longtemps sur votre site. Lorsque les utilisateurs restent sur votre site pendant une longue période, cela indique aux moteurs de recherche que votre contenu est précieux.

Avec une page 404 personnalisée, vous pouvez également augmenter la structure de liens internes de votre site. Les liens internes aident les moteurs de recherche à mieux comprendre le contenu de votre site Web. De plus, plusieurs liens internes indiquent la pertinence des pages de votre site, ce qui contribue à renforcer l’autorité autour de votre site Web.

5. Montrez la personnalité de votre marque

Que votre marque soit originale ou sérieuse, une page 404 personnalisée qui reflète l’ambiance de votre entreprise peut faire une impression durable sur vos visiteurs.

Et lorsque votre page 404 est cohérente avec le reste de l’esthétique de votre marque, cela évite toute confusion. L’utilisateur peut toujours identifier sur quel site il se trouve. Cela fait également croire aux utilisateurs que le problème vient d’eux, pas de votre site, ce qui réduit la probabilité qu’ils partent.

6. Montrez à vos visiteurs que vous vous souciez de vous

Des pages 404 intelligentes et uniques peuvent faire sourire un utilisateur et le motiver à vous pardonner le désagrément occasionné. Cela montre également que vous faites un effort pour être utile. Cela augmente non seulement les chances qu’ils restent sur votre site, mais les encourage également à revenir à l’avenir.

Une page 404 générique ne fait rien pour aider un utilisateur ou l’encourager à rester sur votre site.

Comment faire une page 404

Pour les sites WordPress

Il existe plusieurs façons de créer une page 404 personnalisée sur un site Web WordPress.

Installer un plug-in

404page, Custom 404 Pro et SeedProd sont trois plug-ins très appréciés qui vous permettent de créer des pages 404 personnalisées.

Modifier la page 404 existante de votre thème

Si vous êtes un développeur Web expérimenté, vous pouvez modifier le thème en allant sur Apparence — Éditeur dans votre tableau de bord WordPress.

Recherchez un fichier appelé 404.php. Vous pouvez modifier le titre et le contenu de la page uniquement ou ajouter du code pour inclure des éléments tels que des images ou des liens.

Vous pouvez modifier le titre et le contenu de votre page 404 dans le fichier 404.php de votre site WordPress.

Modifiez votre fichier .htaccess

Suivre cette étape garantit que votre page 404 s’affiche même lorsqu’une erreur de serveur se produit. Vous pouvez trouver le fichier .htaccess dans le dossier racine de votre installation WordPress.

Si votre installation est à la racine de votre serveur, ajoutez cette ligne au fichier :

ErreurDocument 404 /index.php?error=404.

Si votre installation est installée dans un sous-répertoire, ajoutez cette ligne :

ErrorDocument 404 /votredossier/index.php?error=404

Créer un nouveau fichier 404.php

Si votre thème WordPress n’a pas de fichier 404.php, vous pouvez en créer un en le copiant à partir d’un autre thème ou en copiant le fichier index.php de votre thème dans un nouveau fichier 404.php. Si vous choisissez la deuxième option, vous devrez supprimer les parties liées à la boucle WordPress.

Pour les autres créateurs de sites Web

Si vous utilisez un créateur de site Web, votre site doit avoir une page 404 intégrée. Vous pouvez la modifier comme vous le feriez pour n’importe quelle autre page de votre site.

Quoi inclure sur votre page 404 personnalisée

Il n’est pas nécessaire que votre page 404 inclue tous les éléments ci-dessous, mais elle doit en contenir certains :

Une explication simple sur ce qui s’est mal passéUn lien vers votre page d’accueilUn champ de rechercheDes liens vers d’autres pages importantes de votre site, comme une page de dons pour votre site Web à but non lucratif ou des produits recommandés pour parcourir votre site de commerce électroniqueLes coordonnées de votre équipe d’assistance techniqueUn lien vers le plan de votre site

Bonnes pratiques des pages 404

Après avoir créé votre page 404, vous ne voulez pas rediriger l’utilisateur vers une page telle que www.votresite.com/404. Si l’utilisateur a fait une faute de frappe, il ne sera pas en mesure d’identifier et de corriger son erreur. Au lieu de cela, vous devez afficher le contenu de la page d’erreur sans modifier l’URL.

Vous devez également éviter de rediriger les utilisateurs vers votre page d’accueil. Cela les embrouille et les moteurs de recherche traitent en fait ces redirections comme des 404 logiciels.

Une autre chose à éviter est de diriger automatiquement l’utilisateur vers une autre page après quelques secondes. C’est ce qu’on appelle une méta-actualisation, et ce n’est pas idéal pour les raisons suivantes :

Si l’utilisateur n’a pas assez de temps pour appuyer sur le bouton de retour, il peut devenir frustré et quitter votre site. Les actualisations de méta sont couramment utilisées par les spammeurs. Les moteurs de recherche et vos visiteurs peuvent considérer votre site comme moins sécurisé. Ils ne constituent pas une bonne pratique de référencement, car ils peuvent entraîner l’indexation des mauvaises pages.

Exemples de bonnes pages 404

Zillow

Zillow est une place de marché immobilière en ligne. Sa page 404 présente un GIF d’un chat renversant un vase, comme les chats ont l’habitude de le faire. Le texte avertit l’utilisateur que quelque chose est cassé, comme le vase que le chat a renversé. Les graphismes sont nets et conformes à la marque, et l’humour fait la lumière sur ce qui serait autrement une expérience frustrante.

La page 404 de Zillow ajoute une touche d’humour en illustrant les choses ennuyeuses que les animaux domestiques font dans les maisons.

Fitbit

Fitbit, une entreprise de technologie portable, utilise une messagerie intelligente et une superbe photo de la nature sur sa page 404. Le texte joue sur la mission de Fitbit de faire sortir les gens et d’explorer le monde qui les entoure. La page comprend également des liens vers la page d’accueil et les dernières versions des produits Fitbit.

La page 404 de Fitbit joue sur les voyages en plein air qu’elle encourage ses clients à entreprendre.

ruisseaux en cours d’exécution

Brooks Running est une entreprise populaire de chaussures et de vêtements de sport. Sa page 404 encourage les utilisateurs à rester sur le site en leur offrant plusieurs options pour acheter ou lire le blog. Les icônes correspondent également à la barre de navigation du site, ce qui est important pour maintenir l’identité de marque de l’entreprise.

La page 404 de Brooks Running comprend plusieurs liens internes qui encouragent les utilisateurs à rester sur le site.

PlayStation

La page 404 de la société de jeux vidéo PlayStation présente Astro Bot, un personnage de son jeu très apprécié Astro Bot Rescue Mission. Le texte explique pourquoi l’utilisateur a atterri sur cette page et fournit des instructions sur la marche à suivre. Les icônes de navigation apparaissent juste au-dessus du pli et incitent le visiteur à faire défiler vers le bas pour plus d’options pour rester sur le site.

La page 404 de PlayStation indique à l’utilisateur comment il est arrivé sur la page et lui indique comment y remédier.

Hôtels et complexes Wyndham

Votre page 404 personnalisée n’a pas besoin d’être sophistiquée ou originale. Prenons l’exemple de la franchise hôtelière Wyndham. Sa page 404 est efficace, malgré son manque de graphismes mignons ou de contenu humoristique. Mais c’est simple, le texte correspond à la marque Wyndham et la page propose trois options de navigation pour remettre l’utilisateur sur la bonne voie.

La page 404 de Wyndham est simple mais fait le travail.

Comment suivre le nombre d’utilisateurs dirigés vers votre page 404

Le moyen le plus simple de savoir combien d’utilisateurs sont dirigés vers une page 404 est de consulter Google Analytics :

Connectez-vous à votre compte Google Analytics Ajustez la plage de dates. À tout le moins, vous devriez regarder le mois dernier, sinon la semaine dernièreAller à Comportement — Contenu du site — Exploration du contenuRecherchez /404 ou 404.html dans la colonne Niveau du chemin de la page. Vous pouvez également trouver des URL qui ressemblent à ceci :

/404.html?page=/error-page-url-slug/&from=http://example.com/page/

Alternativement, vous pouvez également donner à votre page 404 un titre spécifique – par exemple, Page introuvable – dans votre système de gestion de contenu et suivre les étapes suivantes dans Google Analytics :

Aller à Comportement — Contenu du site — Toutes les pagesCliquez sur Titre de la pageRecherchez le titre de votre page 404

Pour voir quelles pages renvoient les utilisateurs vers votre page 404, vous pouvez ajouter une dimension secondaire appelée Référent complet.

Améliorez l’expérience utilisateur de votre site Web avec une page 404 personnalisée

Votre page 404 ne doit pas être une réflexion après coup. Lorsqu’elle est effectuée correctement, cette page encourage les utilisateurs à rester sur votre site s’ils atteignent un lien brisé et leur laisse une impression durable.

Il est toujours important de surveiller votre site Web pour détecter les liens brisés sur une base mensuelle, voire hebdomadaire. Mais une page 404 personnalisée est utile lorsque des erreurs se produisent hors de votre contrôle. Mettre des efforts dans votre page 404 peut améliorer l’expérience utilisateur de votre site et aider à transformer une situation troublante en une situation positive.