Pourquoi votre site Web doit être optimisé pour le mobile [Infographic]

Avouons-le – nous sommes sur le point d’entrer en 2022, et si vous ne comprenez pas l’importance d’avoir un site Web adapté aux mobiles, vous ne le comprendrez peut-être jamais.

L’utilisation du mobile est désormais un connecteur clé, de plus en plus de manières, et fournir une expérience mobile optimisée et engageante est essentiel pour maximiser les performances de votre entreprise.

Oui, l’optimisation de votre présence mobile peut coûter du temps et de l’argent, mais dans la grande majorité des cas, cet investissement sera probablement rentable, car de plus en plus de personnes recherchent probablement des informations sur leur appareil mobile et sont plus susceptibles d’aller avec le fournisseur dont le site Web est réactif, engageant et répond à leurs questions clés, rapidement et facilement.

Il y a une raison pour laquelle Google prend en compte les performances mobiles en tant que facteur de classement des recherches.

Soulignant cela, l’équipe de 2Flow a élaboré cette infographie soulignant l’importance d’avoir un site Web adapté aux mobiles, maintenant et à l’avenir.

Cela pourrait valoir la peine de revérifier votre site dans le cadre de vos préparatifs 2022.