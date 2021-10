« Pourquoi voulez-vous signer Zidane alors que nous avons Tim Sherwood ? »

L’attaquant du Paris Saint-Germain Mauro Icardi devrait refuser un transfert à Newcastle parce que sa femme veut rester à Paris.

Les Magpies ont été liés à une multitude de grands noms après la finalisation de leur prise de contrôle de 305 millions de livres sterling.

Certaines des plus grandes icônes du football auraient pu avoir des cheminements de carrière très différents

Kylian Mbappe et Raheem Sterling ont tous deux été vantés de mouvements improbables avant que des informations faisant état d’un swoop plus crédible pour Icardi ne soient publiées.

Cependant, l’agent de l’attaquant argentin en disgrâce insiste sur le fait que le joueur et sa femme n’ont pas l’intention de quitter la capitale française.

Gabriele Giuffrida a déclaré à Gazzetta : « Quitter Paris n’est pas dans les plans de Mauro et Wanda, c’est la dernière chose qu’ils veulent. Je ne vois pas Mauro rejoindre un autre club bientôt.

Ne pas vouloir changer de club pour des raisons familiales n’est pas la raison la plus étrange du livre par rapport à certains autres transferts bâclés.

Mais quelles sont certaines des explications les plus inhabituelles pour lesquelles les équipes de Premier League n’ont pas pu conclure un accord sur la ligne? talkSPORT.com jette un œil…

Icardi et sa femme Wanda ont rejeté l’idée de quitter Paris pour Newcastle Zinedine Zidane

En 1995, les Blackburn Rovers étaient sur la crête d’une vague, avec le rêve du propriétaire Jack Walker réalisé.

Les Rovers ont battu Manchester United pour le titre et un avenir radieux semblait être devant eux avec Zinedine Zidane sur la liste de souhaits de Kenny Dalglish.

Zizou impressionnait en France avec Bordeaux et émergeait sur la scène internationale lorsque Blackburn a fait son entrée.

Christophe Dugarry faisait également partie d’un accord potentiel pour la tenue d’Ewood Park alors qu’ils cherchaient à compléter Alan Shearer et Chris Sutton.

Le propriétaire de Blackburn Walker, cependant, avait d’autres idées et malgré le duo qui s’est rendu au club pour des discussions, ils n’ont jamais été signés.

« Pourquoi voulez-vous signer Zidane alors que nous avons Tim Sherwood ? », aurait déclaré Walker à propos du transfert.

Zidane et Dugarry ont passé une autre campagne avec Bordeaux avant de rejoindre respectivement la Juventus et l’AC Milan.

.

Zidane, futur vainqueur de la Coupe du monde, a failli signer pour les Blackburn Rovers Virgil van Dijk

Neil Warnock a presque signé le défenseur central de Liverpool uniquement pour que Crystal Palace débranche un accord en raison des craintes qu’il manque de rythme.

Le patron de Middlesbrough voulait amener Van Dijk à Selhurst Park du Celtic en 2014, mais l’accord a été bloqué.

« Van Dijk – je suis ravi qu’il joue comme il est », a déclaré Warnock.

«Nous aurions pu l’acheter au Palace pour 6 millions de livres sterling, mais mon éclaireur en chef m’a dit qu’il était trop lent. Je pense qu’il a toujours un travail aussi !

Warnock a raté l’occasion de signer Van Dijk alors qu’il était joueur celtique Michael Essien

Le grand de Chelsea avait été jugé à Burnley à l’adolescence après avoir impressionné pour le Ghana lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans.

Mais le club du Lancashire a refusé de le signer après avoir refusé de changer sa politique de payer plus de 60 £ par semaine pour un apprenti.

En 2009, l’ancien président de Burnley, Brendan Flood, a déclaré dans The People : « J’ai découvert que Michael Essien était jugé ici depuis quelques jours.

« L’un des meilleurs joueurs de la Coupe du monde – et nous ne l’avions pas engagé.

« La politique du club signifiait que nous ne paierions pas un apprenti plus de 60 livres par semaine.

« Cela m’a frappé au visage que le problème était un manque de communication au sein du club qui a empêché nos jeunes de faire une exception à la règle. »

. – .

Essien est devenu un héros culte à Stamford Bridge mais aurait pu se faire un nom à Burnley Pep Guardiola

L’Espagnol était un milieu de terrain de premier plan, qui a passé la majeure partie de sa carrière à Barcelone, et a été encore plus illustre en tant que manager.

Guardiola a dominé la Premier League en tant que manager, mais le football anglais n’a jamais pu l’apprécier en tant que joueur, mais pas faute d’avoir essayé.

Paul Jewell a tenté de l’attirer à Wigan au milieu de la trentaine tandis que Stuart Pearce le voulait également à Man City, mais l’Espagnol a été jugé trop vieux.

S’exprimant en 2018, il a révélé les tentatives des Latics, mais a déclaré : « Je n’étais pas assez bon !

« C’est la vérité. J’étais vieux, vraiment vieux en tant que joueur de football. J’ai frappé à la porte, j’ai essayé de venir ici pour jouer au football anglais en tant que joueur mais je n’ai pas pu.

« La même chose s’est produite ici à Manchester City quand je suis venu ici avec Stuart Pearce. Ils étaient si intelligents ! Je n’étais pas assez bon.

. – .

Guardiola a passé plus d’une décennie à jouer pour Barcelone et voulait un dernier défi en Angleterre Robert Lewandowksi

La carrière de capitaine de la Pologne aurait pu être très différente si le volcan Eyjafjallajokull en Islande n’était jamais entré en éruption.

Blackburn a de nouveau conclu un accord pour signer la sensation actuelle du Bayern Munich il y a 11 ans, alors qu’il se faisait un nom à Lech Poznan.

« J’y suis allé avec mon éclaireur en chef Martyn Glover et ce fut tout un voyage », a déclaré le patron de Blackburn à l’époque, Allardyce, à talkSPORT.

«Nous avons été très impressionnés par le joueur, le président a conclu un accord d’environ 8 millions d’euros avec le club et il devait survoler.

« Le nuage de cendres a commencé en Islande et tous les vols ont été annulés, il n’a donc pas pu prendre le vol.

«Nous l’attendions à l’aéroport de Manchester, puis une semaine ou deux plus tard, il a signé pour le Borussia Dortmund.

« Je ne m’en souvenais pas avant de lire un article et Lewandowski en a parlé. Cela m’a juste rappelé à quel point nous étions proches de l’un des meilleurs buteurs du monde.

Nous sommes passés si près de voir Lewandowski en Premier League Pierre-Emerick Aubameyang

L’attaquant d’Arsenal a marqué un triplé contre West Brom en août et il se trouve qu’il a presque fini par les frapper pour les Baggies.

Stuart White, un ancien recruteur de club, a recommandé Aubameyang aux Midlanders en 2011 après avoir impressionné pour Saint-Etienne.

« J’étais allé à Dijon un vendredi soir pour regarder un joueur en particulier, un avant-centre qui ne m’a pas du tout impressionné », a déclaré White à Planet Football.

« Mon ‘jeu bonus’ avant de rentrer à la maison le dimanche était Auxerre contre Saint-Etienne le samedi soir.

« Saint-Etienne a fait match nul 2-2, mais Aubameyang et Emmanuel Rivière étaient formidables en duo.

West Brom s’intéressait à Aubameyang lorsqu’il était joueur de Saint-Etienne

«Je suis revenu en raffolant d’Aubameyang, et par chance, son agent m’a appelé la semaine suivante, probablement parce qu’il avait appris que j’avais été au match.

« Il appelait évidemment de nombreux clubs, mais le garçon était alors un joueur milanais prêté à Saint-Etienne et il était intéressé à venir en Angleterre.

« L’accord général m’a été expliqué et il était clair qu’il serait abordable, alors j’ai recommandé que nous le poursuivions.

« Sur le dos de mon cri, quelques autres de nos éclaireurs sont sortis pour le regarder une semaine ou deux plus tard et il a marqué un but tôt contre Sochaux lors d’une défaite 2-1 mais n’a pas suffisamment impressionné dans la nuit, ce qui peut arriver.

« Il est ensuite retourné à Saint-Etienne, a marqué 21 en 45 et a ensuite été vendu à Dortmund pour 13 millions d’euros. Il nous aurait été prêté gratuitement avec deux millions d’euros de frais liés à l’accord si nous l’avions pris.

Le premier but d’Arsenal cette saison est venu d’Aubameyang contre West Brom Andriy Chevtchenko

Shevchenko lui-même a nié publiquement avoir eu un procès à West Ham, mais Harry Redknapp a affirmé qu’il l’avait rejeté lorsqu’il était en charge.

Redknapp a déclaré en 1999 : « On me l’a proposé il y a environ quatre ans alors qu’il n’avait que 19 ans.

«Nous l’avons invité à s’entraîner pendant trois ou quatre jours et je me souviens l’avoir vu jouer pour nous lors d’un match contre les réserves de Barnet à Chadwell Heath.

« Il n’a arraché aucun arbre mais avait l’air assez décent. Mais c’était juste après avoir eu tous ces problèmes avec les gars roumains et je pensais que la dernière chose dont j’avais besoin était un Ukrainien.

« En outre, ils demandaient environ 1 million de livres sterling pour lui et je n’avais pas l’argent à l’époque. »

.

Shevchenko était une machine à buts à Milan mais il n’a pas réussi à reproduire sa forme à Chelsea Diego Maradona

Il était à son meilleur lorsqu’il jouait pour l’équipe nationale et à Naples, faisant passer le club d’une équipe italienne sans prétention à deux titres de Serie A.

Mais cela aurait pu être Sheffield United qui a récolté les bénéfices de la magie de Maradona, alors qu’ils étaient si près de le signer en 1978.

Les Blades, une équipe de deuxième division à l’époque, ont volé avec des représentants de Tottenham en mission de dépistage pour voir quels talents ils pourraient trouver dans la nation sud-américaine, selon Yorkshire Live.

Le patron de United à l’époque, Harry Haslam, et le réalisateur John Hassle ont rejoint l’homologue des Spurs Keith Burkinshaw et son parti lors d’un vol à destination de Buenos Aires.

United avait déjà conclu des accords pour Alejandro Sabella et Pedro Verde, mais après avoir regardé Maradona à l’entraînement, Haslam aurait été « hypnotisé » par Maradona et aurait rapidement déclaré: « Je vais le prendre, combien? »

Sheffield United a signé Alex Sabella et Pedro Verde mais a raté de peu le gros – Maradona

Un accord de 150 000 £ a été conclu entre les Blades et les Argentinos Juniors, mais la décision s’est effondrée à la suite d’une intervention improbable ce soir-là.

Haslam aurait été accueilli à la porte de sa chambre d’hôtel par des membres de la célèbre police militaire argentine, un coup d’État de droite qui avait renversé l’ancien président.

La junte était heureuse de laisser Maradona quitter le pays, mais seulement si Sheffield United leur versait 150 000 £ en plus de ce qu’ils allaient déjà payer aux Argentinos Juniors.

United était toujours prêt à débourser pour le joueur de 17 ans, mais ils étaient mal à l’aise de rendre l’accord politique et le mouvement était annulé.

getty

Diego Maradona a remporté deux titres de Serie A avec Napoli Lionel Messi

L’incroyable carrière de l’Argentin à Barcelone a failli être anéantie par l’une des offres de prêt les plus audacieuses de tous les temps, grâce au fils obsessionnel de Football Manager d’Alex McLeish.

« Mon fils Jon était dans Championship Manager », a-t-il expliqué à The Big Interview.

« Il me donnait constamment des noms en Amérique du Sud. Ils sortent du ciel et disent « Lionel Messi va être le meilleur joueur du monde ».

«Vous l’ignorez, mais les Rangers réduisaient leurs effectifs et nous recherchions de la qualité au milieu de terrain.

«Barry Ferguson était descendu à Blackburn, nous avons donc perdu un gars qui aurait pris le ballon dans n’importe quel stade du monde. Nous avions à nouveau besoin de joueurs de cet acabit.

« Jan Wouters a téléphoné à Henk ten Cate, qui était l’assistant de Frank Rijkaard, l’ancien international néerlandais.

« Jan lui a téléphoné et lui a dit : « Messi ? » On nous a dit qu’il n’y avait aucune chance.

. – .

Football Manager a presque conduit Messi à jouer ses matchs à domicile à Ibrox